ETV Bharat / state

ராணுவத்திற்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் பிரமாண்ட பேரணி! 20,000-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்பு! - A PROCESSION IN SUPPORT OF THE ARMY

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடைபெற்ற பேரணி ( @CMOTamilnadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 10, 2025 at 8:09 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 8:32 PM IST 2 Min Read

சென்னை: இந்திய ராணுவத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னையில் 20,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்ட பிரமாண்ட பேரணி நடைபெற்றது. ஜம்மு காஷ்மீர் பெஹல்காமில் கடந்த ஏப்ரல் 22 ஆம் தேதி பயங்கரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்தியதில் 26 சுற்றுலாப் பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். இந்த சம்பவத்துக்கு கண்டனம் தெரிவிக்கும் வகையில் தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தீர்மானம் கொண்டு வந்து உரையாற்றினார். மேலும், பாகிஸ்தானில் உள்ள 9 பயங்கரவாதிகளின் முகாம்கள் மீது ஆபரேஷன் சிந்தூர் என்ற பெயரில் இந்திய ராணுவம் அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் பயங்கரவாதிகள் கொல்லப்பட்டனர். இதனைத் தொடர்ந்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்திய ராணுவம் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பாராட்டினார். மேலும் இந்திய ராணுவத்திற்கு ஆதரவாக பேரணி நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்தார். அதன்படி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னை மெரினா கடற்கரையில் டிஜிபி அலுவலகத்திலிருந்து காமராஜர் சாலை வழியே போர் நினைவுச் சின்னம் வரை மாபெரும் பேரணி நடைபெற்றது. இந்திய ராணுவத்துக்கு ஆதரவாக நடைபெற்ற பேரணியில் பங்கேற்றவர்கள் (@CMOTamilnadu) பேரணியின் தொடக்கத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், டி.ஜி.பி.சங்கர் ஜிவால் உள்ளிட்டோர் தேசிய கொடியை கையில் ஏந்தியபடி சென்றனர். அவர்களைத் தொடர்ந்து துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சி தலைவர்களான மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் முத்தரசன், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை உள்ளிட்டோர் பேரணியில் பங்கேற்றனர்.

Last Updated : May 10, 2025 at 8:32 PM IST