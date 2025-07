ETV Bharat / state

திருமலா பால் நிறுவன மேலாளரிடம் உண்மையிலேயே விசாரணை நடத்தப்பட்டதா? காவல் ஆணையர் அடுக்கடுக்கான கேள்வி! - TIRUMALA MILK MANAGER DEATH CASE

சென்னை காவல் ஆணையரகம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 12, 2025 at 8:13 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 9:16 AM IST 3 Min Read

Last Updated : July 12, 2025 at 9:16 AM IST