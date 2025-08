ETV Bharat / state

"வட இந்தியர்களுக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியலில் இடம் கிடையாது.." திருமுருகன் காந்தி - THIRUMURUGAN GANDHI

மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : August 4, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 8:09 AM IST 1 Min Read

திருப்பத்தூர்: வட இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டில் வாக்குரிமை பெறுவதை அனுமதிக்கூடாது என மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளர். மே 17 இயக்கம் சார்பில், 'வேலூர் புரட்சி வீரவணக்கப் பொதுக்கூட்டம்’ ஆம்பூரில் நடைபெற்றது. இதில், அவ்வியக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி கலந்துகொண்டார். அப்போது மேடையில் பேசிய அவர், “இஸ்லாமியர்களை நிராகரித்தால் ஆம்பூருக்கு வரலாறு கிடையாது. 200 வருடங்களுக்கு முன்பு யாரும் சாதிக்காகவும், மதத்திற்காகவும் சண்டையிடவில்லை. சாதியை கடந்து அன்னியர்களுக்கு எதிராக சண்டையிட்டனர். தமிழ்நாட்டில் கட்சிகளுக்குள் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆனால், பாஜக நுழைவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது. மகாராஷ்டிரா, குஜராத்தில் மாநிலங்களில் இருந்து நல்ல பாம்புகள் படையெடுத்து வருகிறது. அவற்றை எல்லையிலே வைத்து அடிக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் அவர்களுக்கு இடம் இல்லை. தமிழ்நாடு மண்ணில் சாதி மதத்திற்கு இடமில்லை. 250 வருட வரலாற்றை வட இந்தியர்கள் உடைப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இந்துத்துவ அமைப்புகளையும், மதவெறி அமைப்புகளையும் விரட்டி அடிக்க வேண்டும். வட இந்தியர்களுக்கு அரசியலில் இடம் கிடையாது: பாஜக கொடி எங்கள் ஊரில் ஏன் பறக்கிறது? 40 வருடமாக கட்சி நடத்தும் பாஜக தமிழக மக்களுக்கு என்ன செய்துள்ளது. எதற்கெடுத்தாலும் ‘பாரத் மாதா கி ஜே’ என்கிறார்கள். பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் வட நாடு போன்று கலவரம் ஏற்படும். வட இந்தியர்கள் தமிழ்நாட்டில் வாக்குரிமை பெறுவதற்கு அனுமதிக்கூடாது. கட்சிகள் கடந்து அனைவரும் வீதிக்கு வந்து போராட வேண்டும்.

