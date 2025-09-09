ETV Bharat / state

கள்ளக்குறிச்சியில் ட்ரோன் தொழிற்சாலை! மத்திய அரசுக்கு திருமாவளவன் கடிதம்!

தமிழ்நாடு அரசின் டிட்கோ நிறுவனத்தின் முயற்சியில் உருவாகி வரும் ட்ரோன் உற்பத்தி பூங்கா அமைக்க, ஒப்புதல் வழங்க மத்திய அரசுக்கு திருமாவளவன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

மத்திய பாதுகாப்புத்துறை நிலைக்குழு தலைவர் ராதா மோகனுடன் திருமாவளவன்
மத்திய பாதுகாப்புத்துறை நிலைக்குழு தலைவர் ராதா மோகனுடன் திருமாவளவன் (X / @thirumaofficial)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 12:09 PM IST

கள்ளக்குறிச்சி: உளுந்தூர்பேட்டையில் ட்ரோன் தொழிற்சாலை அமைக்க, மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தை தமிழக அரசுக்கு குத்தகைக்கு கொடுக்குமாறு விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

இரண்டாம் உலகப் போரின் போது கட்டப்பட்ட விமான ஓடு பாதை, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் உள்ளது. ஆனால், அந்த ஓடுபாதை தற்போது பயன்பாட்டில் இல்லை. அந்த இடமானது, மத்திய அரசின் பாதுகாப்புத்துறையின் கீழ் உள்ளது. இந்நிலையில், அந்த இடத்தை ட்ரோன் தொழிற்சாலை அமைக்க, தமிழ்நாடு அரசுக்கு குத்தகைக்கு வழங்கக் கோரி திருமாவளவன் பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கிற்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியிருப்பதாவது:

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் உள்ள விமான நிலையமானது தற்போது தஞ்சாவூர் விமான படைத்தளத்தின் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் இருக்கிறது. இது சென்னை, தஞ்சாவூர் மற்றும் திருச்சி ஆகிய விமான நிலையங்களுக்கு நடுவே இருக்கிறது. அந்த இடத்தில் தமிழ்நாடு அரசின் டிட்கோ நிறுவனம் ட்ரோன் தொழிற் பூங்கா, அதிநவீன விமான சோதனை ஆய்வகம் மற்றும் விமான பயிற்சிப் பள்ளி ஆகியவற்றை அமைக்க திட்டமிட்டு வருகிறது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவதோடு, தொழில்களும் மேம்படுத்தப்படும், புதிய முதலீடுகளும் ஈர்க்கப்படும். இதனால் உள்ளூர் பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடைவதோடு, இந்திய பாதுகாப்புத் துறைக்கும் உற்பத்தி வசதிகளை வழங்க முடியும். மேலும் நாட்டின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் கணிசமான பங்களிப்பாக அமையும்.

இது போன்ற பல்வேறு சிறப்புகளைக் கொண்டுள்ள இந்த திட்டத்திற்காக உளுந்தூர்பேட்டை விமான நிலைய இடத்தை குத்தகைக்கு எடுக்க தமிழ்நாடு அரசு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இருப்பினும், சில காரணங்களால் அந்த இடத்தை பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் நேரடியாக டிட்கோவுக்கு மாற்ற இயலவில்லை. எனவே அதை விமான ஆணையரகத்துக்கு மாற்றினால், அவர்கள் டிட்கோவுக்கு அனுமதி வழங்க ஏதுவாக இருக்கும் என்று திருமாவளவன் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், பாதுகாப்புத் துறை நிலை குழுவின் உறுப்பினர் என்ற முறையில் இந்த கடிதத்தை எழுதுவதாகவும், நாட்டின் பாதுகாப்பு திறனை மேம்படுத்தும் ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை அமைச்சரின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்திருப்பதாகவும், இந்த திட்டத்துடன் பொருளாதார வளர்ச்சியும் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதால் அமைச்சர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உள்ளூர் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் முதலீடுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த திட்டங்களில் ஒன்று ட்ரோன் தொழிற்சாலை. இந்த திட்டத்தை டிட்கோ நிறுவனம் மூலம் மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு முடிவு செய்துள்ளது. அதற்கான இறுதிகட்ட பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், இடத்தை குத்தகைக்கு பெற மத்திய அரசின் அனுமதிக்காக தமிழக அரசு காத்திருக்கிறது. இந்நிலையில் இது குறித்து திருமாவளவன் கடிதம் எழுதி, அதை மத்திய பாதுகாப்புத்துறை நிலைக்குழு தலைவர் ராதா மோகனிடம் நேரில் சென்று வழங்கியுள்ளார்.

