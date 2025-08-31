ETV Bharat / state

திருவள்ளுர் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி! - THIRUVALLUR MP SASIKANTH

திருவள்ளூவர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்தவாறே சசிகாந்த் செந்தில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடர்ந்த நிலையில், தற்போது உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் சசிகாந்த் செந்தில்
ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் சசிகாந்த் செந்தில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 31, 2025 at 5:15 PM IST

திருவள்ளூர்: மத்திய அரசை கண்டித்து உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில், திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

'சமக்ரா சிக்ஷா' (Samagra Shiksha) திட்டத்தின் கீழ், 2024-25ஆம் கல்வியாண்டில் தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய ரூ.2,152 கோடி நிதியை மத்திய அரசு வழங்கவில்லை. இதனை கண்டித்து, திருவள்ளூர் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில், ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள எம்.பி அலுவலகத்தில் நேற்று முன்தினம் (ஆக.29) காலவரையற்ற உண்ணாவிரத போராட்டத்தை தொடங்கினார்.

தொடர்ந்து, இரண்டாவது நாளாக நேற்றும் (ஆக.30) உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் அவர் ஈடுபட்டார். இந்நிலையில், நேற்று இரவு அவருக்கு திடீரென ரத்த அழுத்தம் அதிகரித்து, தலைச்சுற்றல், மயக்கம் ஏற்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மருத்துவக் குழுவினர் அவருக்கு முதலுதவி அளித்து, சிகிச்சைக்காக 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் சசிகாந்த் செந்தில் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இருப்பினும், அவரது உடல்நிலையை கருத்தில்கொண்டு இரவு முழுவதும் மருத்துவமனையில் இருக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தினர். இதன்பேரில், நேற்று இரவு முதல் அவர் மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் இருந்து வருகிறார். இதனிடையே, மருத்துவமனையில் இருந்தவாறே அவர் தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அவர் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தார். இந்நிலையில் அவரின் உடல்நிலையை கருத்தில் கொண்டு, திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையில் இருந்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

இது குறித்து சென்னை ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையின் முதல்வர் சாந்தாராம் கூறும்போது, "திருவள்ளுர் எம்பி சசிகாந்த் செந்தில் உடல்நிலை நன்றாக உள்ளது. அவரது ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. ஆனாலும் சிறப்பு மருத்துவக்குழு அவரை தொடர்ந்து பரிசோதனை செய்து வருகிறது. அவர் நன்றாக உள்ளார்" என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்.பி சசிகாந்த் செந்தில் ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், “தமிழகத்திற்கு மறுக்கப்பட்ட 'சமக்ரா சிக்ஷா' கல்வி நிதியை கோரி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறேன். இதற்கு, 'இந்தியா' கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் தங்களது ஆதரவுகளை தெரிவித்துள்ளனர். 44 லட்சம் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் அடங்கியுள்ள இந்த விவகாரத்தில், மத்திய அரசு நிச்சயம் பதில் சொல்ல வேண்டும்" என அவர் தெரிவித்திருந்தார்.

