ETV Bharat / state

மாநாடுகளும் மதுரையும்... விஜய்க்கு வரம் தருமா? கூடிக்கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா? - VIJAY MADURAI CONFERENCE

மதுரையில் நடத்தப்படுகிற மாநாடுகளைப் பொறுத்தவரை அரங்கோ அல்லது திடலோ நிரம்பும் அளவுக்கு கூட்டத்திற்கு நிச்சயம் உத்தரவாதம் உண்டு. காரணம் மதுரை மக்களுக்கு உள்ள அரசியல் ஆர்வம்.

தவெக 2 ஆவது மாநாட்டு திடல் முகப்பு படம்
தவெக 2 ஆவது மாநாட்டு திடல் முகப்பு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 21, 2025 at 6:31 AM IST

4 Min Read

By இரா சிவக்குமார்

மதுரை: மதுரையையும், தமிழக அரசியலையும் பிரித்துப் பார்ப்பது என்பது தமிழையும், மொழி வளர்த்த சங்கத்தையும் பிரித்து பார்ப்பதற்கு சமம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மதுரை மண்ணில், விஜய்யின் ''தவெக'' மாநாடு இன்று நடைபெறும் நிலையில் மதுரையில் இதுவரை நடைபெற்ற அரசியல் கட்சிகளின் மாநாடுகள் குறித்து பார்க்கலாம்....

மதுரையை குலுக்கிய திமுக மாநாடு

கடந்த 1972 ஆம் ஆண்டு திமுக-வின் மதுரை மாவட்ட மாநாடு மதுரையே குலுங்கும் அளவிற்கு நடைபெற்றது. அப்போது திமுகவின் பொருளாளராக இருந்த எம்ஜிஆர், அந்த மாநாட்டில் 'ஜெயலலிதாவின் காவிரி தந்த கலைச்செல்வி' என்ற நாட்டிய நாடகத்தை நடத்த விரும்பிய போது அதற்கான அனுமதி கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைந்ததால், திமுக தலைமை மீது கடும் கோபம் அடைந்தார். திமுகவிலிருந்து எம்ஜிஆர் வெளியேறுவதற்கு இந்த நிகழ்வும் ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

'டெசோ' மூலம் அதிசயம் நிகழ்த்திய கருணாநிதி

1983 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்த இனக் கலவரம் தமிழகத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. மீண்டும் 1985 ஆம் ஆண்டு அது போன்ற சூழல் இலங்கையில் உருவான போது தமிழகத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த கருணாநிதி மதுரையில் 1985 ஆம் ஆண்டு மே 13 ஆம் தேதி 'டெசோ' மாநாட்டை நடத்தினார். டெசோ அமைப்பிற்கு அவரே தலைவராகவும் இருந்தார். இந்த டெசோ மாநாடு மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பஞ்சாப் முதல்வர் பர்னாலா, காஷ்மீர் முதல்வர் ஃபரூக் அப்துல்லா, என்.டி.ராமாராவ், வாஜ்பாய், சுப்பிரமணியன் சுவாமி உள்ளிட்ட தேசிய தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட அதிசயம் நிகழ்ந்தது.

ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர்
எம்ஜிஆருக்கு செங்கோல் பரிசளித்த ஜெயலலிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

காங்கிரஸூக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஜெயலலிதா

1986-ம் ஆண்டு ஜூலை 12 ஆம் தேதி மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் அனைத்துலக எம்ஜிஆர் மன்ற மாநாடு நடைபெற்றது. கருணாநிதி நடத்திய டெசோ மாநாட்டிற்கு போட்டி என அரசியல் விமர்சகர்கள் இதனை குறிப்பிடுகின்றனர். அப்போது அதிமுகவின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளராக இருந்த ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆருக்கு செங்கோல் வழங்கினார். இந்த மாநாட்டில் தான் முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர், ''அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள 'கத்தி' வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்' என்று பேசியது அச்சமயம் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளானது.

அதே போன்று எம்ஜிஆர் மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுக ஜா-ஜெ என்று பிரிந்து, பிறகு ஜெ.வின் ஒற்றைத் தலைமையின் கீழ் ஒன்றுபட்ட போது மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் ஜெயலலிதா தலைமையில் 'வீர வரலாறு கூறும் வெற்றி விழா' என்ற தலைப்பில் அதிமுக மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் தான் அதிமுகவின் வெற்றி, காங்கிரஸ் கூட்டணியால் அல்ல என அறிவித்து காங்கிரசாருக்கு ஜெயலலிதா அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்தார்.

