ஒரே வீட்டை 2 நாட்களாக கொள்ளையடித்த திருடர்கள்: 107 பவுன் நகைகள் போச்சு! - THOOTHUKUDI GOLD THEFT

சிறையில் இருந்தபோது கிடைத்த நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஆளில்லாத வீடுகளை குறிவைத்து கொள்ளையடித்து வந்த கும்பலை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

குலசேகரன்பட்டினம் காவல்துறை
குலசேகரன்பட்டினம் காவல்துறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 20, 2025 at 10:18 AM IST

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடியில் ஒரே வீட்டுக்குள் 2 நாட்கள் சென்று கைவரிசை காட்டிய கொள்ளையர்கள், அங்கிருந்த 107 பவுன் தங்கம் மற்றும் வைர நகைகளை திருடிச் சென்றனர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள குலசேகரன்பட்டினம் கீழமலையன் தெருவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஞானமுத்து பட்டர் - பிரியா தம்பதியர். இவர்களுக்கு ஒரு மகனும், ஒரு மகளும் உள்ளனர். மகன் பாடசாலையில் பயின்று வரும் நிலையில், மகள் கோவையில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தங்கி படித்து வருகிறார். இந்நிலையில், கணவர் ஞானமுத்து பட்டர், சமீபத்தில் உயிரிழந்த நிலையில், மனைவி பிரியா கடந்த ஒரு வாரமாக திருநெல்வேலியில் உள்ள தனது தாயார் வீட்டுக்கு சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், நேற்று அவர் வீடு திரும்பிய போது, பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். பின்னர் உள்ளே சென்று பார்த்த போது, பீரோ உடைக்கப்பட்டு அதற்குள் இருந்த தங்கம், வெள்ளி, வைரம் என மொத்தம் 107 பவுன் நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

தகவலறிந்த குலசேகரப்பட்டினம் போலீசார், சம்பவ இடத்துக்கு வந்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இதில், பின்பக்க சுற்றுச்சுவர் வழியாக கொள்ளையர்கள் ஏறி குதித்து, வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு மோப்ப நாய் மற்றும் தடயவியல் நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கொள்ளையர்களை தீவிரமாக தேடி வந்தனர். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த சின்னதுரை, சுந்தர், இசக்கிமுத்து, பட்டுத்துறை, சின்ன மருது, மணப்பாடு மரியசேசன், மாரிமுத்து ஆகிய 7 பேர் கூட்டாக சேர்ந்து இந்தக் கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இவர்கள் 7 பேரையும் கைது செய்த குலசேகரன்பட்டினம் போலீசார், நகை குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

விசாரணையில் சின்னதுரை மீது ஏற்கனவே பல குற்ற வழக்குகள் உள்ளதும், மாரிமுத்து மீது கஞ்சா கடத்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், இவர்கள் இருவரும் சிறையில் இருந்தபோது நண்பர்களாக மாறி, தற்போது கும்பலாக சேர்ந்து ஆளில்லாத வீடுகளை நோட்டமிட்டுக் கொள்ளையடித்து வந்துள்ளனர்.

அந்த வகையில், பிரியாவின் வீடு ஒரு வாரமாக பூட்டப்பட்டு இருந்த நிலையில் கடந்த 8ஆம் தேதி வீட்டின் பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடித்துள்ளனர். மேலும், 10ஆம் தேதி மீண்டும் பிரியா வீட்டிற்கு வந்து கொள்ளையடித்து சென்றது தெரியவந்தது. இதனிடையே, தாங்கள் கொள்ளையடித்த நகைகளை ஒரு வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்ததாக அவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்தனர். இதையடுத்து, அந்த நகைகளை மீட்கும் நடவடிக்கையில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

