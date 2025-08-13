ETV Bharat / state

“கல்லூரியில் வெடித்தது பட்டாசு தான் வெடிகுண்டு அல்ல” - தூத்துக்குடி காவல்துறை விளக்கம்! - THOOTHUKUDI POLICE

நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்ததாகக் கூறப்படும் செய்தி முற்றிலும் தவறு என எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்ட அறிக்கைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை விளக்கமளித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 6:38 PM IST

2 Min Read

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் வெடித்தது பட்டாசு தான், வெடிகுண்டு அல்ல. ஆகையால், தவறான தகவல்களை யாரும் பரப்ப வேண்டாம் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில், ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். அங்கு திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகநேரி பகுதியை சேர்ந்த 16 வயது மாணவரும் படித்து வருகிறார். மாணவரின் தந்தை திருவிழாவிற்கு பட்டாசு தயாரித்து வெடிக்கும் தொழில் செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் நடந்த திருவிழாவிற்கு பயன்படுத்தியது போக, மீதமிருந்த வெடிகளை (கோயில் திருவிழா மற்றும் இறுதிச் சடங்குகளில் ஈக்கு குச்சில் கட்டி வானத்தில் வீசி வெடிக்கும் வானவெடி) மாணவர் நேற்று (ஆக.12) கல்லூரிக்கு கொண்டு வந்துள்ளார். அதனை உணவு இடைவேளையின் போது, சக மாணவர்கள் இருவர் எடுத்து விளையாடியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, அந்த வெடி பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துள்ளது.

எதிர்பாராதவிதமாக நடந்த இந்த அசம்பாவிதத்தில், ஒரு மாணவருக்கு கை சிதைந்து விட்டது. இன்னொரு மாணவருக்குக் கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது காயமடைந்த இரண்டு மாணவர்களும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள தெற்கு காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது, “வெடிவிபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த உடனே, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், மாணவர்களை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அது மட்டுமின்றி, காவல் துறையினர் மற்றும் தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் நடத்திய சோதனையில், அங்கு வெடித்தது பட்டாசு என தெரியவந்துள்ளது.

ஆனால், நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்தது என செய்திகள் பரவி வருகிறது. இதனை தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை முற்றிலுமாக மறுக்கிறது. ஆகவே, தவறான தகவல்களை யாரும் பரப்ப வேண்டாம்,” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆளுநர் கையால் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி... என்ன காரணம்? ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாட்டிற்கு பிரத்யேக பேட்டி!

முன்னதாக, எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது எக்ஸ் தளத்தில், “தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவர் கொண்டு வந்த நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 2 மாணவர்கள் காயமடைந்துள்ளதாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

பள்ளி மாணவர்கள் இடையே கத்திக்குத்து, புத்தகப்பையில் அரிவாள், அரசுக் கல்லூரிக்குள் நாட்டு வெடிகுண்டு... "கல்வியிற் சிறந்த தமிழ்நாடு" என்ற புகழோடு, அதிமுக ஆட்சியிலிருந்த தமிழ்நாட்டை, "ஸ்டாலின் மாடல்" அரசு இட்டுச்சென்றுள்ள நிலை இது தான். படிக்கும் மாணவர்கள் கையில் இருக்க வேண்டியவை புத்தகங்கள்.. வெடிகுண்டுகள் அல்ல. ஆயுதங்கள், வெடிகுண்டு என தமிழ்நாட்டை கொலைக் களமாக மாற்றி வரும் திமுக ஆட்சியிடம் இருந்து மக்களைக் காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்” எனப் பதிவிட்டிருந்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் வெடித்தது பட்டாசு தான், வெடிகுண்டு அல்ல. ஆகையால், தவறான தகவல்களை யாரும் பரப்ப வேண்டாம் என போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில், ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். அங்கு திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள ஆறுமுகநேரி பகுதியை சேர்ந்த 16 வயது மாணவரும் படித்து வருகிறார். மாணவரின் தந்தை திருவிழாவிற்கு பட்டாசு தயாரித்து வெடிக்கும் தொழில் செய்து வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் நடந்த திருவிழாவிற்கு பயன்படுத்தியது போக, மீதமிருந்த வெடிகளை (கோயில் திருவிழா மற்றும் இறுதிச் சடங்குகளில் ஈக்கு குச்சில் கட்டி வானத்தில் வீசி வெடிக்கும் வானவெடி) மாணவர் நேற்று (ஆக.12) கல்லூரிக்கு கொண்டு வந்துள்ளார். அதனை உணவு இடைவேளையின் போது, சக மாணவர்கள் இருவர் எடுத்து விளையாடியதாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, அந்த வெடி பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துள்ளது.

எதிர்பாராதவிதமாக நடந்த இந்த அசம்பாவிதத்தில், ஒரு மாணவருக்கு கை சிதைந்து விட்டது. இன்னொரு மாணவருக்குக் கண்ணில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது காயமடைந்த இரண்டு மாணவர்களும் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இது தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள தெற்கு காவல் நிலைய போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது, “வெடிவிபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த உடனே, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், மாணவர்களை மீட்டு, அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அது மட்டுமின்றி, காவல் துறையினர் மற்றும் தடய அறிவியல் நிபுணர்கள் நடத்திய சோதனையில், அங்கு வெடித்தது பட்டாசு என தெரியவந்துள்ளது.

ஆனால், நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்தது என செய்திகள் பரவி வருகிறது. இதனை தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல்துறை முற்றிலுமாக மறுக்கிறது. ஆகவே, தவறான தகவல்களை யாரும் பரப்ப வேண்டாம்,” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ஆளுநர் கையால் பட்டம் வாங்க மறுத்த மாணவி... என்ன காரணம்? ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாட்டிற்கு பிரத்யேக பேட்டி!

முன்னதாக, எடப்பாடி பழனிசாமி அவரது எக்ஸ் தளத்தில், “தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவர் கொண்டு வந்த நாட்டு வெடிகுண்டு வெடித்ததில் 2 மாணவர்கள் காயமடைந்துள்ளதாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

பள்ளி மாணவர்கள் இடையே கத்திக்குத்து, புத்தகப்பையில் அரிவாள், அரசுக் கல்லூரிக்குள் நாட்டு வெடிகுண்டு... "கல்வியிற் சிறந்த தமிழ்நாடு" என்ற புகழோடு, அதிமுக ஆட்சியிலிருந்த தமிழ்நாட்டை, "ஸ்டாலின் மாடல்" அரசு இட்டுச்சென்றுள்ள நிலை இது தான். படிக்கும் மாணவர்கள் கையில் இருக்க வேண்டியவை புத்தகங்கள்.. வெடிகுண்டுகள் அல்ல. ஆயுதங்கள், வெடிகுண்டு என தமிழ்நாட்டை கொலைக் களமாக மாற்றி வரும் திமுக ஆட்சியிடம் இருந்து மக்களைக் காப்போம் தமிழகத்தை மீட்போம்” எனப் பதிவிட்டிருந்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOVT COLLEGE FIRECRACKER ACCIDENTEDAPPADI PALANISWAMIதூத்துக்குடி காவல்துறைதூத்துக்குடி வெடி விபத்துTHOOTHUKUDI POLICE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.