''சட்டவிரோத செயல்களுக்காக அரிவாள் உள்ளிட்ட கூர்மையான ஆயுதங்கள் தயாரிக்க தடை" - நெல்லை எஸ்.பி அதிரடி உத்தரவு! - TIRUNELVELI SP ORDER

பட்டறைகளில் மரங்கள் வெட்டுவதற்காகவும், விவசாய பயன்பாட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்கள், உபகரணங்கள் தவிர்த்து அபாயகரமான அரிவாள் மற்றும் கத்தி போன்ற கூர்மையான ஆயுதங்கள் தயாரிக்க கூடாது என்று இரும்பு பட்டறை உரிமையாளர்களிடம் காவல்துறையின் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

அரிவாள் (கோப்பு படம்)
அரிவாள் (கோப்பு படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 7:31 PM IST

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சாதிய மோதல் மற்றும் கொலை சம்பவங்கள் சமீப காலமாக அதிகரித்து வருவது, சமூக ஆர்வலர்களை கவலைக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. குறிப்பாக இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நாங்குநேரியில் பள்ளி மாணவன் சின்னதுரை என்பவரை சக மாணவர்கள் வீடு புகுந்து அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டினர்.

இந்த சம்பவம் சாதிய வன்மத்தோடு நடைபெற்ற நிலையில் அடுத்தடுத்து மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் பள்ளிகளில் சாதிரீதியாக மாணவர்கள் மோதிக் கொள்ளும் சம்பவம் நடைபெற்றது. இதன் உச்சபட்சமாக சமீபத்தில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஐடி ஊழியர் கவின் செல்வகணேஷ் காதல் விவகாரத்தில் திருநெல்வேலி கேடிசி நகரில் வைத்து கடந்த மாதம் ஆணவப் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் இது போன்ற அடுத்தடுத்து குற்ற சம்பவங்களை தடுக்கும் வகையில் அரிவாள் உள்பட பயங்கர ஆயுதங்கள் தயாரிக்கும் இரும்பு பட்டறைகளுக்கு கடும் கட்டுப்பாட்டுகளை விதித்து நெல்லை மாவட்ட காவல்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேலும் தடை செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களை விற்பனை செய்தால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தற்போது 3 பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும், காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிலம்பரசன் இன்று வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், ''திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் துறையின் சார்பில், சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையை கட்டுப்படுத்த தீவிர நடவடிக்கை மேற்கொள்ளபட்டு வருகிறது. சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிகளின் நடவடிக்கை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இது போன்ற குற்றவாளிகள் தடை செய்யப்பட்ட அபாயகரமான ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்டு பொதுமக்களை அச்சுறுத்தியும் வருகின்றனர். இதை தடுப்பதற்காக, அரிவாள் தயார் செய்யும் பட்டறைகள் தீவிரமாக கண்காணிக்கப்பட்டு வரப்படுகிறது.

பட்டறைகளில் மரங்கள் வெட்டுவதற்காகவும், விவசாய பயன்பாட்டிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் ஆயுதங்கள் உபகரணங்கள் தவிர்த்து, அபாயகரமான அரிவாள் மற்றும் கத்தி போன்ற கூர்மையான ஆயுதங்கள் தயாரிக்கக் கூடாது என இரும்பு பட்டறை உரிமையாளர்களிடம் காவல்துறையின் மூலம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த உத்தரவை மீறி இது போன்ற தீங்கு விளைவிக்க கூடிய செயல்களுக்கு பயன்படுத்தும் ஆயுதங்களை தயார் செய்யும் நபர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. காவல்துறையினருக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் படி, மேலஅரியகுளத்தில் சுடலையாண்டி (72), சேர்மவேல் (60), ராமசுப்பிரமணியன் (25) ஆகியோரது பட்டறையை சோதனை செய்த போது தடை செய்யப்பட்ட அபாயகரமான ஆயுதங்களான 9 அரிவாள்கள் கைப்பற்றப்பட்டு, சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இது போன்ற சட்டவிரோதமான செயல்களுக்கு பயன்படுத்தும் வகையிலான ஆயுதங்களை தயார் செய்யும் நபர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.'' என்று திருநெல்வேலி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிலம்பரசன் கூறியுள்ளார்.

