லாரி ஓட்டுநர்களிடம் லஞ்சம்; கையும் களவுமாக சிக்கிய கோவை வனக் காப்பாளர்கள்!

மாங்கரை மற்றும் ஆனைகட்டி சோதனைச்சாவடிகளில் லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடம் போலீசார் மற்றும் வனத் துறையினர் லஞ்சம் பெறுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் இருந்து வந்தன.

லஞ்சம் பெற்ற வனக் காப்பாளர்கள் கைது
லஞ்சம் பெற்ற வனக் காப்பாளர்கள் கைது (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 2:45 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கோழி கழிவுகளை ஏற்றிச் சென்ற வாகன ஓட்டிகளிடமிருந்து லஞ்சம் வாங்கிய மூன்று வனக் காப்பாளர்களை பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கேரள மாநிலத்தை ஒட்டி உள்ள நிலையில், தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வாகனங்கள் அவ்வழியாக கேரளாவிற்கு சென்று வருகின்றன. குறிப்பாக காய்கறிகள், கோழி இறைச்சி, முட்டைகள், பிராய்லர் கோழிக்கான உணவுகள், கோழியின் கழிவு எரு ஆகியவை தினம்தோறும் கேரள மாநிலத்திற்கு கோயம்புத்தூர் வழியாக எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது.

கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ள மன்னார்காடு பகுதிக்கு செல்லும் வாகனங்கள் கோயம்புத்தூர் சோதனைச்சாவடியை கடந்து, மலைப்பாதை வழியாக ஆனைகட்டியை அடைந்து, பின்னர் அங்கிருந்து கேரளாவிற்குள் சென்று வருகின்றன. இதனையொட்டி கோயம்புத்தூர் மாங்கரை பகுதியில் ஒரு வனத்துறை மற்றும் காவல்துறை சோதனைச் சாவடியும், ஆனைகட்டியில் இரு மாநில எல்லையில் சோதனைச்சாவடிகளும் இயங்கி வருகின்றன. இந்த வழியாக செல்லும் லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளிடம் போலீசார் மற்றும் வனத்துறையினர் லஞ்சம் பெறுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் இருந்து வந்தன.

இந்த நிலையில் மதுக்கரையைச் சேர்ந்த கிருஷ்ணசாமி என்பவர் அட்டப்பாடியில் தோட்டம் வைத்துள்ளார். அந்த தோட்டத்திற்கு கோழி எருவை ஏற்றி செல்லும்போது மாங்கரை மற்றும் ஆனைகட்டி சோதனைச்சாவடியில் பணியில் இருந்த வனக்காப்பாளர்கள் லஞ்சம் கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனையடுத்து கிருஷ்ணசாமி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாரிடம் புகார் செய்ததை தொடர்ந்து, இன்று காலை 7 மணி அளவில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு இடங்களில் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

கைது செய்யப்பட்ட 3 வனக் காப்பாளர்கள்
கைது செய்யப்பட்ட 3 வனக் காப்பாளர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அப்போது மாங்கரை சோதனைச்சாவடியில் வனக்காப்பாளர் செல்வகுமார், ஆனைகட்டி சோதனைச்சாவடியில் வனக்காப்பாளர்கள் சதீஷ்குமார், சுப்பிரமணி ஆகியோர் லஞ்சம் வாங்கியபோது கையும் களவுமாக சிக்கினர். இதனையடுத்து இருவரிடமும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த அதிரடி சோதனை காரணமாக சோதனைச்சாவடி பகுதியில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. விசாரணையின் முடிவில் மூன்று பேர் மீதும் துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வனக்காப்பாளர் லஞ்சம் வாங்கி போலீசாரிடம் சிக்கியதை தொடர்ந்து, வனத்துறை உயர் அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துள்ளனர்.

