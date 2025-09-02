ETV Bharat / state

கோவையில் பெண்ணை தாக்கி நகை பறித்த கும்பல்; விசாரணையில் தெரிய வந்த திடுக்கிடும் தகவல்கள் - SULUR ROBBERY CASE COIMBATORE

கோயம்புத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலருக்கு கள்ள துப்பாக்கிகள் விற்பனை செய்திருப்பது விசாரணையில் அம்பலமானது. துப்பாக்கி, தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் சூலூரில் பெரிய அசம்பாவிதத்தை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்று காவல் துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி, தோட்டாக்கள்
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட துப்பாக்கி, தோட்டாக்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 2, 2025 at 6:00 PM IST

கோயம்புத்தூர்: கோவை மாவட்டம், சூலூர் அருகே பெண்ணை தாக்கி நகை பறித்த வழக்கில் 3 பேர் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களின் அறையில் இருந்து துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கோவை மாவட்டம், சூலூர் அருகே உள்ள சுகந்தி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுப்பிரமணியம். இவரது மனைவி மேரி ஜூலியானா (47). பெட்டிக்கடை நடத்தி வருகிறார். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் மேரி ஜூலியானா கடையில் தனியாக இருந்தபோது இரண்டு பேர் சிகரெட் வாங்குவது போல் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்துள்ளனர். பின்னர் அவர்கள் திடீரென அந்த பெண்ணை சுத்தியால் தாக்கி அவரிடமிருந்த 4 சவரன் தங்க நகையை பறித்துச் சென்றனர்.

இதில் படுகாயம் அடைந்த மேரி ஜூலியானாவை உறவினர்கள் மீட்டு கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் அவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

கைது செய்யப்பட்டவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனிடையே, இந்த சம்பவம் குறித்து சூலூர் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் குற்றவாளிகளை தேடி வந்தனர்.

மேலும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கார்த்திகேயன் உத்தரவின் பேரில் கருமத்தம்பட்டி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தங்கராமன் மேற்பார்வையில், சூலூர் ஆய்வாளர் செல்வராகவன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கைது செய்யப்பட்டவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தனிப்படையினரின் தீவிர விசாரணையில் மேரி ஜூலியானாவை தாக்கி நகையை பறித்து சென்றது, தற்காலிகமாக ஹைதராபாத்தில் வசிக்கும் கரூர் மாவட்டம், மணல்மேடு பகுதியைச் சேர்ந்த குணசேகரன் (62), பீகார் மாநிலம் சுபாவின் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விஜயகுமார் சாணி (22) ஆகியோர் என்பது தெரிய வந்தது.

மேலும் இவர்கள் சூலூர் ராசிபாளையம் பகுதியில் தங்கியிருந்தது தெரிய வந்ததை அடுத்து இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். இவர்கள் தங்கியிருந்த அறையில் சோதனை நடத்தியபோது கை துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும், பீகார் இளைஞரிடம் நடத்திய விசாரணையின் அடிப்படையில் கள்ள துப்பாக்கியை விற்பனை செய்யும் மேலும் ஒரு வடமாநில இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அவரிடம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், கோயம்புத்தூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பலருக்கு அவர் கள்ள துப்பாக்கிகள் விற்பனை செய்திருப்பது அம்பலமானது. கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அறையில் இருந்து கை துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இவர்கள் சூலூரில் பெரிய அசம்பாவிதத்தை ஏற்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்று காவல்துறையினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதில் மேலும் யாருக்காவது தொடர்பு உள்ளதா? அல்லது வேறு குற்ற சதித்திட்டங்கள் உள்ளனவா? என்பது குறித்து ரகசிய விசாரணை நடத்தப்பட்டது. குற்றவாளிகள் அறையில் இருந்த கை துப்பாக்கி பீகாரில் இருந்து 20,000 ரூபாய்க்கு வாங்கி வரப்பட்டதும் தெரிய வந்தது. மேலும் இதேபோன்று வடமாநில தொழிலாளர்கள் துப்பாக்கிகளை வாங்கி வந்துள்ளார்களா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.

சூலூர் மற்றும் கருமத்தம்பட்டி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள ஏராளமான தொழிற்சாலைகளில் ஆயிரக்கணக்கான வடமாநில தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களில் யாரேனும் சட்டவிரோதமாக துப்பாக்கியை வாங்கி வந்துள்ளார்களா? என்பது குறித்து போலீசார் ரகசிய விசாரணையை துவக்கி உள்ளனர்.

முன்னதாக, போலீசாரிடம் இருந்து தப்ப முயன்ற கைதி ஒருவருக்கு கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, கைதான மூன்று பேரும் தீவிர விசாரணைக்கு பின்னர் சூலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு கோவை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

