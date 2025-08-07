Essay Contest 2025

வீட்டுக்கு வந்த பிரீத்தியின் பிரேதம்.. நெஞ்சை உலுக்கிய கதறல் சத்தம்.. துயரத்தில் கே.செட்டிபாளையம்! - TIRUPPUR DOWRY DEATH CASE

திருப்பூர் அருகே வரதட்சணை கொடுமையால் தற்கொலை செய்துகொண்ட பிரீத்தியின் உடல் அவரது சொந்த ஊரில் இன்று தகனம் செய்யப்பட்டது.

பிரீத்தியின் உடலை பார்த்து கதறி அழும் தாய் மற்றும் உறவினர்கள்
பிரீத்தியின் உடலை பார்த்து கதறி அழும் தாய் மற்றும் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 8:40 PM IST

திருப்பூர்: வரதட்சணை வழக்கில் பிரீத்தியின் கணவர், மாமியார், மாமனார் ஆகியோர் இன்று கைதான நிலையில் பெண்ணின் உடலை உறவினர்கள் பெற்றுக்கொண்டனர்.

திருப்பூர், கே.செட்டிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுகந்தி. இவரது மகள் பிரீத்தி. இவருக்கும் ஈரோடு மாவட்டம், வீரப்பன் சத்திரம் பகுதியை சேர்ந்த சதீஷ்வர் என்பவருக்கும் கடந்தாண்டு செப்டம்பர் 15 -ம் தேதி திருமணம் நடந்தது. திருமணத்தின்போது பெண் வீட்டார் தரப்பில் 120 சவரன் நகை, 25 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம், ரூ. 38 லட்சம் மதிப்பிலான கார் உள்ளிட்டவற்றை வரதட்சணையாக கொடுத்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், பிரீத்தியின் பூர்வீக சொத்து விற்கப்பட்டு அதில் அவருக்கு சேர வேண்டிய பங்கு 50 லட்சம் ரூபாய் ஆகும். இதனை அறிந்த சதீஷ்வர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தார் அந்த பணத்தை கேட்டு பிரீத்தியை கொடுமைப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், 'சொத்தை விற்ற பணத்தை கொடுத்தால் மட்டுமே இங்கு உன்னால் வாழ முடியும்' எனக் கூறி பிரீத்திக்கு தொடர் தொந்தரவு கொடுத்துள்ளனர்.

திருமணமாகி 10 மாதங்களே ஆன நிலையில் மாமியார் வீட்டில் வரதட்சணை கொடுமை தாங்க முடியாமல் பிரீத்தி கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு தாய் வீட்டிற்கு வந்துள்ளார். தாய் வீட்டில் இருந்து வந்த பிரீத்தி ஒரு மாதமாக மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். இந்த நிலையில், தாய் சுகந்தி வெளியே சென்ற நேரம் பார்த்து தனியாக இருந்த பிரீத்தி தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பிரீத்தியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், அவரது கணவர் மற்றும் குடும்பத்தினர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே பிரேதத்தை பெற்றுக் கொள்வோம் என போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த நிலையில், நல்லூர் போலீசார் பிரீத்தியின் கணவர் சதீஷ்வர், மாமனார் விஜயகுமார், மாமியார் உமா ஆகிய மூவரை இன்று கைது செய்தனர். இதுகுறித்து ஆர்டிஓ விசாரணையும் நடத்தப்படவுள்ள நிலையில், பிரீத்தியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் இன்று உடலை பெற்றுக்கொள்ள சம்மதம் தெரிவித்தனர்.

இதைத் தொடர்ந்து பிரீத்தியின் உறவினர்கள் உடலைப் பெற்றுக்கொண்டு பிரண்ட்ஸ் கார்டன் பகுதியில் உள்ள அவரது வீட்டுக்கு எடுத்து சென்று இறுதி சடங்குகளை செய்தனர். அப்போது அவரது தாய் சுகந்தி மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுத காட்சி, காண்போரின் நெஞ்சை உலுக்குவதாக இருந்தது. தொடர்ந்து பிரீத்தியின் உடல் திருப்பூர் மின்மயானத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது.

ஏற்கெனவே அவிநாசியில் ரிதன்யா என்ற இளம்பெண் வரதட்சணை கொடுமையால் தற்கொலை செய்து கொண்ட நிலையில், இதே காரணத்துக்காக தற்போது மற்றொரு தற்கொலை நிகழ்ந்திருப்பது பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

