ETV Bharat / state

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: உடந்தையாக இருந்த தாய் உட்பட இருவருக்கு சாகும் வரை ஆயுள் தண்டனை

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் சிறுமியின் தாயும், தாயுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்த நபருக்கும் நீதிமன்றம் சாகும் வரை சிறைத் தண்டனை விதித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 1:05 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருநெல்வேலி: சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், அதற்கு உடந்தையாக இருந்த தாய் உட்பட இருவருக்கு சாகும் வரை சிறைத்தண்டனை விதித்து நெல்லை போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பை வழங்கியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் களக்காடை அடுத்த தென்னிமலையை சேர்ந்த 38 வயது நபருக்கும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 35 வயது பெண் ஒருவருக்கும் இடையே திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்ததாக தெரிகிறது. ஆகையால், அந்தப் பெண்ணின் வீட்டுக்கு அவ்வப்போது வந்து செல்வதை அந்த நபர் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார். அந்த பெண்ணுக்கு பள்ளியில் படிக்கும் ஒரு மகள் இருக்கிறார்.

இதனிடையே, அப்பெண்ணின் வீட்டுக்கு வந்து போகும் போது, அவரது மகளுக்கும் அந்த நபர் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக வந்ததாக தெரிகிறது. இதற்கு சிறுமியின் தாயும் உடந்தையாக இருந்துள்ளார். ஒருகட்டத்துக்கு மேல், பாலியல் தொல்லையை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத சிறுமி, நாங்குநேரி அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதன்பேரில், பாலியல் தொல்லை கொடுத்த நபர், சிறுமியின் தாய் ஆகியோர் மீது போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, இருவரையும் கைது செய்தனர். இந்த வழக்கு விசாரணையானது, கடந்த சில மாதங்களாக நெல்லை மாவட்ட போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் வழக்கின் இறுதி விசாரணையனாது நேற்று (செப்.9) நீதிபதி சுரேஷ் குமார் முன்பு நடைபெற்றது.

அப்போது, அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும், ஆதரங்களையும் ஆராய்ந்த நீதிபதி, சம்பந்தப்பட்ட இருவருக்கும் சாகும் வரை சிறைத் தண்டனை மற்றும் தலா ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பு வழங்கினார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.7 லட்சம் பணத்தை நிவாரண தொகையாக வழங்கவும் உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: அதிக சத்தத்துடன் ஒலித்த ஹாரன்கள்: லாரி, பஸ்களை நேரடியாக வந்து மடக்கிய அமைச்சர்!

இதுகுறித்து நெல்லை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிலம்பரசன் கூறுகையில், “இந்த ஆண்டில் மட்டும் இதுவரை 16 போக்சோ வழக்குகளில் 17 குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்று தரப்பட்டுள்ளது. அதில் குறிப்பிடத்தக்க வகையில் ஒரு குற்றவாளிக்கு 25 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், 4 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும், ஒரு சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளிக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் பெற்று தரப்பட்டுள்ளது. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு, அவர்களுக்கு எதிராக குற்றங்களில் ஈடுபடும் குற்றவாளிகள் மீது தனிப்பட்ட கவனத்துடன் தீவிரமான மற்றும் தொடர்ச்சியான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன” எனத் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIRUNELVELIPOCSO CASECRIMEதிருநெல்வேலி போக்சோTIRUNELVELI POCSO

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.