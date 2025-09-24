வெறுப்பு அரசியல் மக்களிடம் எடுபடாது! விஜய்யை சாடிய திருமாவளவன்!
Published : September 24, 2025 at 7:56 PM IST
சென்னை: ஈழத் தமிழர்களுக்காக எண்ணற்ற போராட்டங்களை விசிக நடத்தி உள்ளது. இன்றைக்கு திடீரென விஜய் ஈழத் தமிழர்களை பற்றி பேசுவது வெறும் அரசியல் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்தார்.
பா.சிவந்தி ஆதித்தனாரின் 90-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை போயஸ் கார்டன் நினைவிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு விடுதலைகள் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் எம்பி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன், "ஏராளமான இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்தி பல்வேறு சாதனைகள் புரிந்ததற்கு வழி காட்டியவர் சிவந்தி ஆதித்தனார். அது மட்டுமின்றி எங்களை போன்ற விளிம்பு நிலை மக்களில் பாடுபடும் இளைஞர்களை ஊக்கப்படுத்தியவர். ஈழத் தமிழர்களுக்கும் ஆதரவாக இருந்தவர், தமிழர்களின் மகத்தான ஆளுமையாக விளங்கிய சிவந்தி ஆதித்தனாருக்கு வீரவணக்கம் செலுத்துகிறேன்" என்றார்.
வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் விசிக கூடுதல் தொகுதிகள் கேட்குமா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, இது குறித்து தேர்தல் நேரத்தில் பேசுவேன் என்று அவர் பதில் அளித்தார்.
மேலும், ஜிஎஸ்டி குறைப்பு குறித்த கேள்விக்கு, "ஜிஎஸ்டி குறைப்பு காலம் கடந்த முடிவு. இதனால் பெரிய பயன் ஏழை எளிய மக்களுக்கு இல்லை. இருந்தாலும் ஜிஎஸ்டி குறைப்பு முடிவை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி வரவேற்கிறது" என்றார்.
தமிழக வெற்றி கழக பேரணிக்கு பல்வேறு நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த திருமாவளவன், "தமிழகத்தில் பேரணி, பொதுக் கூட்டங்கள் நடத்தும் போது அனைவருக்கும் கொடுக்கப்படும் நிபந்தனைகள் தான். விஜய்க்கு வேண்டுமானால் அது புதியதாக இருக்கலாம். எங்களுக்கு அது ஏற்கனவே உள்ளது தான்.
திமுக எதிர்ப்பை விஜய் பேசவில்லை. திமுக வெறுப்பை தான் அரசியலாக விஜய் பேசுகிறார். தான் என்ன செய்யப் போகிறேன் என்பது குறித்து இதுவரை அவர் பேசவில்லை. அவர் எதிர் கால களப்பணி குறித்து பேசுவார் என்று மக்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள். அதற்கு அவர் தீனி போடுவதில்லை. திமுகவிற்கும், திமுக அரசிற்கும், மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்கும் எதிரான கருத்துக்களை வெறுப்பு அரசியலாக விஜய் முன் வைக்கிறார். வெறுப்பு அரசியல் பொதுமக்களிடம் ஒரு போதும் எடுபடாது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய திருமாவளவன், "30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஈழத் தமிழர்கள் குறித்து எண்ணற்ற போராட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றன. விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டும் கணக்கில் அடங்கா போராட்டங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் பேரணிகளை நடத்தியிருக்கிறது. இன்றைக்கு விஜய் திடீரென ஈழத் தமிழர்கள் பற்றி பேசுவது வெறும் அரசியலுக்கானது தான். இது உண்மையான உணர்வாக இருந்தால் அப்போதே அவர்களிடம் இது வெளிப்பட்டிருக்கும். அதிமுக மக்கள் செல்வாக்கு மிக்க கட்சி என்பதை மறுக்க முடியாது" என்றும் திருமாவளவன் எம்பி கூறினார்.