சந்திரன் சூரியன் இருக்கும் வரை உரிமை! மன்னரால் தானம் கொடுக்கப்பட்ட விளை நிலம்!
திருமலை சேதுபதி மன்னர் ஒருவர் செய்த புண்ணியத்திற்காக விவசாய நிலத்தை தானமாக வழங்கி கட்டளையிட்ட கல்வெட்டு ஒன்று கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 9, 2025 at 1:38 PM IST
ராமநாதபுரம்: திருவாடானை அருகே கி.பி.1657 ஆம் ஆண்டை சேர்ந்த திருமலை சேதுபதி மன்னர் கால கல்வெட்டை ஆய்வாளர்கள் கண்டெடுத்து ஆய்வு செய்ததில் பல சுவாரஸ்ய வரலாற்று தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன.
திருவாடானை அருகே கட்டுகுடியில் உள்ளது கைக்கோளர் ஊரணி. இதன் வடமேற்கில் ஒரு கல் தூண் இரண்டாக உடைந்த நிலையிலும், அதற்கு அருகில் கல்வெட்டு ஒன்று இருந்தது. இது குறித்து தகவல் அறிந்து சென்று அதனை மீட்ட திருவாடானை அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர் பழனியப்பன் அவ்வூர் முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் சசிக்குமார் உதவியுடன் ராமநாதபுரம் தொல்லியல் ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் வே.ராஜகுருவிடம் கொடுத்து ஆய்வு செய்தனர்.
கடந்த சில நாட்களாக ஆய்வு பணிகள் நடந்து வந்த நிலையில் நேற்று அந்த கல்வெட்டு குறித்து வே.ராஜகுரு பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை எடுத்து கூறினார். அப்போது அவர், "இந்த கல்வெட்டு 66 அங்குலம் நீளமும், 14 அங்குலம் அகலமும் கொண்டது. கல் தூணின் வெளிப்புறத்தில் இந்த கல்வெட்டு பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலில் திரிசூலம் செதுக்கப்பட்டு, அதன் கீழே 24 வரிகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதில் எழுதப்பட்டவை, “1579 தமிழ் ஆண்டு யேவிளம்பி, சித்திரை மாதத்தில் சுக்கிரவாரமும், புணர்பூசமும், சுக்லபட்சத்து சத்தமியும் பெற்ற புண்ணிய காலத்தில், ரெகுநாதத் திருமலை சேதுபதி காத்த தேவருக்குப் புண்ணியமாக திருவாடானை, ஆடானை நாயகர் கோயில் திருநந்தவனத்துக்காக கட்டுகுடியில் விரைப்பாடாக 50 கலம் மன்னரால் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதில் விரைப்பாடு என்றால் குறிப்பிட்ட அளவு தானியங்களை விதைப்பதற்குத் தேவைப்படும் நில அளவு ஆகும். அந்த வகையில் 50 கலம் தானியங்களை விதைப்பதற்குத் தேவைப்படும் நில அளவை நந்தவனம் என்பவருக்கு தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இந்த தானத்தை சந்திரன் மற்றும் சூரியன் இருக்கும் வரைக்கும் வரை அனுபவித்துக் கொள்ள மன்னர் கட்டளையிட்டுள்ளார்.
மேலும் புண்ணியத்துக்கு பலனாக வழங்கப்படும் இந்த தானத்தை பறிக்கவோ, அழிக்கவோ செய்பவன் கெங்கைக் கரையிலே, காராம் பசுவைக் கொன்ன பாவத்தை பெற்று அழிந்து போவான் என எச்சரிக்கும் வகையில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இந்த எழுத்துகளில் கலம் என்பது ‘ள’ என்ற குறியீடாக உள்ளது. மேலும், 50 கலம் என்பது தமிழ் எண்ணிலும் எழுத்தாலும் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் தற்போதைய ஆங்கில ஆண்டு கி.பி.1657 ஆகும். கல்லில் சில இடங்களில் எழுத்துகள் தேய்ந்து அழிந்துள்ளன” என்றார்.