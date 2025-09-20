ETV Bharat / state

அந்தரத்தில் அறுந்துவிழுந்த லிப்ட்... கிணற்றில் விழுந்த தொழிலாளர்கள்: நடந்தது என்ன?

விவசாய கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மூன்று பேர் ஓய்வெடுப்பதற்காக லிப்ட் மூலம் மேலே வர முயன்ற நிலையில், திடீரென கயிறு அறுந்ததால் அனைவரும் கிணற்றில் விழுந்தனர்.

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை
திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2025 at 10:26 AM IST

திருநெல்வேலி: விவசாய கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்ட தொழிலாளர்கள் விபத்தில் சிக்கிய நிலையில் நல்வாய்ப்பாக அனைவரும் உயிர் தப்பினர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் வெள்ளாளன்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் செல்லப்பா. இவருக்கு அதேபகுதியில் சொந்தமாக விவசாய நிலம் உள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று செல்லப்பா தனது விவசாய நிலத்தில் உள்ள கிணற்றை ஆழப்படுத்துவதற்காக முடிவு செய்து, ஏழு தொழிலாளர்களை அதற்கான பணியில் அமர்த்தியுள்ளார்.

மேலும் பணியில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் அவ்வப்போது உணவு, தண்ணீர், ஓய்வு எடுப்பதற்காக கிணற்றுக்கு மேலே வந்து செல்வதற்காக மின்சாரத்தால் இயங்கும் தற்காலிக லிப்ட் ஒன்றை பயன்படுத்தி வந்ததாக தெரிகிறது. இந்நிலையில், நேற்று மாலை கிணற்றை ஆழப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த மாறாந்தையைச் சேர்ந்த கணேசன், அத்தியூப்பை சேர்ந்த நயினார், சிந்துப் பூந்துறை சேர்ந்த சிவா ஆகிய மூன்று பேர் லிப்ட் மூலமாக மேலே வந்துள்ளனர். அப்போது லிப்டில் கட்டப்பட்டிருந்த கயிறு திடீரென அறுந்ததால் அவர்கள் 3 பேரும் கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்தனர்.

இதைப்பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த சக தொழிலாளர்கள் செய்வதறியாமல் கத்தி கூச்சலிட்டனர். அதைக்கேட்டு அங்கு வந்த அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள், மூவரையும் மீட்க தங்களால் ஆன அனைத்து முயற்சியையும் மேற்கொண்டனர். ஆனால், அதில் எவ்வித பலனும் கிடைக்காத நிலையில், உடனடியாக இதுகுறித்து பேட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

இதையும் படிங்க: நடுவானில் வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. சென்னையில் அவசரமாக தரையிறங்கிய இண்டிகோ விமானம்!

இதையடுத்து பேட்டை தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் சுந்தரம் தலைமையிலான வீரர்கள் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்தனர். பின் கிணற்றுக்குள் சிக்கிய மூவரையும் கயிறு கட்டி பத்திரமாக உயிருடன் மீட்டனர். எனினும் மூவருக்கும் காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால் 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இச்சம்பவத்தால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.

விவசாய நிலத்தில் உள்ள கிணற்றை ஆழப்படுத்த பல்வேறு உபகரணங்கள் தற்போது உள்ள நிலையில், ஆபத்தான வேலைகளில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என தீயணைப்புத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். அவ்வாறு நவீன இயந்திரங்கள் பயன்படுத்த இயலவில்லை என்றால், பாதுகாப்பான முறையில் முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்துகொண்டால் இது போன்ற விபத்து ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடியாது எனவும் கூறியுள்ளனர்.

