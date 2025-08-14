ETV Bharat / state

நெல்லை கவின் ஆணவப் படுகொலை... சுர்ஜித் சொன்ன வார்த்தை; அதிர்ந்த நீதிமன்றம்! - KAVIN MURDER CASE

கவின் கொலை வழக்கில் மூவருக்கு வரும் 26-ம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

நீதிமன்றத்திலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சுர்ஜித்
நீதிமன்றத்திலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்ட சுர்ஜித்
ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 10:57 AM IST

திருநெல்வேலி: சிபிசிஐடி போலீசார் தங்களை தாக்க முயன்றதாகவும், போலி வாக்குமூலத்தில் தங்களிடம் கையெழுத்து கேட்டதாகவும் நெல்லை கவின் ஆணவக் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சுர்ஜித்தும், அவருடைய தந்தை சரவணனும் நீதிபதியிடம் தெரிவித்ததால் நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நெல்லையில் மென்பொருள் பொறியாளர் கவின் ஜூலை மாதம் 27-ம் தேதி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தில் கவினின் காதலியின் தம்பியான சுர்ஜித் சரணடைந்த நிலையில், அவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். தனது அக்காவை மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த கவின் காதலிப்பது பிடிக்காததால், அவரை கொலை செய்ததாக சுர்ஜித் வாக்குமூலம் அளித்ததாக கூறப்பட்டது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், சுர்ஜித்தின் தந்தையும், சப் இன்ஸ்பெக்டருமான சரவணன் கைது செய்யப்பட்டார்.

தொடர்ந்து இருவரிடமும் சிபிசிஐடி போலீசார் கடந்த 2 நாட்களாக விசாரணை நடத்தினர். அப்போது சுர்ஜித்தை, கொலை நடந்த இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்று சம்பவம் எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதை அவரிடம் வாக்குமூலமாக பெற்றதுடன், அவரை நடித்துக் காட்ட வைத்தும் போலீசார் வீடியோ பதிவு செய்து கொண்டனர்.

இதையடுத்து, தந்தை - மகன் இருவருக்கும் நேற்றுடன் காவல் முடிவடைந்த நிலையில், அவர்களுக்கு அரசு மருத்துவமனையில் உடல் நல பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். அப்போது, வரும் 26 ஆம் தேதி வரை அவர்களுக்கு நீதிமன்ற காவல் வழங்கி நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார்.

இதனிடையே, கவின் கொலை சம்பவத்தின் தடயங்களை அழித்ததாக சுர்ஜித்தின் பெரியம்மா மகன் ஜெயபாலன் சிபிசிஐடி போலீசாரால் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார். கொலைக்கு பின் ரத்தக்கறை படிந்த அரிவாள் மற்றும் துணிகளை மாற்றுவதற்கு ஜெயபாலன் உதவி செய்ததாகவும், தடயங்களை அழிப்பதற்கு முயற்சி செய்ததாகவும் அவரை கைது செய்தனர்.

மேலும், ஜெயபாலனையும் வன்கொடுமை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய நிலையில், அவருக்கும் வரும் 26 ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவல் வழங்கி நீதிபதி ஹேமா உத்தரவிட்டார்.

இதனையடுத்து, மூவரும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அழைத்துச் செல்லப்பட்டு பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

முன்னதாக, நீதிமன்ற விசாரணையின் போது, சிபிசிஐடி போலீசார் தங்களை தாக்க முயன்றதாகவும், தாங்கள் அளிக்காத வாக்குமூலத்தை எழுதி அதில் போலீசார் கையெழுத்து கேட்டதாகவும் தந்தையும் - மகனும் நீதிபதியிடம் தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

