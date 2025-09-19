ETV Bharat / state

விண்ணப்பித்து 45 ஆண்டுகள் நிறைவு... மின்சார வசதியை இன்னும் பார்க்காத மலைக்கிராமம்!

“மின்சாரம் இல்லாததால் குழந்தைகளின் கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது. வனப்பகுதி என்பதால் இரவில் பயமாக இருக்கிறது. விளை பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் போது வனத்துறையின் சோதனையால் சிரமம் அதிகம்” என்கிறார் ஜமீமா.

மின்சார வசதி இல்லாமல் விளக்கொளியில் பாடம் படிக்கும் திருப்பணிபுரம் பள்ளிக் குழந்தைகள்
மின்சார வசதி இல்லாமல் விளக்கொளியில் பாடம் படிக்கும் திருப்பணிபுரம் பள்ளிக் குழந்தைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 5:13 PM IST

By இரா. மணிகண்டன்

திருநெல்வேலி: பெட்டிக்கடையில் தொடங்கி வணிக வளாகங்கள் வரை ஒரு ரூபாய்க்கு கூட ஜிபேயில் பணம் செலுத்தும் அளவிற்கு டிஜிட்டல் பரிணாமம் பெரும் உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இது போன்ற டிஜிட்டல் காலத்திலும் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில், ஒரு கிராமம் இன்னும் மின்சாரம், சாலை, குடிநீர் வசதிகளையே பார்த்தது இல்லை என்ற தகவல் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வனப்பகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு மாவட்டத்தின் பிரதானமான காரையாறு அணை மற்றும் அதனை சுற்றி காணி பழங்குடி மக்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன. பாபநாசத்தில் இருந்து ஒரு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் மலைப் பாதை தொடங்கும்.

திருப்பணிபுரம் கிராமம் செல்லும் வழி
திருப்பணிபுரம் கிராமம் செல்லும் வழி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அங்கிருந்து நான்கு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் காரையாறு லோயர் டேம் அமைந்திருக்கும். இங்கு மின் உற்பத்தி நடைபெறுவதால் மின்வாரிய குடியிருப்புகள் உள்ளன. அதில் இடதுபுறமாக சுமார் இரண்டு கிலோ மீட்டர் தொலைவில் தான் நடு காட்டுக்குள் திருப்பணிப்புரம் என்ற இந்த கிராமம் இருக்கிறது. இது வனப் பகுதிக்குள் இருந்தாலும் நகரில் உள்ள மணிமுத்தாறு பேரூராட்சியின் கட்டுப்பாட்டில், 8-வது வார்டின் கீழ் உள்ளது.

சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கு 60 குடும்பங்கள் வசித்த நிலையில் அடிப்படை வசதி இல்லாததால் பலர் மலையை விட்டு கீழே இறங்கி நகருக்குள் குடிபெயர்ந்து சென்று விட்டனர். தற்போது 12 குடும்பங்கள் மட்டுமே இங்கு வசித்து வருகின்றன.

தகவல் தொழில்நுட்பம், பொருளாதாரம் ஆகிய துறைகளில் முன்னேறி வருவதாக மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் கூறிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், திருப்பணிபுரம் கிராம மக்களுக்கு இன்னும் மின்சார வசதி கிடைக்கவில்லை. ஏன் என்று அறிய, மணிமுத்தாறு பேரூராட்சி அலுவலர் மார்ட்டினை தொடர்பு கொண்டோம். அப்போது அவர், “ஆவணங்களின் படி 26 குடும்பங்கள் சொத்து வரி செலுத்துகின்றனர். ஆனால் வனத் துறை அனுமதி கொடுக்காததால் மின் இணைப்பு வழங்க இயலவில்லை” என்றார்.

