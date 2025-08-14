ETV Bharat / state

பைக் மீது கார் மோதி விபத்து! ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழப்பு - கேராளாவைச் சேர்ந்தவர் கைது! - BIKE CAR ACCIDENT IN THANJAVUR

தஞ்சையில் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான கார்
விபத்துக்குள்ளான கார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 1:04 PM IST

தஞ்சாவூர்: இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது கார் மோதிய விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சையை அடுத்த வல்லம் கொள்ளுப்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் அறிவழகன் (37). இவரது மனைவி உஷா (35). இவர்களுக்கு ரூபா (10), பாவ்யாஸ்ரீ (9) என இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 13) மாலை அறிவழகன் பனங்காடு பகுதியில் உள்ள கோயிலுக்கு தனது மனைவி, மகள்கள் மற்றும் தங்கை மகள் தேஜாஸ்ரீ (4) ஆகியோருடன் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்றார்.

அப்போது அவர்கள் தஞ்சை மாதாகோட்டை மேம்பாலத்தில் சென்ற போது, கேரளாவில் இருந்து நாகூர் தர்ஹாவுக்கு சென்று கொண்டிருந்த கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. இதில், அறிவழகன் அவரது மகள் பாவ்யாஸ்ரீ, தங்கை மகள் தேஜாஸ்ரீ ஆகியோர் தூக்கி வீசப்பட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். உஷா மற்றும் மகள் ரூபா ஆகியோர் பலத்த காயமடைந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்
கைது செய்யப்பட்ட நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக போலீசார் விபத்தில் காயமடைந்த உஷா மற்றும் மகள் ரூபா ஆகியோரை 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சிகிச்சைக்காக தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து, தஞ்சை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம், வல்லம் துணை கண்காணிப்பாளர் கணேஷ் குமார் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, உயிரிழந்த 3 பேரின் உடல்களையும் மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தஞ்சை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, காரை ஓட்டி வந்த கேரள மாநிலம் திருச்சூரை அடுத்த சாவக்காடு பகுதியைச் சேர்ந்த முகம்மது ரியாஸ் (31) என்பவரை கைது செய்தனர். விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