விஜயகாந்த் நடத்திய மாநாட்டு படம்
விஜயகாந்த் நடத்திய மாநாட்டு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்த விஜயகாந்த்

கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிக என்ற கட்சியை அறிவித்து அதன் முதல் அரசியல் மாநாட்டை மதுரை நிலையூர் கண்மாய் பகுதியில் தான் நடத்தினார். இந்த மாநாட்டில் பல லட்சம் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே 8 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக வாக்குகளை வாங்கி தமிழக அரசியல் களத்தில் வியப்பை உண்டாக்கினார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநாடு

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் மதுரை விரகனூர் சுற்றுச்சாலையில் கட்சியின் 2 ஆவது மாநாட்டை நடத்தியது. இந்த மாநாட்டில் தமிழருவி மணியன், மலேசிய நாட்டின் பினாங்கு முதல்வராக இருந்த ராமசாமி உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். அந்த மேடையில் தான் திராவிட கட்சிகளோடும், தேசியக் கட்சிகளோடும் நாதக எப்போதும் கூட்டணி வைக்காது என்று அறிவிப்பு செய்தார். இதில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

அதிமுக மாநாட்டு படம்
மதுரையில் நடந்த அதிமுகவின் எழுச்சி மாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுகவின் 'வீர வரலாற்றின் பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு'

மதுரை-தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலையில் வலையங்குளம் அருகே கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி, 50 ஆம் ஆண்டு பொன் விழாவை முன்னிட்டு 'வீர வரலாற்றின் பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு' எனும் தலைப்பில் அதிமுகவின் மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 'புரட்சித் தமிழர்' என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டு படம்
மதுரையில் நடந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய மாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியல் ஆட்டத்தை துவக்கி வைத்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

கடந்த ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி தொடங்கி 6-ம் தேதி வரை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய மாநாடு மதுரையில் நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக எம்.ஏ.பேபி தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும் சென்னையில் மட்டுமே நடைபெற்று வந்த திமுகவின் பொதுக்குழு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த ஜூன் 1 ஆம் தேதி மதுரையில் நடந்தது. இதையொட்டி முதல்நாள் மதுரையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்ற சாலை வலம் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. மேலும், கடந்த ஜூன் 8 ஆம் தேதி பாஜக சார்பாக மாநில, மண்டல அளவிலான நிர்வாகிகள் கூட்டமும், ஜூன் 22 ஆம் தேதி இந்து முன்னணியின் சார்பாக மதுரையில் முருக பக்தர்கள் மாநாடும் நடைபெற்றது.

மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணாமலை
மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரையை அரசியல் கட்சிகள் குறி வைப்பது ஏன்?

இது குறித்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களிடம் நெருங்கி பழகிய மதுரையின் மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணாமலை கூறுகையில், ''சுதந்திரப் போராட்ட காலத்திலேயே அரசியல் விழிப்புணர்வு பெற்றவர்களாக மதுரை மக்கள் இருந்துள்ளனர். காரணம் இங்கு தெருவுக்கு தெரு இருந்த படிப்பகங்கள். பத்திரிகைகள் வாயிலாகவே தங்களது அரசியல் அறிவை பரவலாகப் பெற்றிருந்தனர். கள்ளுக்கடை மறியல், அந்நியப் பொருட்கள் புறக்கணிப்பு, தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய நுழைவு, இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் போன்றவற்றிலெல்லாம் பொதுமக்களின் பங்கேற்பு மதுரையில் தான் அதிகம்.

'பொலிட்டிகல் லேப்' என அழைக்கப்படும் மதுரை மத்திய தொகுதி

ஒரு கட்சியின் சார்பாக மதுரையை அவர்களின் கோட்டை என்றழைப்பதே முற்றிலும் பொருந்தாது. மாற்றம் வேண்டும் என்றால் மிகத் தெளிவான முடிவை எடுப்பவர்கள் மதுரை மக்கள். மதுரை மத்திய தொகுதி பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் கலந்து வாழ்கின்ற காரணத்தால், அதனை பொலிட்டிகல் லேபாரெட்டரி என்று கூட சொல்லலாம். இந்த தொகுதியைக் கைப்பற்றும் கட்சி அல்லது கூட்டணி தான் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் என்பது இப்போதும் நிலவும் நம்பிக்கை.

