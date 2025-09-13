மாருதி சுசூகி நிறுவனத்துக்கு ரூ.2 லட்சம் அபராதம்... திருவாரூர் நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவு!
மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தியதற்கு நஷ்ட ஈடாக ரூ.2 லட்சமும், வழக்கு செலவுக்காக ரூ.19,800ஐ வழங்க மாருதி சுசூகி நிறுவனத்துக்கு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவாரூர்: குறைபாடுடன் காரை விற்பனை செய்த புகாரில் மாருதி சுசூகி நிறுவனம் வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.2 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க திருவாரூர் மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி மதுக்கூரை சேர்ந்தவர் கருணாநிதி (70). இவர் கடந்த வருடம் மே மாதம் 14-ம் தேதி தஞ்சாவூரிலுள்ள பிஎல்ஏ மோட்டார்ஸ் என்கிற மாருதி நிறுவன டீலரிடம் மாருதி செலரியோ காரை ரூ.6,59,447-க்கு வாங்கியுள்ளார். மேலும் ரூ.10,280 செலுத்தினால் வாகனத்துடன் வரும் 2 ஆண்டு வாரண்டியுடன் கூடுதலாக 3 ஆண்டுகளுக்கு அல்லது ஒரு லட்சம் கிலோ மீட்டர் வரை கூடுதல் வாரண்டி வழங்கப்படும் என்று பிஎல்ஏ நிறுவனத்தினர் கூறியதையடுத்து, அவர் கூடுதல் பணம் செலுத்தி அந்த வாரண்டியும் பெற்றார்.
இந்நிலையில், அவர் காரை வாங்கியவுடன் ஓட்டிப் பார்த்த போது எஞ்சின் பகுதியில் இருந்து அசாதாரணமான வகையில் கூடுதலான இரைச்சல் சத்தம் கேட்டதால் கார் வாங்கிய அன்றே மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் சேவைப் பிரிவுக்கு இரைச்சல் குறித்து இமெயில் அனுப்பினார். தொடர்ந்து ஜூன் 21ஆம் தேதி இலவச சர்வீஸூக்காக தஞ்சாவூர் பிஎல்ஏ மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்திற்கு காரை கொண்டு சென்றுள்ளார். கம்பெனி டெக்னீசியன் காரை ஆய்வு செய்து, சில மணி நேரத்திற்கு பிறகு இரைச்சல் சரி செய்யப்பட்டுவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஆனால், தொடர்ந்து இரைச்சல் அதிகமாகக் கேட்டதால் செப்டம்பர் மாதம் 10 மற்றும் 16 தேதிகளில் மீண்டும் காரை சர்வீஸ்க்கு விட்டுள்ளார். அப்போதும் கம்பெனி டெக்னீசியன் சர்வீஸ் செய்து காரில் பிரச்சனை சரி செய்யப்பட்டு விட்டது என்று கூறியுள்ளார்
ஆனால் தொடர்ந்து இரைச்சல் கேட்டதால் மன உளைச்சலடைந்த கருணாநிதி திருவாரூர் நுகர்வோர் ஆணையத்தில் வழக்குத் தொடுத்தார். மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தினர் வழக்கில் ஆஜராகி காரில் தயாரிப்புக் குறைபாடு எதுவுமில்லை என்றும், புகார்தாரர் குறிப்பிடும் இரைச்சல் குளிர்சாதனத்திலிருந்து வரும் சாதாரண இரைச்சல் தான் என்றும் தெரிவித்தனர். மேலும், புகார்தாரர் கார் வாங்கும் முன்பே காரை நன்றாக ஓட்டிப் பார்த்து திருப்தியடைந்து அதன் பிறகு வாங்கியிருக்க வேண்டும் என்றும் வாதிட்டனர்.
மேலும், தாங்கள் காரை டெலிவரி கொடுப்பதற்கு முன்பு காரை நன்கு சோதித்து அதன் பிறகே டெலிவரி கொடுத்ததாகவும், அப்போது அது போன்ற இரைச்சல் வரவில்லை என்றும் புகார்தாரர் ஒவ்வொரு முறையும் காரை சர்வீஸ் செய்த பிறகு காரை ஓட்டிப் பார்த்து திருப்தியடைந்த பிறகே எடுத்துச் சென்றதாகவும் தங்கள் தரப்பு வாதத்தை முன்வைத்தனர்.
புகாரை விசாரித்த ஆணையம் ஒரு வழக்கறிஞரை ஆணையராக நியமித்து காரை ஆய்வு செய்ய ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கார் மெக்கானிக்கை நியமித்தது. கார் மெக்கானிக் காரை ஆய்வு செய்து காரில் வரும் இரைச்சலுக்குக் காரணம் தயாரிப்புக் குறைபாடு தான் என்று அறிக்கை சமர்ப்பித்தார்.
இந்த நிலையில் திருவாரூர் நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத் தலைவர் மோகன்தாஸ் மற்றும் உறுப்பினர் பாலு உள்ளிட்டோர் இந்த வழக்கில் இன்று வழங்கிய தீர்ப்பில் பிஎல்ஏ மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தை வழக்கிலிருந்து விடுவித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், காரின் தயாரிப்பு நிறுவனமான மாருதி சுசூகி நிறுவனம் காரை திரும்ப எடுத்துக் கொண்டு காரின் விலையான ரூ.6,59,447 உடன் மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தியதற்கு நஷ்ட ஈடாக ரூ.2 லட்சமும், வழக்கு செலவுக்காக மற்றும் மெக்கானிக் கட்டணமாக ரூ.19,800-ஐ மனுதாரர் கருணாநிதிக்கு வழங்க உத்தரவிட்டனர்.