தூத்துக்குடி: திமுக அளித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் 75 சதவீதம் முதல் 80 சதவீதம் வரை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக எம்.பி. கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார். திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் தொடர்பாக தமிழக அரசு வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், கனிமொழி இவ்வாறு பதிலளித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் நகராட்சி அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக் கூட்டம் நேற்று (செப்.3) நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் எம்.பி. கனிமொழி, அமைச்சர் அனிதா ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன், மாவட்ட ஆட்சியர் க.இளம்பகவத் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். அப்போது, தமிழக அரசு மூலம் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சி பணிகள் அனைத்தையும் விரைந்து முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என எம்.பி. கனிமொழி அறிவுறுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி கூறுகையில், “திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடந்தது. இதில், மக்களின் தேவைகள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகளை பூர்த்தி செய்வது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது. விரைவில் அதற்கான பணிகள் தொடங்கும்” என்றார்.
தெரு நாய்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும்
தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் நிலவும் தெரு நாய்கள் பிரச்சினை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “உச்ச நீதிமன்ற புதிய அமர்வின் உத்தரவு அடிப்படையில் தெருநாய்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும்” என்றார். தொடர்ந்து, "திமுக நிறைவேற்றிய தேர்தல் வாக்குறுதிகள் குறித்து வெள்ளை அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என பாமக அன்புமணி ராமதாஸ் கேட்டிருக்கிறாரே.." என்ற கேள்விக்கு, “நிதி அமைச்சர் உட்பட அமைச்சர்கள் இதுதொடர்பாக விளக்கம் அளித்துள்ளனர். அதுவே போதுமான விளக்கம்.
திமுக கொடுத்த வாக்குறுதியில் 75 சதவீதம் முதல் 80 சதவீத வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளன. சில வாக்குறுதிகள் பரிசீலனையில் உள்ளன” என்றார்.
முன்னதாக, புன்னைக்காயல் ஊராட்சியில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியிலிருந்து ரூ.17.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அங்கன்வாடி மைய கட்டடம், திருச்செந்தூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் காயாமொழி ஊராட்சியில் ரூ.30 இலட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட ஒரு லட்சம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி ஆகியவற்றையும் கனிமொழி எம்.பி. திறந்து வைத்தார்.