தூத்துக்குடி: நாடு முழுவதும் 79ஆவது சுதந்திர தின கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒருபகுதியாக, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள வ.உ.சி துறைமுகத்தில் சுதந்திர தின விழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது. அதில், ஆணைய தலைவர் சுஷாந்த் குமார் புரோஹித் தேசியக் கொடியை ஏற்றிவைத்து உரையாற்றினார்.
அப்போது மேடையில் பேசிய அவர், “இங்கு கையாளப்படும் சரக்குகள் மூலமாக, நாட்டின் வர்த்தக மேம்பாட்டில் தூத்துக்குடி துறைமுகம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. இந்தியாவின் முதன்மை கடல்சார் வணிகத்தின் நுழைவாயிலில் ஒன்றான வ.உ.சி துறைமுகம், உலக அளவிலான வர்த்தகம் மற்றும் வேளாண்மை சந்தைகளை இணைக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது.
உலகளவிலான வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ளும் வகையிலும், நம்பகத்தன்மையுடன் செயல்பட்டு வருகிறது. அதுமட்டுமின்றி, வ.உ.சி துறைமுகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வளர்ச்சியை பெற்று வருகிறது.
அதாவது, கடந்தாண்டு 853 மில்லியன் டன் சரக்குகளை கையாண்டுள்ள இந்த துறைமுகம், இந்தாண்டில் இதுவரை 293 மில்லியன் சரக்குகளை கையாண்டுள்ளது. இது கடந்த நிதி ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில், 5.22% அதிகம். மேலும், 2 லட்சத்து 89 ஆயிரம் சரக்கு பெட்டகங்களையும் கையாண்டுள்ளது. கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில், இது 9% அதிகம்” என்றார்.
மேலும், துறைமுகத்தில் புதிதாக பத்தாவது சரக்கு தளம், நான்காவது வடக்கு சரக்கு தளம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர், 3, 4 மற்றும் 7வது சரக்கு தளங்களின் ஆழத்தை 15.5 மீட்டராக உயர்த்தவும், கப்பல்கள் வரும் நுழைவாயிலை விரிவாக்கம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.
மேலும், நாட்டின் முதல் பசுமை துறைமுகமாக இத்துறைமுகத்தை உருவாக்கும் வகையில், பசுமை மெத்தனால் சேமிப்பு கிடங்கு அமைப்பதற்கும், காற்றாலை இறகுகளை கையாளுவதற்காக முனையம் அமைப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, ஜம்மு காஷ்மீரின் பெஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில், 26 அப்பாவி சுற்றுலாப் பயணிகள் கொல்லப்பட்டனர். அந்த சம்பவத்தை மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படையினர் தத்ரூபமாக நடித்து காட்டினர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், வ.உ.சி துறைமுக ஆணைய துணைத் தலைவர் ராஜேஷ் சௌந்தர்ராஜன், துறைமுக ஆணைய உறுப்பினர்கள், தலைமை அதிகாரிகள், மத்திய தொழில் பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள், துறைமுக அலுவலர்கள், ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர்.
