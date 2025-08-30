ETV Bharat / state

'அமெரிக்க வரியால் விலை குறைப்பு' - போலி விளம்பரம் மூலம் 'நூதன' மோசடி! - ERODE FALSE ADVERTISEMENT

முன்னணி பிராண்ட் ஆடைகள், ஷூ ஆகியவை 200 மற்றும் 300 ரூபாய்க்கு விற்பனை என விளம்பரம் செய்யப்பட்டிருந்தது.

விடுதி நிர்வாகிகளிடம் வாடிக்கையாளர்கள் வாக்குவாதம்
விடுதி நிர்வாகிகளிடம் வாடிக்கையாளர்கள் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2025 at 8:50 PM IST

1 Min Read

ஈரோடு: இந்திய பொருள்கள் மீது அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக, முன்னணி நிறுவன பொருட்கள் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுவதாக ஈரோட்டில் போலி விளம்பரம் மூலம் ஏமாற்ற முயற்சி நடந்தது. இதை வாடிக்கையாளர்கள் கண்டுபிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் விற்பனை பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது.

அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுமதியை நம்பியிருக்கும் தொழில்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்தியாவின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் சுமார் 68 சதவீதம் தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தான் நடக்கிறது. இதில் 40 சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க ஏற்றுமதியை நம்பி மட்டுமே நூற்றுக்கணக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்களும், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களும் திருப்பூர் பகுதியில் உள்ளனர்.

அதே போல், தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து இறால், கனவா போன்ற கடல் உணவு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விதித்துள்ள 50 சதவீத வரியானது கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மொத்தமாக ரூ 4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதியை பாதிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்த சூழலில் ஈரோடு திண்டலில் உள்ள பிரபல தனியார் விடுதியில் முன்னணி நிறுவன ஆடைகள் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக இன்றைய நாளிதழ்களில் முழு பக்க விளம்பரங்கள் வெளியாகி இருந்தன. அதில், முன்னணி பிராண்ட் ஆடைகள், ஷூ ஆகியவை ரூ.200 மற்றும் ரூ.300-க்கு விற்பனை என்றும், முன்னணி நிறுவனங்களின் 8000 ரூபாய் மதிப்பிலானப் பொருட்கள் ரூ.500 முதல் 1490 ரூபாய் வரை விற்பனை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: 'தேவதைகள்' பிறந்தால் பிரசவ கட்டணம் இல்லை! 14 ஆண்டுகளாக அசத்தும் புனே டாக்டருக்கு குவியும் பாராட்டு!

இதனை பார்த்த ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்களை வாங்க, அந்த பிரபல தனியார் விடுதியில் இன்று காலை முதலே குவிந்தனர்.

ஆனால் அங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்கள் சேதம் அடைந்த நிலையிலும், பழைய பொருட்களாகவும் இருந்தது. இதை கண்ட வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விடுதி நிர்வாகிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து விற்பனை பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு வாடிக்கையாளர்களை வெளியேற்றப்பட்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

ஈரோடு: இந்திய பொருள்கள் மீது அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக, முன்னணி நிறுவன பொருட்கள் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுவதாக ஈரோட்டில் போலி விளம்பரம் மூலம் ஏமாற்ற முயற்சி நடந்தது. இதை வாடிக்கையாளர்கள் கண்டுபிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் விற்பனை பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது.

அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுமதியை நம்பியிருக்கும் தொழில்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்தியாவின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் சுமார் 68 சதவீதம் தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தான் நடக்கிறது. இதில் 40 சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க ஏற்றுமதியை நம்பி மட்டுமே நூற்றுக்கணக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்களும், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களும் திருப்பூர் பகுதியில் உள்ளனர்.

அதே போல், தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து இறால், கனவா போன்ற கடல் உணவு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விதித்துள்ள 50 சதவீத வரியானது கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மொத்தமாக ரூ 4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதியை பாதிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்த சூழலில் ஈரோடு திண்டலில் உள்ள பிரபல தனியார் விடுதியில் முன்னணி நிறுவன ஆடைகள் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக இன்றைய நாளிதழ்களில் முழு பக்க விளம்பரங்கள் வெளியாகி இருந்தன. அதில், முன்னணி பிராண்ட் ஆடைகள், ஷூ ஆகியவை ரூ.200 மற்றும் ரூ.300-க்கு விற்பனை என்றும், முன்னணி நிறுவனங்களின் 8000 ரூபாய் மதிப்பிலானப் பொருட்கள் ரூ.500 முதல் 1490 ரூபாய் வரை விற்பனை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

இதையும் படிங்க: 'தேவதைகள்' பிறந்தால் பிரசவ கட்டணம் இல்லை! 14 ஆண்டுகளாக அசத்தும் புனே டாக்டருக்கு குவியும் பாராட்டு!

இதனை பார்த்த ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்களை வாங்க, அந்த பிரபல தனியார் விடுதியில் இன்று காலை முதலே குவிந்தனர்.

ஆனால் அங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்கள் சேதம் அடைந்த நிலையிலும், பழைய பொருட்களாகவும் இருந்தது. இதை கண்ட வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விடுதி நிர்வாகிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து விற்பனை பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு வாடிக்கையாளர்களை வெளியேற்றப்பட்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

அமெரிக்க வரியால் குறைந்த விலைGOODS ARE SOLD AT LOW PRICESஈரோட்டில் போலி விளம்பரம்இந்திய பொருள்கள் மீது அமெரிக்கா வரிERODE FALSE ADVERTISEMENT

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.