ஆற்றைக் கடந்து திருப்பணிபுரம் கிராமத்திற்கு செல்லும் மக்கள்
ஆற்றைக் கடந்து திருப்பணிபுரம் கிராமத்திற்கு செல்லும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மின்சாரம் இன்றி தவிக்கும் கிராமம்

டிஜிட்டல்மயமான இந்த காலத்திலும் மின் இணைப்பு இன்றி வாழும் திருப்பணிபுரம் கிராமத்தின் நிலையை அறிய ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு குழு அந்த கிராமத்திற்கு பயணப்பட்டது. பாபநாசத்தை கடந்து, வனச் சோதனைச் சாவடியை தாண்டி, காரையாறு லோயர் டேம் வரை அரசுப் பேருந்தில் சென்றோம். அங்கிருந்து பாறைகள், கரடு முரடான பாதைகள், தாமிரபரணி ஆற்றைக் கடந்து சவாலான பயணத்தை மேற்கொண்டோம். இரு சக்கர வாகனங்கள், டிராக்டர்கள், ஜீப்புகள் மட்டுமே செல்லக் கூடிய அந்த வழியில், அடர்ந்த காட்டை தாண்டிய பின் இயற்கை எழில் சூழ்ந்த திருப்பணிபுரம் நம்மை வரவேற்றது.

கிராமத்தில் நுழைந்தவுடன் பச்சை பசேலென எலுமிச்சை, நார்த்தங்காய், நெல்லி, தென்னை போன்ற பயிர்கள் கண்களுக்கு விருந்தளித்தன. இங்கு உள்ளவர்கள் இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்தி முழுக்க முழுக்க இயற்கை முறையிலேயே விவசாயம் செய்து வருவதை பார்க்க முடிந்தது. ஒவ்வொரு வீடும் சுமார் 200 மீட்டர் இடைவெளியில் அமைந்துள்ளன. மின் இணைப்பு அரசு சார்பில் கிடைக்காததால், ஓரளவு வசதி இருப்பவர்கள் சோலார் மின்சாரத்தை பயன்படுத்துகின்றனர். பாரம்பரியமான மாடுகள், டிராக்டர்கள் என இயற்கை வாழ்வின் காட்சிகள் எங்கும் கண்ணில் பட்டன.

இதனைத் தொடர்ந்து திருப்பணிபுரத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி சாலமனிடம் பேசினோம். அப்போது அவர், “பாண்டியர் காலத்திலேயே உருவான இந்த கிராமம், சுமார் 169 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. முன்பு 60 குடும்பங்கள் இருந்தன. தற்போது 26 குடும்பங்கள் மட்டுமே உள்ளன. 1979-ல் மின் வாரியத்தில் விண்ணப்பித்தோம். 21 மின் கம்பங்கள் நட்டனர். ஆனால் வனத் துறை தடை செய்ததால் 45 ஆண்டுகளாக மின்சாரம் இல்லாமல் வாழ்ந்து வருகிறோம்” என்றார்.

கடினமான ஆற்றுப் படுகையை கடந்து செல்லும் மக்கள்
கடினமான ஆற்றுப் படுகையை கடந்து செல்லும் மக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
அவர் மேலும், “பாதை வசதியும் இல்லை. பாபநாசம் வழியாக 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு பாறைகளை கடந்து தான் வர முடிகிறது. விவசாயத்தில் ஆண்டுக்கு 70 டன் விளைச்சல் வரும். ஆனால் சாலையும் மின்சாரமும் இல்லாததால் வெளியே கொண்டு செல்வதில் சிரமம் அதிகம். சிலர் சோலார் வைத்துள்ளனர். ஆனால் மழை காலங்களில் அதுவும் வேலை செய்யாது” என்று தெரிவித்தார்.

கேள்விக்குறியாகும் குழந்தைகளின் கல்வி

இந்த கிராமத்தில் உள்ள குழந்தைகள் கல்விக்காக கடும் சவாலானா ஆற்றுப் பாதையைத் தாண்டி 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் லோயர் டேம் அருகே உள்ள அரசு நடுநிலைப் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும். அங்கு 8-ம் வகுப்பு வரை மட்டுமே இருப்பதால் உயர் கல்வி பயில சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் உள்ள வி.கே.புரத்துக்கு தினம்தோறும் சென்று வர வேண்டும்.

