தூத்துக்குடி: பாஜக அமலாக்கத்துறையை ஏவி திமுக அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடத்துவதாக கனிமொழி எம்பி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் பின்புறம் மாவட்ட நகர ஊரமைப்பின் புதுப்பிக்கப்பட்ட அலுவலகத்தின் திறப்பு விழா, பள்ளி மாணவர்களுக்கான காமராஜர் (2023-2024) விருது வழங்கும் விழா மற்றும் சிறந்த பள்ளிகளை ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு பரிசளிப்பு திட்டம் (2024-2025) ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தூத்துக்குடி கனிமொழி எம்.பி இன்று தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்தார்.
நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட கனிமொழி
அவருடன் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ், ஸ்ரீ வைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஊர்வசி அமிர்தராஜ் உறுப்பினர் ஆகியோரும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டனர்.
பாஜக வெற்றி பெற துடிக்கிறது
இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடந்து தூத்துக்குடி கனிமொழி எம்.பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவரிடம் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பாஜக வரும் 2026ஆம் தேர்தலுக்கான வேலைகளை தொடங்கிவிட்டது. தேர்தல் ஆணையத்தை தனது கைக்குள் போட்டு வைத்துகொண்டு எஸ்.ஐ.ஆர் (SIR) போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து, ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
திமுகவை பயமுறுத்த முடியாது
பாஜகவுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை மற்றும் சிபிஐ மூலம் எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்டுவது. அவர்களுக்கு எதிர்க்கட்சி அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு செய்து சலசலப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். அமைச்சர் பெரியசாமி பல சிக்கல்களை எதிர்க்கொண்டு உறுதியாக திமுகவில் நின்றுக் கொண்டிருப்பவர். பாஜக அமலாக்கத்துறையை அனுப்பி ரெய்டு செய்தவதற்கெல்லாம் திமுக பயப்படாது. திமுகவை இவ்வாறு பயமுறுத்தலாம் என பாஜக நினைத்தால் அது நடக்காது” என்றார்.
அமைச்சர் வீட்டில் ரெய்டு
தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சரான ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டிலும், அவரது குடும்பத்தினர் இல்லங்களிலும் அமலாக்கத்துறையினர் இன்று காலையில் இருந்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சட்ட விரோத பண பரிவர்த்தனை தொடர்பாக இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ. பெரியசாமி, சட்ட விரோதமாக வீடுகள் ஒதுக்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
