கழிவுநீர் தொட்டியில் இறங்கிய மூன்று பேர் சடலமாக மீட்பு; விஷ வாயு தாக்கி இறந்தார்களா என விசாரணை
கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்ய அதனுள் இறங்கிய தொழிலாளர் வெளியே வர தாமதமானதால் அவரை தேடி அடுத்தடுத்து உள்ளே சென்ற இருவர் உள்பட மூவரும் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர்.
Published : October 1, 2025 at 12:57 PM IST
தேனி: இடுக்கி கட்டப்பனை அருகே கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 2 தொழிலாளர்கள் உள்பட ஒரு ஒப்பந்ததாரர் விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக - கேரள எல்லையை இணைக்கும் இடுக்கி மாவட்டத்தில் கட்டப்பனை - புளியன்மலை சாலை உள்ளது. அந்த சாலையோரங்களில் முக்கிய கடைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் அங்கு அமைந்துள்ள பிரபல உணவகத்தின் முன்புறம் உள்ள கழிவுநீர் தொட்டி சுத்தம் செய்யும் பணி கடந்த சில நாட்களாக நடைபெற்று வந்துள்ளது.
இந்நிலையில் நேற்றிரவு வழக்கம்போல தொழிலாளர்கள் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது மூன்று பேர் கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் சென்று நீண்ட நேரமாக வராமல் இருந்ததாலும், பலமுறை தொடர்பு கொள்ளுவிதமாக சக பணியாளர்கள் குரலெழுப்பியும் பதிலளிக்காமல் இருந்துள்ளனர். இதனால் சந்தேகமடைந்த சக தொழிலாளர்கள் உடனடியாக இதுகுறித்து கட்டப்பனை தீயணைப்பு துறையினர் மற்றும் காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அந்த தகவலின்பேரில் சம்பவ இடத்துக்கு இன்ஸ்பெக்டர் டி.சி. முருகன் தலைமையிலான காவல்துறையினரும், தீயணைப்புதுறையினரும் விரைந்து வந்தனர்.
முதலில் கழிவுநீர் தொட்டிக்குள் இருந்த மூவரையும் தீயணைப்புதுறை உதவுடன் மீட்கப்பட்டனர். தொடர்ந்து அவர்களை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் போலீசார் கட்டட்டனை தாலுகா மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
அங்கு மூவரையும் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர்கள் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதற்கிடையே கழிவுநீர் தொட்டியில் இருந்து விஷ வாயு வெளியாகிறதா? என்பதை தீயணைப்பு துறையினர் ஆராய்ந்து அங்கிருந்த அனைவரையும் வெளியே அனுப்பினர்.
தொடர்ந்து முதற்கட்ட விசாரணையில், கழிவுநீர் தொட்டியில் இருந்து வெளியான விஷ வாயு தாக்கியதில் மூவரும் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று தெரிய வந்துள்ளது. உயிரிந்தவர்கள் தேனி மாவட்டம் கம்பத்தைச் சேர்ந்த ஜெயராமன், கூடலூரைச் சேர்ந்த மைக்கேல் என்ற செல்வன் மற்றும் சுந்தர பாண்டியன் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
|இதையும் படிங்க: ஆயுத பூஜை: மைல்கல்லுக்கு சிறப்பு படையலிட்ட சாலைப் பணியாளர்கள்!
முதலில் தொட்டிகுள் மைக்கேல் நுழைந்தது தெரியவந்துள்ளது. மைக்கேல் வர தாமதமானதால் ஒப்பந்ததாரரான ஜெயராமன் உள்ளே சென்றுள்ளார். அவரும் வராததால் அவர்களைத் தேடி மூன்றாவதாக சுந்தர பாண்டியன் சென்றுள்ளார்.
இந்நிலையில் மூன்று பேரும் நீண்ட நேரமாக வெளியே வராததால் பதற்றமடைந்த சக ஊழியர்கள், போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்து நிலையில், அவர்கள் சடலாக மீட்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
உயிரிழந்த மூவரின் உடல்களும் இடுக்கி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை முடிந்ததும் உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது. இதுகுறித்து கட்டப்பனை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களை சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.