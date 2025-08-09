விருதுநகர்: சிவகாசி அருகே உள்ள விஜயகரிசகுளம் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக வீட்டில் வைத்து பட்டாசு தயாரித்த போது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழந்தனர். மீட்புப் பணியில் தீயணைப்புத் துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி அருகே உள்ள விஜயகரிசகுளம் பகுதியில் ஒரு வீட்டில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்து வந்தனர். இதில், திடீரென்று இன்று (ஆகஸ்ட் 9) வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில், சம்பவ இடத்திலேயே 3 பேர் உடல் கருகி உயிரிழந்தனர். 2 பேர் படுகாயம் ஏற்பட்டு சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த வெம்பக்கோட்டை தீயணைப்பு துறையினர் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
