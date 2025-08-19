நெல்லை: கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தேர்தலில் போட்டியிடாத ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் உட்பட நான்கு கட்சிகளின் பதிவை ரத்து செய்வது தொடர்பாக அந்த மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சுகுமார் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் இன்று வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், கடந்த ஆறு ஆண்டுகளாக எந்த தேர்தலிலும் போட்டியிடாத, அங்கீகரிக்கப்படாத அரசியல் கட்சிகளின் பதிவை ரத்து செய்ய இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உத்தேசித்துள்ளது. பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சிகளுக்கு தேர்தல் ஆணையம் சார்பில் வருமான வரி விலக்கு, பொதுச்சின்னம் ஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. ஒரு அமைப்பானது அரசியல் கட்சியாக தேர்தல் ஆணையத்தில் பதிவு செய்வதன் நோக்கம், தேர்தலில் போட்டியிடுவது தான். ஆனால், குறிப்பிட்ட சில கட்சிகள் 2019 முதல் ஒரு தேர்தலில் கூட போட்டியிடவில்லை என்பது தெரியவந்துள்ளது. அந்தக் கட்சிகளின் பதிவை ஏன் ரத்து செய்யக்கூடாது என்ற விளக்கத்தினை தேர்தல் ஆணையம் கேட்டுள்ளது.
அதன்படி, நெல்லை மாவட்ட முகவரியை கொண்டு செயல்படும் அனைத்திந்திய பசும்பொன் முன்னேற்ற கழகம், எழுச்சி தேசம் கட்சி, பச்சை தமிழகம், ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆகிய 4 கட்சிகள் கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில் ஒரு தேர்தலில் கூட போட்டியிடவில்லை. எனவே, மேற்கண்ட கட்சிகள் வரும் 26 ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்பு சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு தலைமை தேர்தல் அதிகாரியிடம் ஆஜராகி தங்கள் கருதரதை விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். அதன் பின்னர், தலைமை தேர்தல் அதிகாரி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அளிப்பார். பின்னர், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்த விவகாரத்தில் இறுதி முடிவு எடுக்கும்" என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதன் மூலம் மேற்கண்ட நான்கு கட்சிகளின் பதிவு ரத்து செய்யப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக தெரிகிறது. அதில், ஜான் பாண்டியனின் தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகமும், கூடங்குளம் அணு உலை போராளியுமான சுப.உதயகுமாரின் பச்சைத் தமிழகம் கட்சியும் இடம்பெற்றுள்ளது. ஜான் பாண்டியன் தற்போது பாஜக கூட்டணியில் உள்ளார். கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது அவர் தென்காசி தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.
ஆனால், அவர் சார்ந்த தமிழக மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் போட்டியிடாமல், பாஜக சின்னமான தாமரை சின்னத்தில் போட்டியிட்டார். அதற்கு முன்பும் அவரது கட்சி போட்டியிடவில்லை எனத் தெரிகிறது. அதன் அடிப்படையில், தற்போது ஜான் பாண்டியன் கட்சியும் ரத்து பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது. ஆரம்பத்தில் ஜாதிய தலைவராக பார்க்கப்பட்ட ஜான் பாண்டியன், தனக்கென ஒரு அங்கீகாரம் வேண்டும் என்பதற்காக தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி திமுக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளோடு கூட்டணி அமைத்து அந்தக் கட்சிகளின் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வருகிறார். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், அவரது கட்சி பதிவினை ரத்து செய்ய போவதாக தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருப்பது அரசியல் ரீதியாக பரபரப்பு ஏற்படுத்தி உள்ளது.