திருப்பணிபுரத்தில் குடியிருக்கும் பிரேமா பேசுகையில், “எங்கள் குழந்தைகள் நடத்தே சென்று தான் படிக்கின்றனர். எந்த வசதியும் இல்லாமல் வாழ்கிறோம். எங்கள் குழந்தைகள் நிம்மதியாக வாழ அரசு அடிப்படை வசதிகளை செய்து தர வேண்டும்” என்று அரசிடம் கோரிக்கை வைத்தார்.

மற்றொரு குடியிருப்புவாசியான ஜமீமா சாம்சன், “மின்சாரம் இல்லாததால் குழந்தைகளின் கல்வி பாதிக்கப்படுகிறது. வனப் பகுதி என்பதால் இரவு நேரங்களில் பயமாக இருக்கிறது. விளை பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் போது வனத் துறையின் சோதனைகளில் சிரமம் அதிகம்” என்றார்.

45 ஆண்டுகளாக மின்சாரத்திற்காக காத்திருக்கும் மக்களின் துயரத்தை விளக்குகிறது இந்த செய்தித் தொகுப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
இளைஞர் ஜோயல், “பல ஆண்டுகளாக போராடிய பிறகு மனித உரிமைகள் ஆணையம் மின்சாரம், பாதை, குடிநீர் வசதி செய்து தருமாறு அரசுக்கு உத்தரவிட்டது. ஆனால் இன்னும் செயல்படுத்தப்படவில்லை. நாங்கள் நூறு ஆண்டுகளாக இங்கே வசித்து விவசாயம் செய்து வருகிறோம். இப்போது 40 ஏக்கரில் மட்டுமே விவசாயம் செய்கிறோம், அரசு வசதிகள் செய்து கொடுத்தால் மேலும் 60 ஏக்கரில் செய்ய முடியும்” என்றார்.

வனத்துறையின் பாரபட்சம்

2022-ல் திருப்பணிபுரம் சார்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டதில், 2023-ல் மனித உரிமைகள் ஆணையம் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர உத்தரவிட்டது. ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகள் கடந்தும் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவு செயல்படுத்தப்படாத நிலையில், அதை உடனடியாக செய்து தர மனித உரிமைகள் ஆணையம் மீண்டும் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில் தற்போது தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் மற்றும் பேரூராட்சி நிர்வாகம் இணைந்து வனத் துறையிடம் அனுமதி பெற விண்ணப்பித்துள்ளன.

இது குறித்து பேரூராட்சி தலைவர் சித்தார்த் சிவா கூறுகையில், “எங்களால் எந்தத் தடையும் இல்லை. உதவிகள் செய்யத் தயார். ஆனால் வனத்துறை பாரபட்சம் காட்டுவதால் மின் இணைப்பில் தடை ஏற்பட்டுள்ளது” என்று கூறினார்.

திருநெல்வேலி மண்டல மின் வாரிய செயற்பொறியாளர் சுடலையாடும்பெருமாளை நாம் அணுகிய போது, “எங்களுக்கு எந்தத் தடையும் இல்லை. கடந்த வாரம் வனத் துறையின் இணையதளத்தில் விண்ணப்பம் செய்துள்ளோம். அனுமதி கிடைத்தவுடன் மின் இணைப்பு வழங்கப்படும்” என்றார்.

மின்சாரத்தைப் போன்று இந்த கிராமத்தில் செல்போன் தொலைதொடர்பு வசதியும் பெரிய அளவில் இல்லை. பிஎஸ்என்எல் சிம்மில் மட்டும் இங்கே அவ்வப்போது டவர் கிடைக்கும் என்பதால் அந்த நிறுவனத்தின் சிம் கார்டை மட்டும் இப்பகுதி மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். டிஜிட்டல் இந்தியாவில் மின்சாரம் இன்றி தவிக்கும் திருப்பணிபுரம் கிராமத்திற்கு விரைவில் வெளிச்சம் கிடைக்குமா?

