- BY சி.உசேன்
சென்னை: “ஒரு கதாநாயகன் தனது கடின உழைப்பால் உயர்ந்தான்” என்ற கதையை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படம் என்றால் அதில் கட்டாயம் வீடு வீடாகச் சென்று நியூஸ் பேப்பர் போடும் ஒரு காட்சியாவது இடம்பெறும். திரையில் அந்த கதாநாயகன் நியூஸ் பேப்பர், பால் பாக்கெட் போட்டவுடன் ஒரே பாடலில் உயர்ந்த இடத்திற்கு சென்றுவிடுவான். ஆனால் நிஜ வாழ்க்கை அப்படி இருப்பதில்லை. சிறுவயதிலிருந்தே பத்திரிகை போடும் ஒருவர் தனது 94 வயது வரை தொடர்ந்து பத்திரிகைதான் போட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்.
அவர்தான் சண்முக சுந்தரம் தாத்தா. அவரைப் பற்றி நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் பேச்சு அடிபட்டபோது அவருடைய செல்ஃபோன் எண் கிடைத்தது. போனில் தொடர்புகொண்டு, பிறகு நேரில் போகலாம் என்று நினைத்தபோதுதான் அது அவ்வளவு எளிதில்லை என்பது புரிந்தது. காரணம், அவர் ஃபோனை எடுத்தால் ஹோல்டு செய்வார் அல்லது கட் செய்துவிடுவார். இதனால் செல்ஃபோனில் தொடர்புகொள்ளும் முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது.
சதி செய்த வாகனம்!
அவரைப் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளும் ஆர்வம் அதிகரிக்கவே, எங்கு இருப்பார் என்று விசாரித்தோம். அப்போது தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்கம் எதிரே உள்ள பத்திரிகை பிரித்துபோடும் பாயின்ட்டிற்க்கு காலை 5.00 மணிக்கு வருவார் என தகவல் கிடைத்தது. எனவே அவரைக் காண விடியற்காலை 4.00 மணிக்கே கிளம்பினோம்.
எப்படியாவது முன்கூட்டியே செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை வேகமாக இயக்க, அது ஒரு கட்டத்தில் க்ரீச், க்ரீச் சத்தம் போட்டுக்கொண்டே வந்தது. வாகனத்தை சரி செய்வதற்குள் தாத்தா போய்விடுவாரே என்ற பதற்றம் அதிகரிக்க, அந்த சத்தத்துடனேயே வாகனத்தை இயக்கினோம். எப்படியோ திட்டமிட்டது போன்றே சென்று சேர்ந்தோம்.
அங்கு பல ஆண்டுகளாக பத்திரிகை பிரித்துபோடும் வேலையை செய்துகொண்டிருக்கும் சிவக்குமாருடன் எங்களை அறிமுகம் செய்துகொண்டோம். அப்போது சிவக்குமார் என்பவர், "பேப்பர் தாத்தா 6 அல்லது 6.30 மணிக்கு தானே வருவாரு" என்றார். சரி ஒரு மணிநேரம் முன்பாக வந்தால் என்ன? தாத்தா பற்றி அவரிடம் கேட்கலாமே என்று தோன்றியது.
நேரம் காலமெல்லாம் அவருக்கு தெரியாது!
பதிலுக்கு அவரும், பெரியவர் குறித்து சொல்லலாமே என்று ஆரம்பித்தார்.
“நான் 1991 ஆம் ஆண்டு முதல் தேனாம்பேட்டையில் பத்திரிகையை பிரித்து போடுகிறேன். சண்முக சுந்தரம் பெரியவர் பல ஆண்டுகளாக இங்கிருந்துதான் பத்திரிகை கொண்டு செல்வார். மழை, வெள்ளம், புயல் என எந்த இயற்கை பேரிடராக இருந்தாலும் அதுபற்றியெல்லாம் அவருக்கு கவலை இல்லை. சரியாக வந்துவிடுவார். மழை நேரத்தில் மற்றவர்கள் ரெயின்கோட் அணிந்து வருவார்கள். ஆனால் பெரியவரோ நனைந்து கொண்டே பத்திரிகையை கொண்டு செல்வார்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்புவரை அதிக பத்திரிகையை கொண்டுசென்ற அவருக்கு இப்போது வயது மூப்பு காரணமாக 50 பிரதிக்கு மேல் கொண்டுசெல்ல முடிவதில்லை. இருந்தாலும் இந்த தொழிலை அவரால் விட முடியவில்லை. அதேபோல் முன்பெல்லாம் அதிகாலை 4 மணிக்கெல்லாம் பத்திரிகை எடுத்த அவரால் தற்போது 6 மணியளவில்தான் வரமுடிகிறது.
முன்பெல்லாம் ராயப்பேட்டை, தேனாம்பேட்டை என 2 பாயிண்டுகளில் இருந்து பத்திரிகை கொண்டு செல்வார். தற்போது தேனாம்பேட்டையில் இருந்து மட்டும் கொண்டு செல்கிறார். உழைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தில் இருக்கும் அவர், அப்போதிலிருந்து இப்போது வரை சைக்கிளில்தான் பத்திரிகை போடுகிறார்” என சண்முக சுந்தரம் தாத்தா பற்றி மகிழ்ச்சியுடன் நம்மிடம் கூறியபடியே, “பெரியவர் வருவார் காத்திருங்கள்” என்று கூறிவிட்டுச் சென்றார் சிவக்குமார்.
