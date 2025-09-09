ETV Bharat / state

'திருடுவதில் மகிழ்ச்சி' ஊராட்சி மன்ற தலைவியாகியும் விடாத பழக்கம்! திமுக முன்னாள் நிர்வாகி கைது பின்னணி?

திருடுவது மிகவும் பிடித்திருந்ததால் ஊராட்சி மன்ற தலைவியாக ஆன பிறகும் கூட அதை தொடர்ந்து செய்து வந்ததாக போலீசாரிடம் பாரதி கூறியுள்ளார்.

ஊராட்சி மன்ற தலைவி பாரதி
ஊராட்சி மன்ற தலைவி பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 11:25 PM IST

சென்னை: பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இருந்து வந்த திருட்டு பழக்கத்தை ஊராட்சி மன்ற தலைவியாக உயர்ந்தும் கூட தொடர்ந்து வந்துள்ளார் முன்னாள் திமுக நிர்வாகி பாரதி.

சென்னை, கோயம்பேடு அடுத்த நெற்குன்றம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வரலட்சுமி (50). இவர் கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டு பின்னர் கோயம்பேடு செல்வதற்காக காஞ்சிபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் அரசு பேருந்தில் ஏறியுள்ளார்.

அப்போது, பேருந்தின் இருக்கை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்த பெண் ஒருவர் ''தனது பக்கத்தில் இருக்கை காலியாக உள்ளது, இங்கே அமருங்கள்'' என வரலட்சுமியிடம் கூறியுள்ளார். இதனால் வரலட்சுமி தனது பையை இருக்கையின் மீது வைத்து விட்டு, பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்கி உறவினர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அதன் பின்னர் மீண்டும் பேருந்தில் ஏறி இருக்கையில் அமர்ந்து உள்ளார்.

அப்போது அவரது பை சரியாக மூடாமல் இருந்துள்ளது, மேலும் அவரது பக்கத்து இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த பெண் திடீரென பேருந்தில் இருந்து கீழே இறங்கி சென்று உள்ளார். இதை எதுவும் கண்டு கொள்ளாமல் வரலட்சுமி பையை சரியாக மூடிவிட்டு, அந்த பேருந்தில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து கோயம்பேட்டிற்கு வந்து இறங்கியுள்ளார்.

அப்போது பையில் துணிக்கு அடியில் வைத்திருந்த 5 சவரன் தங்க நகை காணாமல் போனது தெரிய வந்துள்ளது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த வரலட்சுமி இதுகுறித்து கோயம்பேடு குற்றப்பிரிவு ஆய்வாளரிடம் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.

ஊராட்சி மன்ற தலைவி பாரதி
ஊராட்சி மன்ற தலைவி பாரதி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது வரலட்சுமி, ''பேருந்து இருக்கையில் நான் எனது பையை வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கிச் சென்ற போது எனது இருக்கையின் அருகில் பெண் ஒருவர் அமர்ந்திருந்தார். நான் மீண்டும் பேருந்துக்குள் வந்த போது, அவர் இருக்கையில் இருந்து எழுந்து கிளம்பிவிட்டார். அதன் பிறகு அவர் மீண்டும் பேருந்தில் ஏறவில்லை'' என தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து கோயம்பேடு போலீசார் சம்பவ இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்துள்ளனர். அப்போது அதில் பதிவான அங்க, அடையாளங்களை வைத்து விசாரணை நடத்திய போது, அந்தப் பெண் திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நரியம்பட்டு ஊராட்சி தலைவர் பாரதி (56) என்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து ஊராட்சி மன்ற தலைவி ஏன் நகையை திருடப் போகிறார்? என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் மட்டும் அவரிடம் விசாரணை நடத்தலாம் என அவரின் வீட்டிற்கு போலீசார் சென்றுள்ளனர். அப்போது நடத்திய விசாரணையில் பாரதி முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளார்.

இதனால் சந்தேகம் அடைந்த போலீசார் பாரதியை கோயம்பேடு காவல் நிலையம் அழைத்து வந்தனர். அங்கு வைத்து விசாரித்ததில், அந்த 5 சவரன் தங்க நகையை தான்தான் திருடியதாக ஒப்புக்கொண்டார். இதையடுத்து பாரதி மீது 303(2)BNS திருட்டு என்ற பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

இது தொடர்பாக கோயம்பேடு காவல்துறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு பேசியபோது, '' பாரதி கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு வருவதும், இவர் பேருந்துகளில் செல்லும்போது பக்கத்தில் அமரும் நபர்களின் கவனத்தை திசை திருப்பி நகை திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரிய வந்தது.

அதன்படி ஆம்பூர் டவுன் காவல் நிலையம், வேலூர் வடக்கு காவல் நிலையம், திருப்பத்தூர் காவல் நிலையம் ஆகியவற்றில் இவர் மீது ஏற்கெனவே திருட்டு வழக்குகள் இருப்பதும் அம்பலமானது. மேலும் பாரதி ஊராட்சி மன்ற தலைவர் ஆவதற்கு முன்பே திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். குறிப்பாக திருடுவது அவருக்கு மிகவும் பிடித்திருந்ததால் ஊராட்சி மன்ற தலைவியாக ஆன பிறகும் கூட அதை தொடர்ந்து செய்து வந்ததாக போலீசாரிடம் பாரதி கூறியுள்ளார். மேலும், வரலட்சுமியிடம் அவர் திருடிய 5 சவரன் தங்க நகையை மீட்ட போலீசார் இந்த வழக்கு குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

பாரதிக்கு திருமணமாகி இரண்டு மகன்கள் உள்ள நிலையில், கணவரைப் பிரிந்து அவர் வாழ்ந்து வருகிறார். கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக திமுக கட்சியில் உள்ள நிலையில் அவருக்கு திருப்பத்தூர் மாவட்ட திமுக மகளிர் தொண்டர் அணி அமைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு நடைப்பெற்ற உள்ளாட்சி தேர்தலில் நரியம்பட்டு ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்றுள்ளார். தற்போது திருட்டு வழக்கில் அவர் கைதான நிலையில், திமுகவின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பில் இருந்து பாரதியை கட்சி நீக்கியுள்ளது.

நீண்ட காலமாக இருந்து வந்த திருட்டு பழக்கத்தை விட முடியாமல், தொடர்ந்து திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட ஊராட்சி மன்ற தலைவி கைதாகி சிறைக்கு சென்றுள்ள சம்பவம் வினோதம் கலந்த பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

