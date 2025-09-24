ETV Bharat / state

முகம் வீங்கி உயிரிழந்த பள்ளி மாணவர் - கேக் சாப்பிட்டது தான் காரணமா? போலீசார் தீவிர விசாரணை

ராணிப்பேட்டை அருகே பள்ளிக்குச் சென்ற மாணவர் மர்ம முறையில் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திமிரி காவல் நிலையம்
திமிரி காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: திமிரி அருகே மதிய உணவு சாப்பிட்டுச் சென்ற தனியார் பள்ளி மாணவர், முகம் வீங்கி வகுப்பறையில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விசாரணையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் திமிரி அருகே உள்ள தாமரைப்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன் - தீபலட்சுமி தம்பதி. இவர்களது மகன் மிதுன் (7). இவர் காவனூர் அருகே உள்ள தனியார் பள்ளியில் இரண்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்த நிலையில், நேற்று (செப்.23) வழக்கம்போல் பள்ளிக்குச் சென்ற மிதுன், மதிய உணவு இடைவெளியில் வீட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த உணவை சாப்பிட்டுள்ளார்.

முகம் வீங்கி சிறுவன் உயிரிழப்பு

இதனையடுத்து, வகுப்பறைக்குச் சென்ற மிதுன் திடீரென முகம் வீங்கி வகுப்பறையிலேயே மயங்கி விழுந்தார். இதனைக்கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த வகுப்பு ஆசிரியர் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகம், இதுகுறித்து மாணவரின் பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்து, அவரை அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு, மேல்சிகிச்சைக்காக ஆற்காடு அரசு மருத்துவமனையில் மாணவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு மாணவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர்.

உயிரிழந்த சிறுவன் மிதுன்
உயிரிழந்த சிறுவன் மிதுன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து, தகவலறிந்து சவ்பவ இடத்திற்கு விரைந்த ராணிப்பேட்டை டி.எஸ்.பி இமயவர்மன் தலைமையிலான போலீசார், சிறுவனின் உடலை மீட்டு பிரேதப்பரிசோதனைக்காக வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, இச்சம்பவம் குறித்து திமிரி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க:தாயை மகனே தூக்கி சென்ற வீடியோ வைரல்: ''வீல் சேர் பற்றாக்குறையா?" - அரக்கோணம் அரசு மருத்துவமனை விளக்கம்!

முதற்கட்டமாக பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் மாணவரின் பெற்றோரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், மாணவர் மிதுன் 11.30 மணி ஸ்னாக்ஸ் நேரத்தில் வீட்டில் இருந்து கொண்டுவந்த கேக் மற்றும் மதிய உணவு நேரத்தில் இட்லி சாப்பிட்டது தெரியவந்தது. மேலும், மாணவர் சாப்பிட்ட அந்த கேக் கடந்த 5 நாட்களுக்கு முன்பாக தாமரைப்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பேக்கரியில் வாங்கியதும், அதனை பிரிட்ஜில் வைத்திருந்து நேற்று ஸ்னாக்சிற்காக மிதுன் மற்றும் அவரது அக்காவிற்கு பெற்றோர் கொடுத்து அனுப்பி உள்ளனர்.

மேலும், இதுகுறித்து சிறுவனின் அக்கா போலீசாரிடம் தெரிவிக்கையில், ‘கேக்கை நான் உட்கொண்டதும் அதில் துர்நாற்றம் வீசியதால், மீதமிருந்ததை உட்கொள்ளாமல் கீழே வீசிட்டேன்’ என தெரிவித்தார்.

இதனால் சதேகமடைந்த போலீசார், உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி ரவிச்சந்திரன் உதவியோடு மாணவரின் வீட்டிற்குச் சென்று அவர் சாப்பிட்ட கேக்கை ஆய்வு செய்தார். இதில், அந்த கேக் காலாவாதியானது உறுதிசெய்ததையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட பேக்கரிக்கு சென்றனர்.

இதற்கிடையில், பேக்கரியின் உரிமையாளர் கடையை பூட்டிவிட்டு சென்றது தெரிய வந்தது. தொடர்ந்து, போலீசார் அவரை தொடர்புகொண்டு வரவழைத்து பேக்கரியில் இருந்த கேக்கை உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி ஆய்வுக்காக எடுத்துச் சென்றார். தொடர்ந்து, பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை வரும் வரை கடையை அவர் தற்காலிகமாக பூட்டி சீல் வைத்துள்ளார்.

இதனைத்தொடர்ந்து, போலீசார் பேக்கரி உரிமையாளர், பள்ளி நிர்வாகம் மற்றும் சிறுவனின் பெற்றோரிடம் தொடர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். சிறுவனின் உடல் பிரேதப் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பிறகே அவர் உயிரிழப்புக்கான காரணம் தெரியவரும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கேக் சாப்பிட்டதால் ஃபுட் பாய்சனாகி மாணவர் உயிரிழந்தாரா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர். பள்ளிக்குச் சென்ற சிறுவன் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், சோகத்தியும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIMIRI POLICEமுகம் வீங்கி உயிரிழந்த மாணவர்மாணவர் உயிரிழப்புSCHOOL BOY DEATHSCHOOL BOY DEATH IN TIMIRI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.