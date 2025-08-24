ETV Bharat / state

மனைவி, மகனை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்துக் கொன்றுவிட்டு தீக்குளித்த முதியவர்; நெல்லையில் பயங்கரம்! - TIRUNELVELI DOUBLE MURDER

தாய், தந்தை சண்டையை மகன் விலக்கியுள்ளார். ஒருகட்டத்தில் தாய்க்கு ஆதரவாக தந்தையிடம் சண்டையிட்டதால் ஆத்திரமடைந்த சகரியா மனைவி, மகனை அறைக்குள் தள்ளி பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துவிட்டு, தன் மீது ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார்.

கொலை சம்பவம் நடந்த வீடு
கொலை சம்பவம் நடந்த வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 10:22 PM IST

2 Min Read

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், முன்னீர்பள்ளம் கிராமத்தில் குடும்பத் தகராறில் தனது மனைவி மற்றும் மகனை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்துவிட்டு முதியவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார். 70% தீக்காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், முன்னீர்பள்ளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சகரியா (60). இவர், வெளிநாட்டில் பணி செய்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பி வந்து முன்னீர்பள்ளம் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். தற்போது ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவரது மனைவி மெர்சி (57).

தம்பதிக்கு 1 மகள் மற்றும் 2 ஆண் பிள்ளைகள் இருந்தனர். குடும்பத் தகராறு காரணமாக கணவன், மனைவி பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் ஒரே வீட்டில் வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் மூத்த மகன் ஹென்றிக்கு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்துள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட மெர்சி
கொலை செய்யப்பட்ட மெர்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த திருமணத்துக்கு வருமாறு தந்தை சகரியாவை அழைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. திருமணம் முடித்த பிறகு, புதுமண தம்பதி இன்று கன்னியாகுமரிக்கு சென்றுவிட்டனர். இந்நிலையில் வெளியே சென்றுவிட்டு மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்த சகரியா மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அப்போது இளைய மகன் ஹார்லி வினோ வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். தாய், தந்தை இருவரும் சண்டை போட்டுக்கொண்டதை பார்த்த அவர் விலக்க முயற்சித்துள்ளார். ஒருகட்டத்தில் இவரும் தாய்க்கு ஆதரவாக தந்தையிடம் சண்டையிட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த சகரியா மனைவி மற்றும் மகனை அறையில் தள்ளி பூட்டியுள்ளார். பிறகு ஏற்கனவே வாங்கி வைத்திருந்த பெட்ரோலை அறைக்குள் ஊற்றி தீ வைத்துவிட்டு, மீதம் இருந்த பெட்ரோலை தன் மீது ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார்.

கொலை செய்யப்பட்ட ஹார்வி பினோ
கொலை செய்யப்பட்ட ஹார்வி பினோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

சகரியாவின் வீடு தீப்பிடித்து எரிவதை அறிந்து அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் முன்னீர்பள்ளம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்து மூவரையும் மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த போது தாய் மெர்சி மற்றும் மகன் ஹார்வி பினோ இருவரும் உயிரிழந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து 70% தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிய சகரியாவிற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ஜகதீப் தன்கரை வீட்டு காவலில் வைத்துள்ளனர் - திருமாவளவன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

இந்த சம்பவம் குறித்து முன்னீர்பள்ளம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே மகனின் திருமணத்திற்கு தன்னை அழைக்கவில்லை என்ற ஆத்திரத்தில் தந்தை சகரியா இந்த வெறிச்செயலில் ஈடுபட்டது காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக தடய அறிவியல் துறையின் உதவி இயக்குனர் ஆனந்தி ஆய்வு மேற்கொண்டு தடயங்களை சேகரித்து சென்றார். சிறிய குடும்பத்தகராறில் இருவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தற்கொலை எண்ணம் வருகிறதா?

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்புகொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளை பெறலாம்.

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாவட்டம், முன்னீர்பள்ளம் கிராமத்தில் குடும்பத் தகராறில் தனது மனைவி மற்றும் மகனை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்து கொலை செய்துவிட்டு முதியவர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டார். 70% தீக்காயம் ஏற்பட்ட நிலையில் அவருக்கு தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், முன்னீர்பள்ளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சகரியா (60). இவர், வெளிநாட்டில் பணி செய்துவிட்டு மீண்டும் திரும்பி வந்து முன்னீர்பள்ளம் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். தற்போது ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இவரது மனைவி மெர்சி (57).

தம்பதிக்கு 1 மகள் மற்றும் 2 ஆண் பிள்ளைகள் இருந்தனர். குடும்பத் தகராறு காரணமாக கணவன், மனைவி பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் ஒரே வீட்டில் வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில் மூத்த மகன் ஹென்றிக்கு கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்துள்ளது.

கொலை செய்யப்பட்ட மெர்சி
கொலை செய்யப்பட்ட மெர்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த திருமணத்துக்கு வருமாறு தந்தை சகரியாவை அழைக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. திருமணம் முடித்த பிறகு, புதுமண தம்பதி இன்று கன்னியாகுமரிக்கு சென்றுவிட்டனர். இந்நிலையில் வெளியே சென்றுவிட்டு மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்த சகரியா மனைவியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார்.

அப்போது இளைய மகன் ஹார்லி வினோ வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். தாய், தந்தை இருவரும் சண்டை போட்டுக்கொண்டதை பார்த்த அவர் விலக்க முயற்சித்துள்ளார். ஒருகட்டத்தில் இவரும் தாய்க்கு ஆதரவாக தந்தையிடம் சண்டையிட்டுள்ளார். இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த சகரியா மனைவி மற்றும் மகனை அறையில் தள்ளி பூட்டியுள்ளார். பிறகு ஏற்கனவே வாங்கி வைத்திருந்த பெட்ரோலை அறைக்குள் ஊற்றி தீ வைத்துவிட்டு, மீதம் இருந்த பெட்ரோலை தன் மீது ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார்.

கொலை செய்யப்பட்ட ஹார்வி பினோ
கொலை செய்யப்பட்ட ஹார்வி பினோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

சகரியாவின் வீடு தீப்பிடித்து எரிவதை அறிந்து அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையம் மற்றும் முன்னீர்பள்ளம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். தீயணைப்பு துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்து மூவரையும் மீட்டு திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த போது தாய் மெர்சி மற்றும் மகன் ஹார்வி பினோ இருவரும் உயிரிழந்தது தெரிந்தது. இதையடுத்து 70% தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிய சகரியாவிற்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இதையும் படிங்க: ஜகதீப் தன்கரை வீட்டு காவலில் வைத்துள்ளனர் - திருமாவளவன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு!

இந்த சம்பவம் குறித்து முன்னீர்பள்ளம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதனிடையே மகனின் திருமணத்திற்கு தன்னை அழைக்கவில்லை என்ற ஆத்திரத்தில் தந்தை சகரியா இந்த வெறிச்செயலில் ஈடுபட்டது காவல் துறை விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக தடய அறிவியல் துறையின் உதவி இயக்குனர் ஆனந்தி ஆய்வு மேற்கொண்டு தடயங்களை சேகரித்து சென்றார். சிறிய குடும்பத்தகராறில் இருவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தற்கொலை எண்ணம் வருகிறதா?

தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல... வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்புகொள்ளலாம். அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளை பெறலாம்.

For All Latest Updates

TAGGED:

NELLAI MURDERமனைவி மகன் எரித்துக்கொலைநெல்லை கொலைOLD MAN KILLED WIFE AND SONTIRUNELVELI DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.