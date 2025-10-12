கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - திருமா கோரிக்கை!
கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்க முதலமைச்சரிடம் கோர உள்ளதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூறினார்.
Published : October 12, 2025 at 1:15 PM IST
கரூர்: கரூர் துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்துக்கு விசிக சார்பில், அக்கட்சியின் தலைவரும், எம்.பி.யுமான திருமாவளவன் நிவாரண தொகை வழங்கினார்.
கரூர் துயரத்தில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.50,000 விசிக சார்பில் நிதி உதவி வழக்கும் நிகழ்வு கரூர் - கோவை சாலையில் உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. விசிக தலைவரும், எம்.பியுமான திருமாவளவன் உயிரிழந்த 41 பேரில் 40 பேரின் குடும்பங்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கினார். மீதமுள்ள ஒரு நபருக்கு அவர் வர இயலாத காரணத்தால், நேரில் சென்று ரூ 50,000 வழங்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிகழ்வின்போது திமுக கரூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி, விசிக திருச்சி மண்டல செயலாளர் தமிழாதன், மேலிட பொறுப்பாளர் வேலுசாமி, கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் புகழேந்தி, கரூர் மாநகர மாவட்ட செயலாளர் கராத்தே இளங்கோவன், கரூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் சக்திவேல் என்கிற ஆற்றலரசு உள்ளிட்டோரும் இருந்தனர். இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவரிடம் நிவாரண தொகை வழங்கியது குறித்து கேட்டதற்கு, “கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்கப்பட வேண்டும் என பலர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். அதனை அரசு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும். இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் உடன் நின்ற திமுகவுக்கு நன்றி" என்றார்.
தொடர்ந்து அவரிடம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் தவெக சார்பில் ஐஜி அஸ்ரா கார்க் தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணைக்கு தடை கோரி வழக்கு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு, "கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க சிபிஐ விசாரணை கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. ஆனால், சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற மறுத்த உயர் நீதிமன்றம் வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது. நீதிபதிகள் கேட்டது விளக்கம்தான். அந்த விளக்கத்தை தவெகவினர் சரியாக கூறியிருந்தால், இந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கும். அவர்கள் அதை செய்யவில்லை; ஆகையால் இதில் அரசின் தலையீடு எதுவும் இல்லை. இதிலிருந்து நீதித் துறையும் நீதியும் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து உச்ச நீதிமன்ற என்ன உத்தரவு பிறப்பிக்க போகிறது என்பதை பொறுத்திருந்த பார்ப்போம்" என்று திருமாவளவன் கூறினார்.