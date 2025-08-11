- By இரா.மணிகண்டன்
திருநெல்வேலி: 2026-ல் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலை தமிழ்நாடு சந்திக்க உள்ளது. கடந்த 2021-ல் நடைபெற்ற தேர்தலில், திமுக கூட்டணி வெற்றி பெற்றது. ஆனால், வழக்கம் போல் இல்லாமல், இந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் பெரும் எதிர்பார்ப்பைக் கிளப்பியுள்ளது.
சூடுபிடித்த தேர்தல் களம்
அதற்கு முக்கிய காரணம், தமிழ்நாடு அரசியலில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் தான். குறிப்பாக, நடிகர் விஜயின் அரசியல் வருகை, நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்கு வங்கி உயர்வு, வளர்ச்சி அடைந்ததாக பாஜக கூறுவது போன்றவை 2026 தேர்தல் களத்தை சூடுபிடிக்க வைத்துள்ளன. அதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில், 10 மாதங்களுக்கு முன்பே தேர்தல் பிரச்சாரமும் தொடங்கி விட்டது.
குறிப்பாக, திமுகவினர் "ஓரணியில் தமிழ்நாடு" என்ற பெயரில் வீடு வீடாகச் சென்று உறுப்பினர்களை சேர்த்து வருகின்றனர். அதற்கு போட்டியாக எதிர்க்கட்சி தலைவரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி "மக்களை காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்" என்ற தலைப்பில் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
தென்மாவட்ட பிரச்சாரம் எப்படி இருக்கு?
இந்நிலையில், தென்மாவட்டங்களான தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் உள்ள 17 தொகுதிகளில் பிரச்சாரம் மேற்கொள்வதற்காக எடப்பாடி பழனிசாமி, ஜூலை 31 ஆம் தேதி தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்தார். இரண்டு நாட்கள், தூத்துக்குடியில் உள்ள 6 தொகுதிகளிலும், ஆகஸ்ட் 2-ம் தேதி இரவு நெல்லைக்கும் பயணம் மேற்கொண்டார். அப்போது, திமுக ஆட்சியில் உள்ள குறைகளையும், நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட திட்டங்களையும் பட்டியலிட்ட அவர், அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் அவை அனைத்தும் நிவர்த்தி செய்யப்படும் எனவும் உறுதி அளித்தார்.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் தென் மாவட்ட பிரச்சாரம் அதிமுகவுக்கு கை கொடுக்குமா? என்ற கேள்வியுடன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு களமிறங்கியது.
எல்லாமே ஏமாற்று வேலை தான்
நெல்லையில் பூ வியாபாரம் செய்து வரும் வேளாங்கன்னி கூறுகையில், “எடப்பாடி பழனிசாமியின் பிரச்சார கூட்டம் நன்றாகத் தான் இருந்தது. மக்களின் குறைகளையும் கேட்டார். குறைகளை கேட்டால் மட்டும் போதாது. அதனை தீர்த்து வைக்க வேண்டும். குறிப்பாக, மகளிர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்காக கூறும் சலுகைகளை அமல்படுத்தினால் நன்றாக இருக்கும்” என்றார்.
மாரியம்மாள் என்பவர் கூறுகையில், “எடப்பாடியின் கூட்டம் நன்றாகத் தான் இருந்தது. ஆனால், நெல்லை மக்களுக்கான எந்த வாக்குறுதியையும் அவர் கொடுக்கவில்லை. தேர்தலில் வென்றால் என்ன செய்வேன் கூறவில்லை. அரசியலில் எல்லாமே ஏமாற்று வேலைதான், சொல்வதை யாரும் செய்வதில்லை. வருவார்கள்... பேசுவார்கள்... ஓட்டை வாங்கிக் கொண்டு சென்று விடுவார்கள்” என்று தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
200 ரூபா கொடுத்தா கூட்டம் கூடும்
எடப்பாடியின் பிரச்சாரம் குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர் அரவிந்த் என்பவரிடம் கேட்டபோது, என்னதான் எடப்பாடி பிரச்சரம் செய்தாலும், மக்களிடம் எடுபடாது. இப்போது கூடுகின்ற கூட்டம் எல்லாம், 200 ரூபாய்க்கு கூடிய கூட்டம். எடப்பாடி மட்டுமல்ல எந்த அரசியல்வாதி வந்தாலும், 200 ரூபாயை கொடுத்து கூட்டத்தைக் கூட்டி விடுகிறார்கள்.
எம்.ஜி.ஆர்., கலைஞர், ஜெயலலிதா இருந்தப்ப... தலைவர்களை பார்ப்பதற்காகவே ஒரு கூட்டம் கூடியது. மக்கள் தலைவர்களுக்காக கூடின கூட்டமெல்லாம் ஒரு காலத்தில இருந்துச்சு. இப்போ வெறும் 200 ரூபா கொடுத்த போதும். அப்போலாம் தலைவர்கள் எழுதி வைத்து பேச மாட்டார்கள். ஆனால், எடப்பாடி கையில் பேப்பர் துண்டு இல்லாமல் பேசுவதில்லை. அது, யாரோ எழுதி கொடுத்ததை பேசுவது போல இருக்கு. ஆகையால், எடப்பாடியை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறார்களா? இல்லையா? என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும்.
