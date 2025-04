ETV Bharat / state

கொல்கத்தா தீ விபத்து: தமிழகத்தைச் சேர்ந்த குழந்தைகள் உள்ளிட்ட மூவர் பலி! - KOLKATA FIRE ACCIDENT

கோப்புப்படம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 30, 2025 at 10:14 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 10:22 AM IST 1 Min Read

கொல்கத்தா: தனியார் ஹோட்டலில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீவிபத்தில் 3 தமிழர்கள் உள்ளிட்ட 14 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கரூர் மாவட்டம் உப்பிடமங்கலம் ஜோதிவடம் பகுதியை சேர்ந்த தொழிலதிபர் பிரபு. இவர் கற்றாழையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மூலப்பொருட்களை வைத்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் தொழிலை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்நிலையில், பள்ளி கோடை விடுமுறை என்பதால் பிரபு, தனது மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் தியா(10), ரிதன் (3) மற்றும் அவரது மாமனார் முத்துகிருஷ்ணன் (61) ஆகியோருடன் கொல்கத்தாவிற்கு சுற்றுலா சென்றுள்ளார். கொல்கத்தாவில் உள்ள படா பஜார் பகுதியில் உள்ள ரித்துராஜ் என்ற நட்சத்திர ஹோட்டலில் நேற்று இரவு (ஏப்.29) தங்கியுள்ளனர். இரவு குழந்தைகள் மற்றும் மாமனாருக்கு உணவு வாங்குவதற்காக பிரபு மற்றும் அவரது மனைவி ஆகிய இருவரும் அருகில் உள்ள உணவகத்திற்கு சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது, திடீரென்று ஹோட்டலில் பயங்கர தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. தீயணைப்புத் துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

