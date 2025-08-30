ஈரோடு: இந்திய பொருள்கள் மீது அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக, முன்னணி நிறுவன பொருட்கள் குறைந்த விலையில் விற்கப்படுவதாக ஈரோட்டில் போலி விளம்பரம் மூலம் ஏமாற்ற முயற்சி நடந்தது. இதை வாடிக்கையாளர்கள் கண்டுபிடித்து வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் விற்பனை பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது.
அமெரிக்காவின் 50 சதவீத வரி விதிப்பு காரணமாக தமிழ்நாட்டில் ஏற்றுமதியை நம்பியிருக்கும் தொழில்கள் பெரும் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளன. இந்தியாவின் பின்னலாடை ஏற்றுமதியில் சுமார் 68 சதவீதம் தமிழ்நாட்டின் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருந்து தான் நடக்கிறது. இதில் 40 சதவீதம் அமெரிக்காவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. அமெரிக்க ஏற்றுமதியை நம்பி மட்டுமே நூற்றுக்கணக்கான பின்னலாடை நிறுவனங்களும், லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களும் திருப்பூர் பகுதியில் உள்ளனர்.
அதே போல், தூத்துக்குடி, ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட கடலோரப் பகுதிகளில் இருந்து இறால், கனவா போன்ற கடல் உணவு பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் இந்திய ஏற்றுமதி பொருள்கள் மீது அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் விதித்துள்ள 50 சதவீத வரியானது கடல் உணவு ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு மிகப் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மொத்தமாக ரூ 4 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான ஏற்றுமதியை பாதிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
இந்த சூழலில் ஈரோடு திண்டலில் உள்ள பிரபல தனியார் விடுதியில் முன்னணி நிறுவன ஆடைகள் உள்ளிட்டப் பொருட்கள் குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்வதாக இன்றைய நாளிதழ்களில் முழு பக்க விளம்பரங்கள் வெளியாகி இருந்தன. அதில், முன்னணி பிராண்ட் ஆடைகள், ஷூ ஆகியவை ரூ.200 மற்றும் ரூ.300-க்கு விற்பனை என்றும், முன்னணி நிறுவனங்களின் 8000 ரூபாய் மதிப்பிலானப் பொருட்கள் ரூ.500 முதல் 1490 ரூபாய் வரை விற்பனை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இதனை பார்த்த ஏராளமான வாடிக்கையாளர்கள் பொருட்களை வாங்க, அந்த பிரபல தனியார் விடுதியில் இன்று காலை முதலே குவிந்தனர்.
ஆனால் அங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்கள் சேதம் அடைந்த நிலையிலும், பழைய பொருட்களாகவும் இருந்தது. இதை கண்ட வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விடுதி நிர்வாகிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து விற்பனை பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டு வாடிக்கையாளர்களை வெளியேற்றப்பட்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.