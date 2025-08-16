ETV Bharat / state

பாஜக அமலாக்கத்துறையை அனுப்பினால் பயந்து விடுவோமா? கனிமொழி எம்.பி ஆவேசம்! - KANIMOZHI MP ABOUT ED RAID

தேர்தல் நெருங்கிவிட்டதால் திமுக அமைச்சர்கள் வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினரை அனுப்பி ரெய்டு என்ற பெயரில் பாஜக சலசலப்பை ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதாக கனிமொழி எம்.பி குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கனிமொழி எம்.பி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு
கனிமொழி எம்.பி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 4:19 PM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: பாஜக அமலாக்கத்துறையை ஏவி திமுக அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடத்துவதாக கனிமொழி எம்பி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் பின்புறம் மாவட்ட நகர ஊரமைப்பின் புதுப்பிக்கப்பட்ட அலுவலகத்தின் திறப்பு விழா, பள்ளி மாணவர்களுக்கான காமராஜர் (2023-2024) விருது வழங்கும் விழா மற்றும் சிறந்த பள்ளிகளை ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு பரிசளிப்பு திட்டம் (2024-2025) ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தூத்துக்குடி கனிமொழி எம்.பி இன்று தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்தார்.

நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட கனிமொழி

அவருடன் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ், ஸ்ரீ வைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஊர்வசி அமிர்தராஜ் உறுப்பினர் ஆகியோரும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டனர்.

பாஜக வெற்றி பெற துடிக்கிறது

இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடந்து தூத்துக்குடி கனிமொழி எம்.பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவரிடம் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பாஜக வரும் 2026ஆம் தேர்தலுக்கான வேலைகளை தொடங்கிவிட்டது. தேர்தல் ஆணையத்தை தனது கைக்குள் போட்டு வைத்துகொண்டு எஸ்.ஐ.ஆர் (SIR) போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து, ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: ஆசையை தூண்டிய ஆன்லைன் அழைப்பு: நம்பிய பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை!

திமுகவை பயமுறுத்த முடியாது

பாஜகவுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை மற்றும் சிபிஐ மூலம் எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்டுவது. அவர்களுக்கு எதிர்க்கட்சி அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு செய்து சலசலப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். அமைச்சர் பெரியசாமி பல சிக்கல்களை எதிர்க்கொண்டு உறுதியாக திமுகவில் நின்றுக் கொண்டிருப்பவர். பாஜக அமலாக்கத்துறையை அனுப்பி ரெய்டு செய்தவதற்கெல்லாம் திமுக பயப்படாது. திமுகவை இவ்வாறு பயமுறுத்தலாம் என பாஜக நினைத்தால் அது நடக்காது” என்றார்.

கனிமொழி எம்.பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமைச்சர் வீட்டில் ரெய்டு

தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சரான ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டிலும், அவரது குடும்பத்தினர் இல்லங்களிலும் அமலாக்கத்துறையினர் இன்று காலையில் இருந்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சட்ட விரோத பண பரிவர்த்தனை தொடர்பாக இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ. பெரியசாமி, சட்ட விரோதமாக வீடுகள் ஒதுக்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தூத்துக்குடி: பாஜக அமலாக்கத்துறையை ஏவி திமுக அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு நடத்துவதாக கனிமொழி எம்பி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் பின்புறம் மாவட்ட நகர ஊரமைப்பின் புதுப்பிக்கப்பட்ட அலுவலகத்தின் திறப்பு விழா, பள்ளி மாணவர்களுக்கான காமராஜர் (2023-2024) விருது வழங்கும் விழா மற்றும் சிறந்த பள்ளிகளை ஊக்குவிக்கும் சிறப்பு பரிசளிப்பு திட்டம் (2024-2025) ஆகிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக தூத்துக்குடி கனிமொழி எம்.பி இன்று தூத்துக்குடிக்கு வருகை தந்தார்.

நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்ட கனிமொழி

அவருடன் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மாவட்ட ஆட்சியர் செந்தில் ராஜ், ஸ்ரீ வைகுண்டம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஊர்வசி அமிர்தராஜ் உறுப்பினர் ஆகியோரும் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டனர்.

பாஜக வெற்றி பெற துடிக்கிறது

இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடந்து தூத்துக்குடி கனிமொழி எம்.பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, அவரிடம் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டு வருவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பாஜக வரும் 2026ஆம் தேர்தலுக்கான வேலைகளை தொடங்கிவிட்டது. தேர்தல் ஆணையத்தை தனது கைக்குள் போட்டு வைத்துகொண்டு எஸ்.ஐ.ஆர் (SIR) போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து, ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து தேர்தலில் வெற்றி பெற துடித்துக் கொண்டிருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: ஆசையை தூண்டிய ஆன்லைன் அழைப்பு: நம்பிய பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடுமை!

திமுகவை பயமுறுத்த முடியாது

பாஜகவுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அமலாக்கத்துறை, வருமான வரித்துறை மற்றும் சிபிஐ மூலம் எதிர்க்கட்சிகளை மிரட்டுவது. அவர்களுக்கு எதிர்க்கட்சி அமைச்சர்கள் வீட்டில் ரெய்டு செய்து சலசலப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். அமைச்சர் பெரியசாமி பல சிக்கல்களை எதிர்க்கொண்டு உறுதியாக திமுகவில் நின்றுக் கொண்டிருப்பவர். பாஜக அமலாக்கத்துறையை அனுப்பி ரெய்டு செய்தவதற்கெல்லாம் திமுக பயப்படாது. திமுகவை இவ்வாறு பயமுறுத்தலாம் என பாஜக நினைத்தால் அது நடக்காது” என்றார்.

கனிமொழி எம்.பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அமைச்சர் வீட்டில் ரெய்டு

தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சரான ஐ. பெரியசாமியின் வீட்டிலும், அவரது குடும்பத்தினர் இல்லங்களிலும் அமலாக்கத்துறையினர் இன்று காலையில் இருந்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சட்ட விரோத பண பரிவர்த்தனை தொடர்பாக இந்த சோதனை நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த திமுக ஆட்சியில் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சராக இருந்த ஐ. பெரியசாமி, சட்ட விரோதமாக வீடுகள் ஒதுக்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் இந்த சோதனை நடைபெறுவதாக அமலாக்கத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கனிமொழி எம்பிKANIMOZHI MPMINISTER PERIYASAMYDMK MINISTERS HOUSE RAIDKANIMOZHI MP ABOUT ED RAID

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.