தேர்தலுக்கு இன்னும் 10 மாசம் இருக்கு. இப்பவே பிரச்சாரத்தை தொடங்கியது ஒரு யுக்தி தான். அப்போ தான் மக்களோட மனசுல பதிய முடியும்-ன்னு நினைத்து கிளம்பி விட்டார்கள். "எறும்பு ஊர ஊர கல்லும் தேயும்"-ன்னு சொல்லுற மாதிரி, திரும்ப திரும்ப வந்தாவாது மக்கள் மனதில் இடம் பிடிக்க முடியும்? என்ற எண்ணம் தான்” என விளாசினார்.
மது விலக்கு சாத்தியமா?
தொழிலாளி கிருஷ்ணன் என்பவரிடம் கேட்ட போது, நெல்லை மாவட்டத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டு விட்டது. ஆணவக் கொலைகள், சாதிய படுகொலைகள் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன. இதற்கு காரணமே, மதுபானங்கள் தான். எனவே, டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவது தான் ஒரே தீர்வு என புலம்பிய அவர், எடப்பாடி டாஸ்மாக் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதாக தெரிவித்துள்ளார். அது சாத்தியமா? என்பது தேர்தல் முடிந்த பிறகு தான் தெரியும். ஆகையால், பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்றார்.
அதிமுக வந்தால் நல்லாதான் இருக்கும்
மேலும் வணிகர் சங்க நிர்வாகி ராஜகோபால் பேசுகையில், “எடப்பாடி பழனிசாமி நெல்லையில் வணிகர்கள், வியாபாரிகளை சந்தித்தது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தொழில் வரியை ரத்து செய்ய எடப்பாடி பழனிசாமி குரல் கொடுத்த மறுநாளே, அந்த அரசாணை ரத்து செய்யப்பட்டது. தற்போது, தொழில் பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தித் தருவதாகவும் கூறியுள்ளார். அந்த வகையில், மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், எடப்பாடி வணிகர்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பார்” என நம்பிக்கையுடன் கூறினார்.
முன்பைவிட எதிர்ப்பு குறைவு
மூத்த பத்திரிகையாளர் சுவாமிநாதனை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது, “எடப்பாடி பழனிசாமியின் இந்த பயணம் மூலம் அதிமுக தனது பலவீனத்திலிருந்து மீண்டு வருவதைக் காட்டுகிறது. வழக்கம் போல் பணத்துக்காக கூடுகின்ற கூட்டமாக இருந்தாலும் கூட, அவரது கூட்டத்தில் கடைசி வரை மக்கள் இருப்பதையும் பார்க்க முடிந்தது. தற்போதுள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் பணம் கொடுத்து தான் கூட்டத்தை கூட்ட வேண்டிய சூழல் நிலவுகிறது.
ஆனால், திமுக ஆட்சிக்கு எதிராக அவர் பேசி வருவது மக்களை கவனிக்க வைத்துள்ளது. இது அதிமுகவுக்கு பிளஸ் பாயிண்டாக உள்ளது. கடந்த முறை வன்னியர்களுக்கு 10.5% இட ஒதுக்கீடு அறிவிப்பு மூலம், ஒரு தரப்பு சமுதாயத்தினர் மத்தியில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டது. அது கடந்த பிரச்சாரத்திலும் பிரதிபலித்தது. ஆனால் தற்போதைய பிரச்சாரத்தில் எதிர்ப்பு குறைந்திருப்பது தெரிகிறது.
இந்த செயலை மக்கள் விரும்பமாட்டார்கள்
மக்கள் கூட்டம் கூடினாலும், அவரது பேச்சில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, அவர் மக்கள் பிரச்சினை பற்றி பேச மறுக்கிறார். ஆகையால், மக்கள் பிரச்சனையை பற்றி அதிகம் பேச வேண்டும். தற்போதுள்ள திமுக ஆட்சியில் மக்களுக்கு அதிருப்தி இருக்கிறது. அதை தன் பக்கம் ஈர்க்கும் வகையில், எடப்பாடி பழனிசாமியின் பேச்சு அமைய வேண்டும். ஆனால், அவரது பேச்சில் சற்று தடுமாற்றம் தெரிகிறது.
கடந்த தேர்தலின் போது எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் "ஸ்டாலின் தான் வராரு விடியல் தர போராறு" என்ற தலைப்பில் மக்களை, வணிகர்களை மற்றும் விவசாயிகளை சந்தித்தார். அதே பாணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி மக்களை சந்தித்து வருகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி மு.க.ஸ்டாலினை பின்பற்றி நடப்பதை மக்கள் ஒரு போதும் விரும்ப மாட்டார்கள். ஆகையால், புது யுக்தியை அவர் கையில் எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.
தென் மாவட்டங்களில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக ஆட்சியின் குறைகளை மட்டுமே கூறினார். அதே சமயம் உள்ளூர் மக்கள் சந்தித்து வரும் பிரச்னைகள் குறித்தும், அதற்கான தீர்வு குறித்தும் எதுவும் பேசவில்லை என்பது அவரது கூட்டத்தை கவனித்த போது அறிந்து கொள்ள முடிந்தது.
