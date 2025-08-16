திருவாரூர்: பெட்ரோலியம், கச்சா எண்ணெய் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு கூறி, திருவாரூர் பெண்ணிடம் ரூ. 23 லட்சத்தை மோசடி செய்த மர்ம நபர்களை சைபர் க்ரைம் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
திருவாரூர் கேடிஆர் எஸ்டேட் நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வீரமணிகண்டன். பெங்களூரில் உள்ள ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் இவருக்கு, புவனேஸ்வரி (34) என்ற மனைவி இருக்கிறார். இவர் வீடு கட்டுவதற்காக தனது மனைவியின் வங்கிக்கணக்கில் பணம் சேர்த்து வைத்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், வாட்ஸ் அப் மூலம் புவனேஸ்வரிக்கு போன் செய்த மர்ம நபர்கள், பெட்ரோலியம் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிகரித்துள்ளதால் அந்த நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் ஒன்றுக்கு இரண்டு மடங்கு லாபம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளனர். மேலும், புவனேஸ்வரியை நம்ப வைக்கும் வகையில் டெலிகிராம் குரூப் ஒன்றையும் தொடங்கி, அதன்மூலம் தொடர்ச்சியாக தகவல்களை பகிர்ந்து வந்துள்ளனர்.
அதனை நம்பிய புவனேஸ்வரி, மர்ம நபர்கள் கூறியபடி, கடந்த பிப்ரவரி 19 முதல் ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதிவரை பல வங்கிக்கணக்குகள் மூலமாக பல தவணைகளாக ரூ. 23 லட்சத்து 15 ஆயிரத்து 676 ரூபாய் பணம் செலுத்தியுள்ளார்.
அதிகப்படியான பணம் செலுத்தியதால் தனக்கு சேரவேண்டிய பணத்தை திருப்பி தருமாறு கேட்டிருக்கிறார் புவனேஸ்வரி. ஆனால், அந்த மர்ம நபர்கள், "நீங்கள் செலுத்திய ரூ. 23 லட்சம் இப்போது ரூ.50 லட்சமாக உயர்ந்திருக்கிறது. மொத்த பணத்தையும் பெற வேண்டுமானால், ஜிஎஸ்டி தொகையாக ரூ. 8 லட்சம் செலுத்த வேண்டும்" எனக் கூறியுள்ளனர்.
இந்த செய்தி வந்த ஓரிரு நாட்களில் டெலிகிராம் குரூப் மூலம் தொடர்புகொள்வதையும் அவர்கள் நிறுத்திவிட்டனர். தான் ஏமாற்றப்பட்டதை உணர்ந்த புவனேஸ்வரி, திருவாரூர் மாவட்ட சைபர் கிரைம் காவல்துறையில் புகார் அளித்தார். இது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ள சைபர் கிரைம் போலீசார் பெண்ணிடம் மோசடி செய்த நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து திருவாரூர் மாவட்ட எஸ்.பி. கருண் கரட் கூறுகையில், “சைபர் கிரைம் குற்றங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், தமிழக காவல்துறை சார்பில் இதுகுறித்து பல்வேறு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. ஆனாலும், இதுபோன்று பலர் ஏமாந்து போவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. எனவே, யார் ஆன்லைன் மூலம் தொடர்புகொண்டு பணம் கேட்டாலும், உடனடியாக பணம் கொடுக்காமல், சைபர் க்ரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும்" என அறிவுறுத்தினார்.
