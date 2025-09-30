எஃப்ஆரில் விஜய் பெயர் இல்லை.. கைதுக்கு வாய்ப்பில்லை! ஒருவேளை அரசு கருதினால்... - திருமாவளவன் லாஜிக்!
கரூர் துயர சம்பவம் தொடர்பாக ஒரு நபர் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வரும் சூழலில், அரசுக்கு எதிராக நீதித்துறையை அணுகும் முயற்சியை தவெக மேற்கொண்டு இருப்பது அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது என்று திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : September 30, 2025 at 9:56 PM IST
சென்னை: தவெக கட்சி தலைவர் விஜய் பெயர் இதுவரை முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்படவில்லை, அப்படி இருக்கும் போது அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என கூறுவது அர்த்தம் இல்லை என திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், '' கரூர் விவகாரத்தில் அரசு ஏற்கெனவே சிலர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது. புலன் விசாரணைக்கு பிறகு வேறு யார் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டுமென காவல்துறை முடிவு செய்வார்கள்.'' என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அவர் அறிக்கை கொடுத்த பிறகு அரசு அது குறித்து முடிவு செய்யும் என நம்புகிறேன். தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி தலைவர் விஜய் பெயர் இதுவரை முதல் தகவல் அறிக்கையில் சேர்க்கப்படவில்லை, அப்படி இருக்கும் போது அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என கூறுவது அர்த்தம் இல்லை. அவருக்கு இதில் வேறு விதத்தில் தொடர்பு இருக்கிறது என அரசு கருதினால் சட்டபூர்வமாக நடவடிக்கை மேற்கொள்வார்கள்'' என கூறினார்.
மேலும், '' தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் எல்லா சம்பவங்களையும் வைத்து ஒரு சிலர் தவறான கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள். திமுக ஆட்சியில் இருப்பதால் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகிறது என பொதுவாக சொல்ல முடியாத அளவிற்கு திட்டமிட்டு திமுகவிற்கும், திமுக அரசுக்கும் எதிராகவும் வெறுப்பை சிலர் பரப்பி வருகின்றனர். ஆறுதல் சொல்ல வருவதற்கு அனைவருக்கும் பொறுப்பு கடமை இருக்கிறது, அந்த வகையில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வந்தது மகிழ்ச்சி. பாஜக உள் நோக்கத்தோடு செயல்படுகிறது என்ற விமர்சனமும் இருக்கத்தான் செய்கிறது. விசாரணை தொடங்குவதற்கு முன்பே, என்ன நடந்தது? என்று தெரிவதற்கு முன்பே, அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு கருத்து தெரிவிக்கிறார்கள். '' என்றார்.
|இதையும் படிங்க: கூட்டத்தை திடீரென ரத்து செய்திருந்தால்? அவசரமாக உடற்கூராய்வு ஏன்? - கரூர் துயரம் குறித்து அரசு விளக்கம்!
அத்துடன், '' தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக இதில் தலையீடு செய்து பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நிவாரண பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. வழக்குப்பதிவு செய்து புலன் விசாரணை தொடங்கியுள்ளது. ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைத்து அந்த விசாரணையும் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த நிலையில் அரசுக்கு எதிராக நீதித்துறையை அணுகும் முயற்சியை தவெக மேற்கொண்டு இருப்பது அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. நீதித்துறை இதனை 'நிதானமாக கையாளுவோம்' என கூறி இருக்கிறது சரி என்று கருதப்பட வேண்டும்.'' என கூறினார்.