சிவகாசி மாமன்ற கூட்டத்தில் பெண் கவுன்சிலர் மீது தாக்குதல்... 3 பேர் மீது பாய்ந்தது வழக்கு!
தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் திமுக பெண் கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், திமுக கவுன்சிலர்கள் மீது பெண்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : September 11, 2025 at 5:43 PM IST
விருதுநகர்: சிவகாசி மாமன்ற கூட்டத்தின் போது திமுக பெண் கவுன்சிலர் மீது தாக்குதல் நடந்த விவகாரத்தில், 3 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்னர், விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசி மாநகராட்சியில் நடந்த மாதாந்திர கூட்டத்தில், தீர்மானங்கள் மீது விவாதம் நடைபெற்றது. அதில், திமுக பெண் கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா எழுந்து நின்று தனது கருத்துக்களை தெரிவித்து பேசிக் கொண்டிருந்தார்.
மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மோதல்
அப்போது, ஸ்ரீனிகாவின் கருத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுகவை சேர்ந்த மாமன்ற உறுப்பினர்கள் சரவணன், ஜெயினுலாபுதீன் மற்றும் மதிமுக கவுன்சிலர் ராஜேஷ் ஆகியோர் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். கவுன்சிலர் ஜெயினுலாபுதீன் திடீரென கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா மீது மேசையை தள்ளி விட்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதனால், மாமன்றக் கூட்டத்தில் பெரும் கூச்சலும் குழப்பமும் ஏற்பட்டது. இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி அப்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தின.
இந்த நிலையில் கோபமடைந்த கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா, மாமன்றக் கூட்டத்தில் நடந்த பிரச்சனை தொடர்பாக சிவகாசி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். ஆனால், அவர் அளித்த புகார் மீது எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா, இந்த விவகாரத்தை தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார். மேலும், இது தொடர்பாக தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் விரிவான புகாரை வீடியோ ஆதாரத்துடன் அளித்திருந்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், தேசிய மகளிர் ஆணையம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
வழக்குப் பதிவு
இந்த நிலையில், மாமன்ற கூட்டத்தில் பெண் கவுன்சிலர் ஸ்ரீனிகா மீது தாக்குதல் நடத்திய திமுக கவுன்சிலர்கள் ஜெயினுலாபுதீன், சரவணன் மற்றும் மதிமுக கவுன்சிலர் ராஜேஷ் ஆகிய 3 பேர் மீதும் சிவகாசி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும், மாமன்ற கூட்டத்தின் போது வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதாக ஸ்ரீனிகா மீதும், திமுக கவுன்சிலர்கள் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் சிவகாசியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.