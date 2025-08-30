தூத்துக்குடி: 50 சதவீத வரி விதிப்பு விவகாரத்தில் இந்தியா - அமெரிக்காவுக்கு இடையே சமாதானம் ஏற்பட வேண்டும் என்று ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்ணீருடன் தேவாலயத்தில் சிறப்பு பிரார்த்தனை செய்தனர்.
இந்திய பொருள்கள் மீது அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுமதியை நம்பியிருக்கும் தொழில்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்தியாவின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் 68 சதவீதம் தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தான் நடக்கிறது. இதில் 40 சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அமெரிக்க ஏற்றுமதியை நம்பி மட்டுமே நூற்றுக்கணக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்களும், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களும் திருப்பூர் பகுதியில் உள்ளனர்.
அதே போல், தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து, இறால், கனவா போன்ற கடல் உணவு பொருள்களை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விதித்துள்ள 50 சதவீத வரியானது கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும் சமாதான உடன்படிக்கைக்கு வர வேண்டும் என ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்ணீருடன் தேவாலயத்தில் இன்று சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், நாலுமாவடியில் இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்தின் சார்பில், பிரார்த்தனை கூட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம், அந்த வகையில், இன்று (ஆக.30) நடைபெற்ற "திறப்பின் வாசல் உபவாச ஜெபம்" பிரார்த்தனை கூட்டத்தில், அமெரிக்கா வரி விதிப்பு விவகாரத்தில் இந்தியா, அமெரிக்கா இணைந்து இணக்கமான முடிவு எடுக்க வேண்டும் என ஜெபக்கூட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் கண்ணீருடன் பிரார்த்தனை செய்தனர்.
அப்போது இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்தின் ஸ்தாபகர் மோகன் சி.லாசரஸ் பேசுகையில், “அமெரிக்க தற்போது விதித்துள்ள 50 சதவீத வரி விதிப்பால் இங்கிருந்து அனுப்பப்பட்ட 500 டன் கடல் உணவு பொருட்கள் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றன. சுமார் ரூ.5 ஆயிரம் கோடி மதிப்பிலான பின்னலாடை மற்றும் கடல் உணவு பொருட்கள் நடுக்கடலில் தவிக்கிறது. இதனால், கடல் உணவு ஏற்றுமதியாளர்கள், மீனவர்கள், திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனத்தினர் உட்பட பலர் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். எனவே, இந்த விவகாரத்தில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பும் சமாதான உடன்படிக்கைக்கு வர வேண்டும்” என கேட்டுக் கொண்டார்.