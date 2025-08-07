Essay Contest 2025

இது மட்டும் நடத்தால்.. தூய்மைப் பணியாளர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளம் 600 ரூபாய் - நல வாரிய தலைவர் உறுதி! - THIPPAMPATTI ARUCHAMY

தூய்மைப் பணியாளர்களின் சம்பள உயர்வு தொடர்பாக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது என தூய்மைப் பணியாளர் நல வாரிய தலைவர் திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தூய்மை பணியாளர் நல வாரிய தலைவர் திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி
தூய்மை பணியாளர் நல வாரிய தலைவர் திப்பம்பட்டி ஆறுச்சாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 6:05 PM IST

வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் மலக்குழி மரணங்களை தடுக்க ரோபோடிக்கு இயந்திரங்களை பயன்படுத்த தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தூய்மைப் பணியாளர் நல வாரிய தலைவர் திப்பம்பட்டி வெ.ஆறுச்சாமி தெரிவித்துள்ளார்.

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா இன்று (ஆகஸ்ட் 7) வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், தாட்கோ (TAHDCO) மூலமாக 165 தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.8.65 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு தூய்மைப் பணியாளர் நல வாரிய தலைவர் திப்பம்பட்டி வெ. ஆறுச்சாமி கலந்துகொண்டு அரசின் பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்துரைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்கள் மலக்குழிகளில் இறங்கி பணியாற்ற வேண்டிய நிலையை முற்றிலும் நீக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்காக பல்வேறு மாவட்டங்களில் ரோபோடிக் இயந்திரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், தற்போது வேலூரிலும் அதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

மேலும், தூய்மைப் பணியாளர்களின் சம்பள உயர்வு தொடர்பாகவும் அரசு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றது. அரசாணை 62-பி அமல்படுத்தப்பட்டால், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு நாளைக்கு ரூ.600 வரை சம்பளம் உறுதி செய்யப்படும். பணியின்போது பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படாத இடங்களில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது," என்று அவர் கூறினார்.

மேலும், "தூய்மைப் பணியாளர் நல வாரியத்திற்கு 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் ஆண்டிற்கு ரூ.15 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை ரூ.45 கோடி நிதி பெற்ற நிலையில், ரூ.5 கோடி நிவாரணமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ரூ.40 கோடி பணியாளர்களுக்கான நலத்திட்டங்களுக்கே பயன்படுத்தப்படும் என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி அளித்துள்ளார். தூய்மைப் பணியாளர்கள் பயன்படுத்தும் வாகனங்களுக்கு உரிமம் தேவைப்பட்டால் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும்" என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

