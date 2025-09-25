ETV Bharat / state

நெல்லையில் மீண்டும் மீண்டும் சம்பவம்: பள்ளி மாணவனுக்கு அரிவாள் வெட்டு!

வகுப்பறை இருக்கையில் அமர்வது தொடர்பான பிரச்சனையில், பள்ளி மாணவனுக்கு அரிவாள் வெட்டு விழுந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏர்வாடி காவல் நிலையம் (கோப்புப்படம்)
ஏர்வாடி காவல் நிலையம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2025 at 4:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் மாணவன் ஒருவனுக்கு அரிவாள் வெட்டு விழுந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் அடிக்கடி இதுபோன்ற தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதால் பெற்றோர்கள் கடும் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

நெல்லை மாவட்டம் ஏர்வாடியில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் 9ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களிடையே, இருக்கை தொடர்பாக நேற்று (செப்.24) வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று காலை (செப்.25) பள்ளி வளாகத்திலேயே அந்த மாணவர்கள் மோதிக் கொண்டனர்.

பள்ளி மாணவருக்கு அரிவாள் வெட்டு

அப்போது, ஒரு மாணவன், தனது புத்தக பையில் மறைத்து வைத்திருந்த சிறிய அரிவாளை எடுத்து, மற்றொரு மாணவனை முதுகில் வெட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த தாக்குதலை தடுக்க முயன்ற இன்னொரு மாணவனுக்கும் அரிவாள் வெட்டு விழுந்ததாக தெரிகிறது.

அதனைத் தொடர்ந்து, காயமடைந்த இரண்டு மாணவர்களையும் மீட்ட ஆசிரியர்கள், அவர்களை உடனடியாக அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர். இதில் படுகாயமடைந்த மாணவனுக்கு 6 தையல்கள் போடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்த காவல்துறையினர், உடனடியாக சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிக்கு விரைந்து சென்று விசாரணையை தொடங்கியுள்ளனர். இந்த மோதலுக்கான முழுமையான காரணம், விசாரணைக்கு பிறகே தெரியவரும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். அசம்பாவிதங்களை தவிர்க்க பள்ளி வளாகத்தில் போலீஸ் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

தொடரும் வன்முறை

முன்னதாக, நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூர் பகுதியில் நாங்குநேரியை சேர்ந்த சின்னதுரை என்ற பட்டியலின வகுப்பை சேர்ந்த மாணவன் மீது வீடு புகுந்து கொடூர தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. இதற்கு சாதி பிரச்சனையே காரணம் எனக் கூறப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: போதைப்பொருள் விற்பனை - விஜய், ரஜினியுடன் நடனமாடிய நடன கலைஞர் உட்பட 12 பேர் கைது!

அதே போல, பாளையங்கோட்டை தனியார் பள்ளியில் படித்த 8 வகுப்பு மாணவனை, சக மாணவன் அண்மையில் வகுப்பறையிலேயே வைத்து அரிவாளால் வெட்டி சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துயது. அதனைத் தொடர்ந்து, பள்ளி மாணவர்களின் பைகளை தினமும் சோதனை செய்ய வேண்டும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டிருந்தது.

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த சிறுமியை காதலித்ததால், சேரன்மகாதேவியை சேர்ந்த 16 வயது சிறுவன் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

For All Latest Updates

TAGGED:

SCHOOL STUDENT ATTACK ISSUENELLAI 9TH STD STUDENT ATTACKபள்ளி மாணவருக்கு அரிவாள் வெட்டுதிருநெல்வேலிTIRUNELVELI STUDENT ATTACK ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.