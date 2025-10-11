'பதட்டத்தை ஏற்படுத்த அண்ணாமலை சதி... கார் மோதியதை நிரூபித்தால் மன்னிப்பு கேட்க தயார்' - திருமாவளவன்
Published : October 11, 2025 at 4:31 PM IST
திருச்சி: பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தமிழகத்தில் பதட்டத்தை ஏற்படுத்தும் வேலைகளை செய்து வருவதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
திருச்சி விமான நிலையத்தில் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ''கரூரில் தவெக கூட்டத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.500,00 நிதி உதவி அளிக்க உள்ளோம். அந்த குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். நெரிசலால் ஏற்பட்ட இறப்பை தூண்டுதலால் ஏற்பட்ட இறப்பு என்று தவெக தரப்பில் கூறுகிறார்கள். கூட்ட நெரிசல் உயிரிழப்பு புற தூண்டுதலால் நடப்பது அல்ல. நெரிசல் சாவுகள் பல்வேறு சம்பவங்களில் நடந்துள்ளது.
இல்லாத, பொல்லாத கட்டுக்கதைகளை பேசுவதும், கற்பனையாக பேசுவதும் அண்ணாமலைக்கு வாடிக்கையாக உள்ளது. சமூக பதட்டத்தை உருவாக்கவே அவர் குறியாக இருக்கிறார். விஜய்க்கு என்ன ஆபத்து ஏற்பட போகின்றது? என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
கரூர் துயர சம்பவத்தை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் விசாரணை செய்வது ஏன்? என்று உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பி உள்ளது. இதுபோன்ற நடவடிக்கை என்ன பின்னணியில் விசாரிக்கப்படுகிறது? என்பது தெரியவில்லை. நீதிபதிகள் தான் இதுபற்றி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். தவெக தலைவர் விஜய் கரூர் சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்திப்பதற்கு தனக்கு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை நீதிமன்றத்தில் வைத்துள்ளார். விஜய் மக்கள் செல்வாக்கு மிக்கவர். செல்லும்போது பாதுகாப்பு தேவை தான். அவர், கோரிக்கை வைத்ததில் எந்த தவறும் இல்லை" என்றார்.
அதிமுக-தவெக கூட்டணி தொடர்பாக பேசிய அவர், "அதிமுக - தவெக கூட்டணி என்பது அதிமுக பரப்பும் வதந்தி. அதிமுகவும், பாஜகவும் கூட்டணியில் இருக்கும் சூழலில் விஜய் தனது கொள்கை எதிரியாக கூறும் பாஜக அங்கம் வகிக்கும் கூட்டணியில் இடம் பெறுவாரா? என்பது தெரியவில்லை. அப்படி ஒருவேளை, கூட்டணி வைத்தால் பாஜகவை கழட்டி விட அதிமுக தயாராக இருக்கிறதா? என்கிற கேள்வி எழுகிறது.
பாஜகவை கழட்டிவிட்டால் அதிமுகவின் நம்பகத்தன்மை கேள்விக்கு உள்ளாகும். அதிமுக - தவெக கூட்டணி அமைந்தால் திமுக கூட்டணியை பாதிக்குமா? என்கிற யூகத்திற்கு பதில் கூற முடியாது. சென்னையில் என்னுடைய கார் இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியதாக கூறி சில தவறான கருத்து பரப்பப்படுகிறது. அண்ணாமலை இந்த விவகாரம் தொடர்பாக முந்திக்கொண்டு கருத்து கூறி பதட்டத்தை ஏற்படுத்த பார்க்கிறார்.
பைக் மீது எனது கார் மோதியதற்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. அந்த சம்பவத்தை வீடியோ எடுத்து வெளியிட்டவருக்கும், அண்ணாமலைக்கும் ஏதோ தொடர்பு உள்ளது. அண்ணாமலைக்கு மட்டும் உடனடியாக செய்தி எப்படி தெரிகிறது? இதற்கு பின்னால் பாஜக உள்ளது.
இதுகுறித்து தீவிர விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று முதல்வரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். இந்த விஷயத்தில் ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக, சாதி அமைப்புகள் இறங்கி வேலை செய்கிறார்கள். ஒரு சமூக பதட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக, தனியார் தொலைக்காட்சி தவறான செய்தி வெளியிட்டு அண்ணாமலைக்கு உதவி செய்கிறது.
அடங்க மறு என்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அரசியல் முழக்கம். எனக்கு பாதுகாப்பாக என்னுடைய தொண்டர்கள் இருக்கிறார்கள். கார் மோதியது என்று நிரூபித்தால் நான் மன்னிப்புக்கேட்க தயாராக இருக்கிறேன்'' என்று திருமாவளவன் கூறினார்.