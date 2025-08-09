Essay Contest 2025

“2030-க்குள் 2 மில்லியன் டன் கிரீன் அமோனியா உற்பத்தி” - வ.உ.சி. துறைமுக அதிகாரி திட்டவட்டம்! - THOOTHUKUDI VOC PORT

நாட்டிலேயே முதல் பசுமை துறைமுகமாக தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் திகழ வேண்டும், அது தான் நமது இலக்கு என்று ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

வ.உ.சி துறைமுக பொறுப்புக் கழக துணை தலைவர் ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன்
வ.உ.சி துறைமுக பொறுப்புக் கழக துணை தலைவர் ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 3:31 PM IST

தூத்துக்குடி: 2029 - 2030-க்குள் 2 மில்லியன் டன் கிரீன் அமோனியா (Green Ammonia) உற்பத்தி செய்யப்படும் என்று வ.உ.சி. துறைமுக பொறுப்புக் கழக துணைத் தலைவர் ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடியில் 3 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை, துடிசியா சார்பில் ‘தொழில் கண்காட்சி’ நடத்தப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்துக்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களை கொண்டு வருவதும், தொழில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதுமே இதன் நோக்கம். அந்த வகையில், இந்த கண்காட்சியானது தூத்துக்குடியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொண்ட தூத்துக்குடி வ.உ.சி., துறைமுக பொறுப்புக் கழக துணைத் தலைவர் ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன் கண்காட்சியைப் பார்வையிட்டார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தூத்துக்குடி துறைமுகம் சார்ந்த சிறு, குறு மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் வளரும் வகையில், பசுமை ஹைட்ரஜன் உற்பத்திக்காக 500 ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. 2029 - 2030-க்குள் 2 மில்லியன் டன் கிரீன் அமோனியா உற்பத்தி செய்யப்படும். அதுவே, 2030-க்கு மேல் 5 மில்லியன் டன் பசுமை அமோனியாவாக உற்பத்தி செய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளது.

வ.உ.சி துறைமுக ஆணைய துணை தலைவர் ராஜேஷ் சவுந்தரராஜன் பேட்டி

அது மட்டுமின்றி, பசுமை மெத்தனால் பங்கரிங் திட்டத்திற்கான, முதற்கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் இருந்து நெதர்லாந்து மற்றும் சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளுக்கு பசுமை எரிவாயுவில் இயங்கக் கூடிய கப்பல்களை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.

ஏற்கனவே, நம்மிடம் 6 மெகா வாட் சோலார் மற்றும் இரண்டு மெகா வாட் காற்றாலை மின் உற்பத்தி உள்ளது. இதை தவிர, ஆறு மெகாவாட் காற்றாலை மின் உற்பத்தி தொடங்குவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது. ஆக மொத்தம் 14 மெகாவாட் பசுமை மின் உற்பத்தியைத் தொடங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

நம்முடைய துறைமுகம் ஏற்கனவே பசுமை எனர்ஜியில் தான் செயல்பட்டு வருகிறது. இன்னும் ஆறு மெகாவாட் பசுமை மின் உற்பத்தி செயல்பட்டவுடன், நாட்டிலேயே முதல் பசுமை துறைமுகமாகத் தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம் விளங்கும். அது தான் நமது இலக்கு. மேலும், துறைமுகத்திலிருந்து ஐந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில், 1,800 ஏக்கர் பரப்பளவு கப்பல் கட்டு தளத்திற்காக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது” என்று அவர் தெரிவித்தார்.

