திருவள்ளூர்: புட்லூர் ரயில் தண்டவாளத்தில் வெட்டுக்காயங்களுடன் இளைஞரின் சடலம் மீட்கப்பட்ட சம்பவத்தில் பல்வேறு அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
திருவள்ளூர் அடுத்த புட்லூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் அரவிந்த் (எ) மேத்யூ (29). இவரது மனைவி ஜான்சி. இவர்களுக்கு 4 வயதில் ஒரு பெண் குழந்தை உள்ளது. அரவிந்த் காக்களூரில் உள்ள டாஸ்மாக் குடோனில் இருந்து மதுபானங்களை கொண்டு செல்லும் வேலை செய்து வந்தார். இந்த நிலையில் கடந்த ஜூன் 19-ஆம் தேதி புட்லூர் ரயில் நிலையம் தண்டவாளம் அருகே அரவிந்த் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவள்ளூர் ரயில்வே போலீசார் உயிரிழந்த அரவிந்த் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக திருவள்ளூர் மாவட்ட அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து, அவரது மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாக பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கோண்டு வந்தனர்.
இதனிடையே பிரேதப் பரிசோதனையில் அரவிந்த் வெட்டிப்படுகொலை செய்யப்பட்டது உறுதியானதை அடுத்து போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். அதில், பல்வேறு திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. விசாரணையில், அரவிந்த் மேத்யூ புட்லூர் பகுதியைச் சேர்ந்த உஷா (29) என்ற பெண்ணுடன் திருமணத்தை மீறிய உறவில் இருந்தது தெரியவந்தது. மேலும், உஷா மற்றவர்களுடன் பழகுவதை அறிந்த அரவிந்த் இதுதொடர்பாக அவரிடம் கேட்டுள்ளார்.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த உஷா கூலிப்படையை வைத்து அரவிந்த் மேத்யூவை வெட்டிக் கொலை செய்து, ரயில் தண்டவாளத்தில் வீசியுள்ளார். இதனையடுத்து, இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய உஷா (29), பால்ராஜ் (47), ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கர் பகுதியை சேர்ந்த விஷ்வா (19) ஜெய்சந்த் (18) ஆகிய 4 பேரை திருவள்ளூர் ரயில்வே போலீசார் கைது செய்தனர்.
ரயில் மோதி அரவிந்த இறந்ததாக போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக மாற்றியுள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
