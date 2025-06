ETV Bharat / state

காணாமல் போன செல்ல பூனை.. கண்ணீருடன் போஸ்டர் ஒட்டிய சிறுமி.. அடுத்து நடந்த நெகிழ்ச்சி! - TIRUNELVELI CAT MISSING POSTER

பூனை காணவில்லை போஸ்டர் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

திருநெல்வேலி: நெல்லையில் ஆசை பூனை காணாமல் போனதாக போஸ்டர் அடித்து, அதை மீட்ட 10 வயது சிறுமியின் பாசப் போராட்டம் அனைவரையும் நெகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நெல்லை பாளையங்கோட்டை சமாதானபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அமீர் (35). இவருக்கு 10 வயதில் சமீரா என்ற மகள் உள்ளார். இவருக்கு பூனைகள் மீது அதீத பிரியம் எனக் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மகள் சமீராவுக்கு பெர்ஷியன் பூனை (Persian Cat) ஒன்றை, ரூ.5,000-க்கு வாங்கி கொடுத்துள்ளார் அமீர். சமீரா அந்த பூனைக்கு சரண் எனப் பெயரிட்டு, ஆசையாக வளர்த்து வந்துள்ளார். வெள்ளை நிற முடிகளுடனும், பழுப்பு நிற கண் விழிகளுடனும் இருக்கும் சரண், காண்பவர்களை சுண்டி இழுக்கும் அழகை கொண்டிருந்தது. பள்ளி நேரங்களை தவிர, மற்ற எல்லா நேரங்களிலும் அந்த பூனையுடன் தான், சிறுமி சமீரா இருப்பாராம். அந்த அளவுக்கு அந்த பூனை மீது கொள்ளைப் பிரியம் வைத்திருந்தார் சமீரா. இந்நிலையில், கடந்த 19-ம் தேதி இரவு, வழக்கம் போல சாப்பாடு வைப்பதற்காக பூனையை தேடியுள்ளார் சமீரா. ஆனால், பூனையை காணவில்லை. இதனால் பரிதவித்துப் போன சமீரா, பூனையை நினைத்து சரியாக உணவு கூட உண்ண முடியாமல் தவித்தார். இந்நிலையில், மகள் சமீரா படும் வேதனையை பார்த்த அமீர், எப்படியாவது பூனையை கண்டுபிடித்து அவரிடம் கொடுத்துவிட வேண்டும் என முடிவு செய்தார். அதன்படி, தங்கள் பூனையின் புகைப்படத்தை வைத்து போஸ்டர் அடித்த அமீர், அதை கண்டுபிடித்து தருபவர்களுக்கு தக்க சன்மானம் வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டார்.

