தலைமைச் செயலகம் வந்த திருமாவளவன் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் பேசியது என்ன?

தமிழ்நாட்டில் இன்னும் புழக்கத்தில் உள்ள சில சாதி பெயர்களை நீக்க சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வர வேண்டும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 2:54 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு சாதி பெயர்களை நீக்குவதற்கான அரசாணை வெளியிட்டதை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறது என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.

விடுதலைச் சிறுத்தை கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், சாதி பெயர்களை நீக்குவது தொடர்பான அரசாணை வெளியிட்டதற்கு நன்றி தெரிவித்தார். இதனைத்தொடர்ந்து திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் சாதி பெயர்களை பயன்படுத்தக்கூடாது, அவற்றை அறவே நீக்க வேண்டும் என்று அரசாணை பிறப்பித்துள்ளது. இதனை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மனப்பூர்வமாக வரவேற்று, பாராட்டுகிறது.

அந்த அரசாணையை வெளியிட்டதற்காகவும், அதனை முறைப்படி நடைமுறைப்படுத்த நடவடிக்கைகள் எடுப்பததற்காகவும் விசிக சார்பில் இன்று முதலமைச்சரை சந்தித்து நன்றி தெரிவித்தோம்.

விசிக தலைவர் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இன்னும் சில சாதிகளின் பெயர்கள் புழக்கத்தில் உள்ளன. அவற்றையும் அகற்றக் கோரி மத்திய அரசுக்கு, தமிழ்நாடு அரசு ஏற்கெனவே கடிதம் எழுதியுள்ளது என்றாலும் கூட, அதனை சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானமாக கொண்டு வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முதலமைச்சரிடம் வைத்துள்ளோம்" என்று திருமாவளவன் கூறினார்.

மேலும் அவர் பேசும்போது, "இன்று ஒரு சில கோரிக்கை குறித்து மட்டும் தான் முதலமைச்சரிடம் பேசப்பட்டது. இந்த மூன்று நாள்கள் நடைபெறும் சட்டமன்ற விவாதங்களில் காலம் அனுமதித்தால் சாதி மறுப்பு திருமணத்திற்கு தனிச் சட்டம் இயற்றப்பட வேண்டுகோள் வைக்கப்படும். இனிவரும் காலங்களில் எந்த சாதியின் பெயரும் இருக்கக் கூடாது என்பது தான் எங்கள் கொள்கை முடிவு. தூய்மைப் பணிகளை தனியார் மயமாக்குவது தொடர்பான விசிகவின் நிலைப்பாடு சட்டமன்றத்தில் எடுத்துரைக்கப்படும்" என்றார்.

குடியிருப்புகள், தெருக்கள், சாலைகள், நீர்நிலைகள் போன்ற பொது உட்கட்டமைப்புகளில் உள்ள சாதி சார்ந்த பெயர்களை நீக்க தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் அரசாணை வெளியிட்டிருந்தது.

ஆசிரியர் பணி நியமனம் குறித்து திருமாவளவன் கூறும்போது, "நியமனத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற இடைநிலை ஆசிரியர்கள் வேலைக்காக பல்லாயிரக்கணக்கானோர் காத்திருக்கின்றனர், நீண்டகாலமாக அவர்கள் காலி பணியிடங்களில் தங்களை நிரப்ப வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து போராடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். அவர்கள் வைத்த கோரிக்கைகளை விசிக சார்பில் முதலமைச்சர் கவனத்திற்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளோம். பள்ளிக்கல்வித் துறை நியமனத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற ஆசிரியர்களை உடனடியாக பணி நியமனம் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறோம்.

அதேபோல ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரிகள், ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பினர் என்று கலைஞர் ஆட்சி காலத்தில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு முடித்து வேலை பெறாமல் ஏறத்தாழ 9 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். 14 ஆண்டுகளாக அவர்கள் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி வருகின்றனர். அரசு வேலை வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் பணி நியமனம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டுள்ளது," என்றார்.

அரியலூர் நான்கு வழிச்சாலை குறித்து பேசிய திருமாவளவன், "அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இருந்து, நான்கு வழி சாலை அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்ளது. இதனைக் கொள்கை அளவில் நடைமுறைப்படுத்த அரசு முடிவு எடுத்துள்ள நிலையில், இன்னும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வராமல் உள்ளது. அரியலூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சின்னப்பா மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற முறையில் நானும் இந்த கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசு கவனத்திற்கு கொண்டு வந்துள்ளோம்” என்றார்.

