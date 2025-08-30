ETV Bharat / state

மெக்கானிக்கை ஓட ஓட விரட்டி அரிவாளால் வெட்டிய ஆசிரியர்: நெல்லையில் அதிர்ச்சி சம்பவம் - TIRUNELVELI TEACHER ATTACK MECHANIC

நெல்லையில் காரை பழுது நீக்க மறுத்த மெக்கானிக்கை, ஆசிரியர் ஒருவர் அரிவாளால் துரத்தி துரத்தி தாக்கிய சம்பவத்தில் இருவருக்கும் இடையே ஏற்கனவே பணம் தகறாறு இருந்தது தெரிய வந்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 2:33 PM IST

1 Min Read

திருநெல்வேலி: மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் ஆசிரியர் ஒருவரே, அரிவாளை எடுத்து மெக்கானிக்கை ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய சம்பவம் நெல்லையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை பேட்டை பகுதியை சேர்ந்தவர் ஃபாரூக். மெக்கானிக்கான இவர், நான்கு சக்கர வாகனம் பழுது நீக்கும் கடை ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். பொதுவாக இவர் காலை 10 முதல் இரவு 10 வரை கடையில் இருப்பது வழக்கம். பின்னர், இரவு 10.30 மணிக்கு மேல் கடையை மூடிவிட்டு அவர் வீட்டுக்கு சென்று விடுவார். அந்த வகையில், நேற்று அவர் கடையை மூடுவதற்காக பொருட்களை எடுத்து வைக்கும் பணியில் இருந்துள்ளார்.

அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த அரசு உதவி பெறும் பள்ளி ஆசிரியரான ஆனந்த், தனது காரை கொண்டு வந்து பழுது நீக்கம் செய்து தரும்படி ஃபாரூக்கிடம் கேட்டுள்ளார். ஆனால், கடை மூடும் நேரம் என்பதால் இப்போது காரை பழுதுபார்க்க முடியாது என மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் எழுந்துள்ளது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ஆனந்த், திடீரென தனது காரில் இருந்த அரிவாளை எடுத்து, ஃபாருக்கை தாக்குவதற்காக மெக்கானிக் கடைக்குள் சென்றுள்ளார்.

சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த ஃபாரூக், கடையில் இருந்த கார்களை சுற்றி சுற்றி ஓடினார். பின்னர், கடையை விட்டு வெளியே ஓடிச்சென்ற போதிலும், ஆனந்த் அவரை விடாமல் துரத்தி சென்று தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில், ஃபாரூக் கைகளில் காயம் ஏற்பட்டது. இதை பார்த்த அப்பகுதி மக்கள், ஃபாரூக்கை மீட்டு நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர்.

இதையும் படிங்க: ''தறிகெட்டு ஓடிய கார் மோதி விபத்து'' - தம்பதி உயிரிழப்பு!

அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஃபாரூக் அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த பேட்டை போலீசார், ஆசிரியர் ஆனந்தை தேடி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆனந்த் மற்றும் பாரூக்குக்கு இடையே பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறு இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. மேலும், அதன் காரணமாக பாரூக் ஆனந்தின் காரை பழுது நீக்க மறுத்ததால் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளதா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதுதொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் இணையத்தில் வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

