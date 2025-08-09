சென்னை: தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி நினைவு நாளை முன்னிட்டு திமுக சார்பில் சார்பில் அம்பத்தூரில் ''போராளி ஓய்வதில்லை" என்னும் தலைப்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் விசிக தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் கலந்துகொண்டு பேசியதாவது:
தமிழ்நாடு அரசியலில் கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான் முக்கிய அரசியல். எம்ஜிஆர் பேசியவற்றை வரிசைப்படுத்தினால், முதலில் வருவது கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான். பார்ப்பனியம் திமுகவை உடைக்க உச்ச நடிகரான எம்ஜிஆரை வைத்து எதிர்ப்பு அரசியல் செய்வதற்காக உருவாக்கியது தான் அதிமுக.
தமிழகத்தில் உருவான அனைத்துக் கட்சிகளுக்கும் கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான் பிரதானமாக இருந்தது. பாமகவின் அரசியல் ஆரம்பமும் கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான். வன்னியருக்கு எதிரி கருணாநிதி தான் என்று ராமதாஸ் கூறி வந்தார்.
திமுகவில் இருந்து வைகோ வெளியேறிய போது, திமுக அவ்வளவுதான் என கூறியபோதும் எவராலும் திமுகவை ஏதும் செய்ய முடியாது என காட்டினார். அதிமுக, மதிமுக இவர்களின் எதிர்ப்பு என்பதும் கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான்.
ராஜீவ் படுகொலைக்கும், திமுகவுக்கும் தொடர்பு இல்லை. அதற்கு காரணம் திமுக தான் என திட்டமிட்டு பரப்பப்பட்டது. கருணாநிதி எதிர்ப்பு என்பது தமிழக அரசியலின் அடிப்படையாக இருந்தது.
ஜெயலலிதா பேசிய கொள்கைகளில் முக்கியமானது கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான். சமூகநீதியை விட கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான். கலைஞர் என்பதையே அவர் கூறவில்லை. முகத்திற்கு நேராக கருணாநிதி என்று தான் கூறினார்.
கலைஞரை போல எழுத்தாற்றல், பேச்சாற்றல் எம்ஜிஆருக்கும், ஜெயலலிதாவுக்கும் இல்லை. அவர்கள் பின்னால் மக்கள் திரண்டார்கள் என்றால் எம்ஜிஆர் உச்ச நடிகர், ஜெயலலிதா உச்ச நடிகை.
அவர்களின் கரிஷ்மாவால் சினிமா பிரபலம் என்பதால் தான் மக்கள் திரண்டார்கள். அதன் பிறகு வருகை தந்த பழனிசாமிக்கு கொள்கையை விடவும் திமுக, கருணாநிதி எதிர்ப்பு தான் பிரதானமாக உள்ளது. ராஜீவ் கொலை போல, இலங்கை படுகொலையில் கருணாநிதிக்கு எதிராக திருப்பினார்கள். இதற்கும், திமுகவிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை.
இப்படி அரசியல் செய்கிறார்களே என்று எனக்கு அதிர்ச்சியாக இருந்தது. புலம் பெயர்ந்த தமிழர்கள் இடையே கருணாநிதி எதிர்ப்பை பரப்பிவிட்டார்கள். கூட்டணியில் இருந்து வெளியே வரவும், ஆட்சியை விட்டுக் கொடுக்கவும் கலைஞர் தயாராக இருந்தார்.
விடுதலைப்புலிகள் ஒரு விடுதலை இயக்கம். மக்கள் இயக்கம் தானே. அல்கொய்தா போன்று மக்கள் தொடர்பற்ற ஒரு இயக்கமா? விடுதலைப் புலிகளை தடை செய்யப்பட்ட இயக்கத்தில் அமெரிக்கா சேர்க்க கருணாநிதி தான் காரணமா?
தமிழ் தேசியம் பேசுபவர்களுக்கு எதிரி கருணாநிதி தான் என பேசும் அவர்கள் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, ஏன் அண்ணா குறித்து பேசுகிறார்களா?அவர்கள் ஏன் பேசுவது இல்லை என்று தெரியவில்லை. அண்ணாவின் தமிழ் இனித்தது. பெரியார் தமிழை விட நயத்தக்கது. அண்ணா இல்லை என்றால் பெரியார் மறக்கப்பட்டு இருந்திருப்பார்.
எம்ஜிஆர் பார்ப்பனியத்துக்கு வழி வகுத்தவர். எம்ஜிஆர் திராவிடத்திற்கு, பார்ப்பனியத்திற்கு தலைவராக ஜெயலலிதாவை உருவாக்கி கொடுத்து சென்றார்.
|இதையும் படிங்க: 'பிரேமலதா விஜயகாந்தை சந்தித்தது ஏன்?" - அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.சி.வீரமணி பரபரப்பு தகவல்!
திமுக எதிர்ப்பை, கருணாநிதி எதிர்ப்பை வைத்து அதிமுக உருவாக்கியதால் ஒரே நன்மை என்றால் தமிழ்நாட்டில் தேசிய கட்சி வளர முடியவில்லை. காங்கிரஸ் என்ற தேசிய கட்சி வராததால் அதற்கு எதிரான மதவாத பிஜேபி வளர முடியாமல் போய் விட்டது.
எம்ஜிஆர் வன்னியர் சாதி உள்பட பல்வேறு சாதி அமைப்புகளை அழைத்து கோரிக்கைகளை வாங்கி ஓரமாக போட்டு விட்டார். ஆனால் அதன் பிறகு வந்த கலைஞர் பாமகவுக்கு பயந்து அல்ல. ராமதாஸ் கோரிக்கையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல. அவர் சமூக நீதி எண்ணம் கொண்டதால் வன்னியர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தார்.
எம்ஜிஆர் இருக்கும் போதே கருணாநிதி இரட்டை இலையை தோல்வியை தழுவ செய்தார். தமிழ் இருக்கும் வரை கருணாநிதி புகழ் இருக்கும். இவ்வாறு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பேசினார்.