முதலமைச்சர்களை தந்த ஒன்றுபட்ட மதுரை மாவட்டம்

இந்த அரசியல் விழிப்புணர்வின் காரணமாக தான் ஒன்றுபட்ட மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து பி.டி.ராஜன் (தற்காலிக முதல்வர்), குமாரசாமி ராஜா, காமராஜர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் என தேர்வு பெற்று முதல்வரானார்கள். இது வேறு எந்த மாவட்டத்திற்கும் இல்லாத பெருமை. தேர்தல் காலத்தில் கூட முதல் பரப்புரையை மதுரையில் தொடங்கும் அரசியல் தலைவர்களும் உண்டு. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் இணைப்பு கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு மதுரையில் தான் நடைபெற்றது.

வரம் தருமா? வெறுமனே கூடி கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா?

மதுரையில் நடத்தப்படுகிற மாநாட்டை பொறுத்தவரை அரங்கோ அல்லது திடலோ நிறைந்த கூட்டத்திற்கு நிச்சயம் உத்தரவாதம் உண்டு. காரணம் மதுரை மக்களுக்கு உள்ள அரசியல் ஆர்வம். அந்த வகையில் நடிகர் விஜய்யை தலைவராக கொண்ட தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 2 ஆவது மாநில மாநாடு வரம் தருமா? அல்லது வெறுமனே கூடிக் கலையும் மேகக்கூட்டமாக இருக்குமா? என்பது இன்று தெரிந்து விடும்" என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

By இரா சிவக்குமார்

மதுரை: மதுரையையும், தமிழக அரசியலையும் பிரித்துப் பார்ப்பது என்பது தமிழையும், மொழி வளர்த்த சங்கத்தையும் பிரித்து பார்ப்பதற்கு சமம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். அப்படிப்பட்ட மதுரை மண்ணில், விஜய்யின் ''தவெக'' மாநாடு இன்று நடைபெறும் நிலையில் மதுரையில் இதுவரை நடைபெற்ற அரசியல் கட்சிகளின் மாநாடுகள் குறித்து பார்க்கலாம்....

மதுரையை குலுக்கிய திமுக மாநாடு

கடந்த 1972 ஆம் ஆண்டு திமுக-வின் மதுரை மாவட்ட மாநாடு மதுரையே குலுங்கும் அளவிற்கு நடைபெற்றது. அப்போது திமுகவின் பொருளாளராக இருந்த எம்ஜிஆர், அந்த மாநாட்டில் 'ஜெயலலிதாவின் காவிரி தந்த கலைச்செல்வி' என்ற நாட்டிய நாடகத்தை நடத்த விரும்பிய போது அதற்கான அனுமதி கிடைக்காமல் ஏமாற்றம் அடைந்ததால், திமுக தலைமை மீது கடும் கோபம் அடைந்தார். திமுகவிலிருந்து எம்ஜிஆர் வெளியேறுவதற்கு இந்த நிகழ்வும் ஒரு காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

'டெசோ' மூலம் அதிசயம் நிகழ்த்திய கருணாநிதி

1983 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்த இனக் கலவரம் தமிழகத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. மீண்டும் 1985 ஆம் ஆண்டு அது போன்ற சூழல் இலங்கையில் உருவான போது தமிழகத்தின் எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்த கருணாநிதி மதுரையில் 1985 ஆம் ஆண்டு மே 13 ஆம் தேதி 'டெசோ' மாநாட்டை நடத்தினார். டெசோ அமைப்பிற்கு அவரே தலைவராகவும் இருந்தார். இந்த டெசோ மாநாடு மதுரை ரேஸ் கோர்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் பஞ்சாப் முதல்வர் பர்னாலா, காஷ்மீர் முதல்வர் ஃபரூக் அப்துல்லா, என்.டி.ராமாராவ், வாஜ்பாய், சுப்பிரமணியன் சுவாமி உள்ளிட்ட தேசிய தலைவர்கள் கலந்து கொண்ட அதிசயம் நிகழ்ந்தது.

ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆர்
எம்ஜிஆருக்கு செங்கோல் பரிசளித்த ஜெயலலிதா (ETV Bharat Tamil Nadu)

காங்கிரஸூக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த ஜெயலலிதா

1986-ம் ஆண்டு ஜூலை 12 ஆம் தேதி மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் அனைத்துலக எம்ஜிஆர் மன்ற மாநாடு நடைபெற்றது. கருணாநிதி நடத்திய டெசோ மாநாட்டிற்கு போட்டி என அரசியல் விமர்சகர்கள் இதனை குறிப்பிடுகின்றனர். அப்போது அதிமுகவின் கொள்கை பரப்புச் செயலாளராக இருந்த ஜெயலலிதா, எம்ஜிஆருக்கு செங்கோல் வழங்கினார். இந்த மாநாட்டில் தான் முதல்வராக இருந்த எம்ஜிஆர், ''அதிமுக தொண்டர்கள் அனைவரும் தங்களை தற்காத்துக் கொள்ள 'கத்தி' வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்' என்று பேசியது அச்சமயம் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளானது.

அதே போன்று எம்ஜிஆர் மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுக ஜா-ஜெ என்று பிரிந்து, பிறகு ஜெ.வின் ஒற்றைத் தலைமையின் கீழ் ஒன்றுபட்ட போது மதுரை தமுக்கம் மைதானத்தில் ஜெயலலிதா தலைமையில் 'வீர வரலாறு கூறும் வெற்றி விழா' என்ற தலைப்பில் அதிமுக மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் தான் அதிமுகவின் வெற்றி, காங்கிரஸ் கூட்டணியால் அல்ல என அறிவித்து காங்கிரசாருக்கு ஜெயலலிதா அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்தார்.

விஜயகாந்த் நடத்திய மாநாட்டு படம்
விஜயகாந்த் நடத்திய மாநாட்டு படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தமிழகத்தை திரும்பி பார்க்க வைத்த விஜயகாந்த்

கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிக என்ற கட்சியை அறிவித்து அதன் முதல் அரசியல் மாநாட்டை மதுரை நிலையூர் கண்மாய் பகுதியில் தான் நடத்தினார். இந்த மாநாட்டில் பல லட்சம் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். அப்போது சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே 8 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமாக வாக்குகளை வாங்கி தமிழக அரசியல் களத்தில் வியப்பை உண்டாக்கினார்.

நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநாடு

தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீமானின் நாம் தமிழர் கட்சி, கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் மதுரை விரகனூர் சுற்றுச்சாலையில் கட்சியின் 2 ஆவது மாநாட்டை நடத்தியது. இந்த மாநாட்டில் தமிழருவி மணியன், மலேசிய நாட்டின் பினாங்கு முதல்வராக இருந்த ராமசாமி உள்ளிட்டோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர். அந்த மேடையில் தான் திராவிட கட்சிகளோடும், தேசியக் கட்சிகளோடும் நாதக எப்போதும் கூட்டணி வைக்காது என்று அறிவிப்பு செய்தார். இதில் தமிழகம் முழுவதும் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

அதிமுக மாநாட்டு படம்
மதுரையில் நடந்த அதிமுகவின் எழுச்சி மாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதிமுகவின் 'வீர வரலாற்றின் பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு'

மதுரை-தூத்துக்குடி நெடுஞ்சாலையில் வலையங்குளம் அருகே கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி, 50 ஆம் ஆண்டு பொன் விழாவை முன்னிட்டு 'வீர வரலாற்றின் பொன் விழா எழுச்சி மாநாடு' எனும் தலைப்பில் அதிமுகவின் மாநாடு நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் தான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு 'புரட்சித் தமிழர்' என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது.

கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநாட்டு படம்
மதுரையில் நடந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய மாநாடு (ETV Bharat Tamil Nadu)

அரசியல் ஆட்டத்தை துவக்கி வைத்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி

கடந்த ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி தொடங்கி 6-ம் தேதி வரை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய மாநாடு மதுரையில் நடைபெற்றது. இதில் அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக எம்.ஏ.பேபி தேர்வு செய்யப்பட்டார். மேலும் சென்னையில் மட்டுமே நடைபெற்று வந்த திமுகவின் பொதுக்குழு பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கடந்த ஜூன் 1 ஆம் தேதி மதுரையில் நடந்தது. இதையொட்டி முதல்நாள் மதுரையில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்ற சாலை வலம் நிகழ்வும் நடைபெற்றது. மேலும், கடந்த ஜூன் 8 ஆம் தேதி பாஜக சார்பாக மாநில, மண்டல அளவிலான நிர்வாகிகள் கூட்டமும், ஜூன் 22 ஆம் தேதி இந்து முன்னணியின் சார்பாக மதுரையில் முருக பக்தர்கள் மாநாடும் நடைபெற்றது.

மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணாமலை
மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

மதுரையை அரசியல் கட்சிகள் குறி வைப்பது ஏன்?

இது குறித்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களிடம் நெருங்கி பழகிய மதுரையின் மூத்த பத்திரிகையாளர் அண்ணாமலை கூறுகையில், ''சுதந்திரப் போராட்ட காலத்திலேயே அரசியல் விழிப்புணர்வு பெற்றவர்களாக மதுரை மக்கள் இருந்துள்ளனர். காரணம் இங்கு தெருவுக்கு தெரு இருந்த படிப்பகங்கள். பத்திரிகைகள் வாயிலாகவே தங்களது அரசியல் அறிவை பரவலாகப் பெற்றிருந்தனர். கள்ளுக்கடை மறியல், அந்நியப் பொருட்கள் புறக்கணிப்பு, தாழ்த்தப்பட்டோர் ஆலய நுழைவு, இந்தி திணிப்புக்கு எதிரான போராட்டம் போன்றவற்றிலெல்லாம் பொதுமக்களின் பங்கேற்பு மதுரையில் தான் அதிகம்.

'பொலிட்டிகல் லேப்' என அழைக்கப்படும் மதுரை மத்திய தொகுதி

ஒரு கட்சியின் சார்பாக மதுரையை அவர்களின் கோட்டை என்றழைப்பதே முற்றிலும் பொருந்தாது. மாற்றம் வேண்டும் என்றால் மிகத் தெளிவான முடிவை எடுப்பவர்கள் மதுரை மக்கள். மதுரை மத்திய தொகுதி பல்வேறு தரப்பட்ட மக்கள் கலந்து வாழ்கின்ற காரணத்தால், அதனை பொலிட்டிகல் லேபாரெட்டரி என்று கூட சொல்லலாம். இந்த தொகுதியைக் கைப்பற்றும் கட்சி அல்லது கூட்டணி தான் தமிழகத்தில் ஆட்சி அமைக்கும் என்பது இப்போதும் நிலவும் நம்பிக்கை.

முதலமைச்சர்களை தந்த ஒன்றுபட்ட மதுரை மாவட்டம்

இந்த அரசியல் விழிப்புணர்வின் காரணமாக தான் ஒன்றுபட்ட மதுரை மாவட்டத்தில் இருந்து பி.டி.ராஜன் (தற்காலிக முதல்வர்), குமாரசாமி ராஜா, காமராஜர், எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா, ஓ.பன்னீர்செல்வம் என தேர்வு பெற்று முதல்வரானார்கள். இது வேறு எந்த மாவட்டத்திற்கும் இல்லாத பெருமை. தேர்தல் காலத்தில் கூட முதல் பரப்புரையை மதுரையில் தொடங்கும் அரசியல் தலைவர்களும் உண்டு. தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் இணைப்பு கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு மதுரையில் தான் நடைபெற்றது.

வரம் தருமா? வெறுமனே கூடி கலையும் மேகக்கூட்டம் ஆகுமா?

மதுரையில் நடத்தப்படுகிற மாநாட்டை பொறுத்தவரை அரங்கோ அல்லது திடலோ நிறைந்த கூட்டத்திற்கு நிச்சயம் உத்தரவாதம் உண்டு. காரணம் மதுரை மக்களுக்கு உள்ள அரசியல் ஆர்வம். அந்த வகையில் நடிகர் விஜய்யை தலைவராக கொண்ட தமிழக வெற்றி கழகத்தின் 2 ஆவது மாநில மாநாடு வரம் தருமா? அல்லது வெறுமனே கூடிக் கலையும் மேகக்கூட்டமாக இருக்குமா? என்பது இன்று தெரிந்து விடும்" என அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYTVK MADURAI CONFERENCEவிஜய் மாநாடுதவெக மதுரை மாநாடுVIJAY MADURAI CONFERENCE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.