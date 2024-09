ETV Bharat / state

தமிழக முதல்வர் அமெரிக்க பயணத்தில் இதுவரை மேற்கொண்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்.. முழு விவரம் இதோ! - tn cm signed mou in america trip

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

செப் 4 சிகாகோ : டிரில்லியண்ட் நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் அதன் உற்பத்தி அலகு, வளர்ச்சி மற்றும் உலகளாவிய உதவி மையத்தை நிறுவிட ரூ.2000 கோடியில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. உலகின் முன்னணி காலணி தயாரிப்பு நிறுவனமான Nike உடன் காலனி உற்பத்தியை விரிவுபடுத்துவது மற்றும் சென்னையில் ஒரு தயாரிப்பு உருவாக்கம் மற்றும் வடிவமைப்பு மையம் நிறுவுவதற்கான சாத்திய கூறுகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

செப் 5 சிகாகோ : Lincoln - லிங்கன் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்திற்கும் - தமிழ்நாடு அரசிற்கும் இடையே ரூ.500 கோடி முதலீட்டில், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் லிங்கன் எலக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, உற்பத்தி மையத்தை விரிவாக்கம் செய்வதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும், விஷய் பிரிஷிஷன் (Vishay Precision) நிறுவனத்துடன் ரூ.100 கோடி முதலீட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் சென்சார் மற்றும் டிரான்ஸ்டியூசர்ஸ் (Sensors and Transducers) உற்பத்தி மையத்தை நிறுவுவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், விஸ்டியன் (Visteon) நிறுவனத்துடன் ரூ.250 கோடி முதலீட்டில் சென்னை மற்றும் கோயம்புத்தூரில் மின்னணு உற்பத்தி மையத்தை நிறுவுவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் என மொத்தம் ரூ.850 கோடி முதலீட்டிற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

செப் 6 சிகாகோ : BNY மெலன் (The Bank of New York Mellon Corporation) வங்கியின் உயர் அலுவலர்களை சந்தித்து, தமிழ்நாட்டில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ள அழைப்பு விடுத்தார்.

செப் 9 சிகாகோ : ஜாபில் நிறுவனத்துடன் ரூ.2000 கோடி முதலீட்டில் ஐந்தாயிரம் நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில், திருச்சியில் மின்னணு உற்பத்தி நிறுவனம் அமைப்பதற்கும், ராக்வெல் ஆட்டோமேஷன் நிறுவனத்துடன் ரூ.666 கோடி முதலீட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் மின்னணு உற்பத்தி நிறுவன விரிவாக்கத்திற்கும் மற்றும் ஆட்டோ டிஸ்க் நிறுவனத்துடன் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களின் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்காகவும், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் ஸ்டார்ட் அப்கள் உள்ளிட்ட தொழில்துறை சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் போட்டி தன்மையை மேம்படுத்துவதற்கு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

செப் 10 சிகாகோ : சிகாகோவில் ஃபோர்டு நிறுவனம் மற்றும் ஐடிசர்வ் கூட்டமைப்பின் உயர் அலுவலர்களை முதலமைச்சர் சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் கார் உற்பத்தியை மீண்டும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அந்நிறுவனத்தின் உலகளாவிய திறன் மையத்தை மேலும் விரிவுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து, IT Serve Alliance கூட்டமைப்பின் உயர் அலுவலர்களை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்ள அழைப்பு விடுத்தார்.

செப் 11 சிகாகோ : கட்டுமானம் மற்றும் சுரங்க கருவிகள், ஆஃப் ஹைவே டீசல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு இயந்திரங்கள் உற்பத்தியில் உலகின் முன்னணி நிறுவனமான கேட்டர்பில்லர் (Caterpillar Inc) நிறுவனத்துடன் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் திருவள்ளூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் தற்போது உள்ள கட்டுமான கருவிகள் உற்பத்தி நிலையங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கான ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

முதலமைச்சரின் இந்த அமெரிக்க பயணத்தின் போது தற்போது வரை உலகின் 17 முன்னணி நிறுவனங்களுடன், ரூ.7,516 கோடி முதலீட்டிற்கான ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு, உலக அளவில் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களின் உயர் அலுவலர்களை சந்தித்து தமிழ்நாட்டில் புதிய தொழில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள அழைப்பும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்கா பயணத்தை நிறைவு செய்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகின்ற 14ம் தேதி காலை 8 மணிக்கு தமிழகம் திரும்புகிறார்.