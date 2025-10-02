ETV Bharat / state

விஜய்க்கும் - திமுகவுக்கும் ரகசிய தொடர்பா? பகீர் கிளப்பும் திருமாவளவன்!

கரூரில் நடந்தது வெறும் விபத்து என்றால், தவெகவினர் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை காவல்துறை திரும்ப பெற வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

திருமாவளவன் (கோப்புப்படம்)
திருமாவளவன் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 7:06 PM IST

2 Min Read
திருச்சி: கரூர் துயர சம்பவத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் மீது ஏன் இன்னும் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை? என கேள்வி எழுப்பிய திருமாவளவன், விஜய்க்கும், திமுகவிற்கும் ரகசிய தொடர்பு உள்ளதா? என சந்தேகம் எழுவதாக பரபரப்பாக கூறினார்.

காமராஜர் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு இன்று (அக்.2) திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள அவரது முழு உருவ சிலைக்கு, விசிக தலைவர் திருமாவளவன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், "மகாத்மா காந்தியின் பிறந்த தினம் இன்று. அதே போல, காமராஜரின் நினைவுநாள் இன்று. இந்த இரு பெரும் தலைவர்களும் மதுவுக்கு எதிரானவர்கள். அவர்களது வழியில் பூரண மதுவிலக்கை நாடு முழுவதும் அமல்படுத்த வேண்டும். கரூர் மாவட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழப்புக்கு மது அருந்தியவர்களும் காரணம்" எனக் கூறினார்.

கரூர் சம்பவம் குறித்து பேசிய அவர், "கொஞ்சமும் குற்ற உணர்வு இல்லாமல், கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல், ஆட்சியாளர்கள் மீது பழி போடுவதற்காக விஜய் முயற்சிக்கிறார். விஜய் ஆபத்தானவர்களிடம் சிக்கி இருக்கிறார் என்பது கவலை அளிக்கிறது. இதுபோன்ற சக்திகளிடம் தமிழ்நாடு மக்கள் சிக்கிக் கொண்டால் என்ன ஆகுமோ என்கிற அச்சமும் ஏற்படுகிறது.

"கரூர் சம்பவத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள காவல்துறை, ஏன் விஜய் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை? தமிழ்நாடு அரசும், காவல்துறையும் விஜய்யை பார்த்து அச்சப்படுகிறதா? தனது கொள்கை எதிரி பாஜக என்று விஜய் கூறி வந்த நிலையில், அவரை பாதுகாக்க பாஜக முன்வருகிறது. இதிலிருந்து விஜய்யின் சாயம் வெளுத்துப் போய்விட்டது" எனக் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: "கரூர் துயரச் சம்பவத்தில் ​அரசியல் செய்ய விரும்பவில்லை" - காங்கிரஸ் எம்பி வேணுகோபால் கருத்து

தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், "விஜய்யிடம் இருந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் விழித்துக் கொள்வார்கள். தமிழ்நாட்டு மக்கள் தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவார்கள். விஜய் சுயமாக சிந்தித்தால், இதுபோன்ற தவறுகளை செய்ய மாட்டார் என்று நினைக்கிறேன். விஜய்யை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அனைவரும் பாஜக பயிற்சி பட்டறையில் பயிற்சி பெற்றவர்கள். நிர்மல் குமார் பாஜகவில் இருந்து வெளியேறி விஜய்யுடன் சேர்ந்தது எதற்காக? பாஜக மதவாத கட்சி என்று அவர் என்றைக்காவது சொல்லி இருக்கிறாரா? எதற்காக அவர் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு வர வேண்டும்? அந்த அளவுக்கு அவர் பெரிய தியாகியா?"

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பு ரஜினியை தனியாக கட்சி தொடங்குவதற்கு ஆலோசனை கொடுத்தது. ஆனால், ரஜினி அரசியலுக்கு வரவில்லை. ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பின்னணியில் இயங்கக்கூடிய விஜய்யின் அரசியலும் தமிழ்நாட்டில் எடுபடாது. தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தவெக தலைவர் விஜய் எப்போதும் இணைய மாட்டார். அவரது நோக்கம் திமுக தலைமையிலான இந்தியா கூட்டணிக்கு கிடைக்கும் வாக்குகளையும், சிறுபான்மையினருடைய வாக்குகளையும் பிரிக்க வேண்டும் என்பதுதான்.

பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் தூண்டுதலின் பேரில் விஜய் செயல்படுகிறார். தவெக தலைவர் விஜய் மீது வழக்குபதிவு செய்ய காவல்துறையினர் தயங்குவது ஏன்? இதை பார்க்கும் போது, விஜய்க்கும், திமுகவிற்கும் ரகசிய தொடர்பு உள்ளதா என சந்தேகம் எழுகிறது. கரூரில் நடந்தது விபத்து என தெரியவந்தால், தவெகவினர் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை காவல்துறை திரும்ப பெற வேண்டும்.'' என திருமாவளவன் பேசினார்.

