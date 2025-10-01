ETV Bharat / state

விஜய் வெளியிட்ட வீடியோவின் பின்னணியில் பாஜக உள்ளது: திருமாவளவன் அட்டாக்

விஜய்யை சுற்றி பாஜகவினர் இருப்பதாகவும், அவர்கள் அறிவுரைப்படியே விஜய் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளதாகவும் திருமாவளவன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திருமாவளவன்
திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 5:27 PM IST

சென்னை: கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று வீடியோ வெளியிட்ட நிலையில், இதன் பின்னணியில் பாஜக இருப்பதாக விசிக தலைவர் திருமாவளவன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.

பெங்களூரு செல்வதற்காக இன்று சென்னை விமான நிலையம் வந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன், செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் திருவண்ணாமலையில் காவலர்கள் இருவர் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டது குறித்து கேட்டதற்கு, ''பல்வேறு துறைகளிலும் இதுபோன்று நடக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசு சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களை உடனடியாக கைது செய்துள்ளது. இதுபோன்ற நடவடிக்கைகள் நடைபெறாமல் இருக்க, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்'' என்றார்.

தொடர்ந்து இந்தியா மீது அமெரிக்க வரி விதிப்பு குறித்த கேள்விக்கு, ''அமெரிக்க அதிபருடன் பிரதமர் மோடி நல்ல உறவை பேணி வருகிறார். ஆனால், வரி விதிப்பு மூலமாக இந்திய மக்களுக்கு எதிராக அமெரிக்க பல்வேறு தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. எனினும், அதுபற்றி மத்திய அரசு வாய் திறப்பதில்லை. இதுகுறித்து எதிர்க்கட்சிகள் பேச முயன்றாலும் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுகிறது" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், ''எண்ணூர் அனல் மின் நிலையத்தில் நடந்த விபத்து குறித்து ஆய்வு செய்ய அரசு ஆணையிட வேண்டும். முதலமைச்சர் உடனடியாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறார். உயிரிழந்த குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என பாகுபாடு பார்க்காமல் தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். இனிமேலும் இதுபோன்ற விபத்துகள் நடைபெறாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ குறித்து பேசிய திருமாவளவன், "கரூர் சம்பவம் குறித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ள விஜய், மற்ற மாவட்டங்களில் இதுபோல நடக்கவில்லையே என கேள்வியெழுப்பியுள்ளார். மற்ற இடங்களில் பாதுகாப்பு தந்த அதே காவல்துறைதான் கரூரிலும் தந்துள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் பரப்புரை செய்த போது தமிழ்நாடு அரசு அவருக்கு ஒத்துழைக்கிறது என்றால், இங்கு ஒத்துழைக்க மறுத்தது யார்? செந்தில் பாலாஜியை மட்டுமே குற்றவாளி என விஜய் சொல்ல விரும்புகிறாரா? அப்படியென்றால், செந்தில்பாலாஜி அவர் என்ன மாதிரியான குற்றத்தை செய்தார்? ஆட்களை ஏவினாரா? கல் எறிந்தாரா? வன்முறையை தூண்டினாரா? இது அரசியல் நேர்மையற்ற கருத்து.

கரூரில் நிகழ்ந்தது கூட்ட நெரிசலில் நிகழ்ந்த உயிரிழப்பு. ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரில் நான்கு பேர் நிற்க வேண்டிய இடத்தில் 10 பேர் நிற்கிறார்கள். 10 மணி நேரமாக காத்திருக்கிறார்கள். இப்படிப்பட்ட நிலையில் அங்கிருந்து ஒவ்வொருவரும் தப்பிக்க முயற்சி செய்த போது, மற்றவர்கள் மீது ஏறி மிதித்து ஓடியதால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புதான் இது. அதில் ஒரு உள்நோக்கம் கற்பிப்பதும், திமுக அரசின் மீது பழி போடுவதும் மிக மிக ஆபத்தான அரசியல். இது விஜய்க்கு நல்லதல்ல.

இது, விஜய் சுயமாக சிந்தித்து கூறியது போல தெரியவில்லை. அவருடன் இருப்பவர்கள் இப்படி பேச வேண்டும் என ஒத்திகை கொடுத்து பேச வைக்கிறார்கள். அவர் எப்போது சுயமாக சிந்திக்கிறாரோ, அன்றுதான் நல்ல அரசியல் உருவாகும்.

விஜய்யுடன் இருப்பவர்கள் சங்பரிவார், பாஜக பாசறையில் வளர்ந்தவர்கள். பாஜக சக்திகள் அவரை சுற்றி இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூறும் அறிவுரையால்தான் விஜய் இப்படி பேசுகிறார். விஜய் மேல் தவறு இல்லை என அண்ணாமலை கூறுகிறார். அப்படி பொதுமக்கள் யாராவது கூறினார்களா? இவர்களே ஒரு கருத்து உருவாக்கத்தை உருவாக்குகிறார்கள். இது விஜய்க்கு எதிராகத்தான் போய் முடியும்.

ஆம்புலன்ஸ் வருவதை என்ன செய்ய முடியும்? எங்கள் கூட்டத்திலும் ஆம்புலன்ஸ் வருகிறது. எங்கள் கட்சி தொண்டர்கள் எல்லாம் ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் வழிவிட்டு ஒதுக்கி விடுவார்கள். ஆம்புலன்ஸ் வரத்தான் செய்யும், ஆள் இல்லாமல் வந்தால் நோயாளியை அழைத்து வர செல்கிறது என அர்த்தம். இதையெல்லாம் பொருட்டாக எடுத்துக் கொள்ள முடியாது'' என கூறினார்.