2000இல் இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தேன்!
அதிகாலை இருள் விலகி காலை வெளிச்சம் தெரிகையில் தாத்தாவும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார். அவரிடம் பேச்சுக் கொடுக்க தொடங்கியதும், பால் பாக்கெட் போட்டுவிட்டு வருவதற்கு சற்று தாமதாமாகிவிட்டதாக கூறினார். இப்படி பேசிக்கொண்டே பத்திரிகைகளை பிரித்துப் போட்டு அவற்றை லாவகமாக அடுக்கி, தனது சைக்கிளில் ஏற்றினார். அவரிடம் ஏன் இந்த வயதிலும் பேப்பர் போடுகிறீர்கள்? என்று கேட்டதும் பதில் சொல்ல ஆரம்பித்தார்.
“1931 பிறந்தேன். எனக்கு இப்போது 94 வயது முடிய போகிறது. 1950களில் ஆட்டோமொபைல் துறையில் 10 பேரை வைத்து நிர்வகித்து வந்தேன். பிறகு கொஞ்ச காலத்தில் அந்த தொழிலில் நஷ்டம் ஏற்பட வெவ்வேறு தொழில்களை செய்து வந்தேன்.
அவற்றுக்கு மத்தியில் 1963 இல் எனக்கு திருமணம் நடைபெற்றது. தற்போது 63 ஆண்டுகள் திருமண வாழ்க்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது. 5 பெண் பிள்ளைகளுக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தேன். அதன் பிறகு தொழிலை விட்டுவிட்டு கடந்த 2000ஆம் ஆண்டில் ஒரு பத்திரிகை போடும் ஏஜென்சி மூலமாக கலைஞர் இல்லம், மாறன் இல்லங்கள் உள்பட பலர் இல்லங்களில் பத்திரிகை போட துவங்கினேன். ஏஜென்சி வைத்திருந்தவர் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு ஊருக்கு சென்றுவிட்டதால் அந்த வேலையை நானே செய்ய துவங்கினேன்.
கொரோனா காலத்தில் பத்திரிகை வாங்குபவர்கள் குறைந்துவிட்டதால் பால் மற்றும் தண்ணீர் கேன் வேலையையும் சேர்த்துக்கொண்டேன். இப்போது வயது முதிர்ச்சியால் என்னால் கேன் போட முடிவதில்லை. தினமும் காலை 3.30 மணியளவில் எழுந்து தயாராகி காலை 4.00 மணிக்கு வீட்டைவிட்டு வெளியே வந்துவிடுவேன். முதலில் பால் பாக்கெட் போடுவேன், பிறகு பத்திரிகை போட்டுவிட்டு வீட்டிற்கு சென்றுவிடுவேன். 2000ஆம் ஆண்டில் பேப்பர் போட துவங்கும்போது 500 பேப்பர் வரை போடுவேன். தற்போது 50 தான் போடமுடிகிறது.
கலைஞருடனான அந்த நினைவுகள்!
நான் கலைஞர் இல்லத்தில் பேப்பர் போட்டு கொண்டிருந்தபோது, தேர்தலில் அவர் இரண்டு முறை வெற்றி பெற்றார், இரண்டு முறை தோற்றார். கலைஞர் தினமணி பத்திரிகைதான் படிப்பார். ஒருநாள் மழையில் நனைந்தபடி கலைஞர் வீட்டில் பத்திரிகை போடப் போனேன். அப்போது என்னைப் பார்த்த கலைஞர், வீட்டில் இருந்தவரிடம் "ஒரு துண்டு எடுத்து அவரிடம் கொடுங்கள். தலையை துவட்டிக் கொள்ளட்டும்" என்றார்.
ஒருமுறை பேப்பர் போட போனபோது, எனக்கு முதியோர் உதவித்தொகை வாங்கி தருவதாக கலைஞர் இல்லத்தில் கூறினார்கள். ஆனால் உடம்பில் வலு உள்ளது எனக்கூறி வேண்டாம் என்றேன். தற்போது வரை நானும் என் மனைவியும் முதியோர் உதவித்தொகை வாங்கவில்லை. அதற்கான தேவையும் ஏற்படவில்லை என்கிறார்” உழைப்பை மட்டுமே நம்பியிருக்கும் தாத்தா.
சண்முக சுந்தரம் தாத்தா, தான் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் பேரக்குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கிறாராம். தினசரி தனக்கு கிடைக்கிற 500 ரூபாய் வருமானத்தில் தானும் தனது மனைவியும் திருப்தியாக வாழ்வதாகக் கூறுகிறார். மேலும் வருகிற நவம்பர் 4ஆம் தேதி 95 வயது தொடங்கவிருப்பதால், அத்துடன் பேப்பர் போடுவதை நிறுத்துக்கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்திருக்கிறாராம். அதன்பிறகு உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கவுள்ளாராம்.
எங்களிடம் பேசிக்கொண்டே பேப்பர் போடக் கிளம்பியவர், முதலில் ஒரு டீக்கடையில் பேப்பர் போட்டதோடு, “வாங்க டீ சாப்பிடுங்க!” என்று எங்களுக்கு டீ ஆர்டர் செய்தார். அந்த 94 வயது இளைஞரை பார்த்து வாயடைத்து நின்றோம்.
